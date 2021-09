Hurra! Det er over!

Fredagene har vært hellige i dette landet helt siden dette hersens viruset kom til våre breddegrader i mars i fjor. Dette har vært dagen for de De store beskjeder, fra øvrighet til folkedjup. Åndeløst har vi ventet på signaler fra regjeringen.

Den første dagen på hjemmekontor var fredag 13. mars. Det var jo et omen.

Skål for den utrolige kapasiteten menneskeheten besitter.

Nå kan vi stå foran den siste koronafredagen. Det er grunn til både å håpe og tro det. I dag kan helseminister Bent Høie, hvor passende er det ikke at det er han, avblåse hele dritten og erklære full gjenåpning. Det er bare å legge bobler på kjøl. Finne fram 17. mai-flaggene, og notere 24. september som en ny merkedag i landets historie. Vår tids 8. mai. Gi hverandre en god klem. Og for dem som måtte ønske å etterleve Høies egne ord: Finne seg en partner for natta.

[ Lan Marie Berg: Verden går framover når noen tør å gå foran. ]

Krav om én meters avstand, bordplassering på serveringssteder, halvfulle kinosaler og halvtomme fotballstadioner vil kastes på historiens dynge. Det skal bli en sann glede å se disse inngrepene erklæres døde og maktesløse.

De helsefaglige rådene er gitt. «Vi vil nok anbefale regjeringen å gå til neste trinn, så blir det opp til dem når de vil gjøre det og om det vil gjøre det», sa FHI-avdelingsdirektør Line Vold onsdag. Bare noen dager tidligere var en annen FHI-topp ute og likestilte koronaviruset med vanlig influensa. «Vi er nå i en ny fase der vi må se på koronaviruset som en av flere luftveissykdommer med sesongvariasjon», sa assisterende direktør Geir Bukholm i FHI til VG. Ha, vanlig influensa tar vi på strak arm!

Helseminister Bent Høie (H) har sendt brev til landets kommuner der han ber om forberedelser til neste skritt i gjenåpningen av Norge. Eller det som omtales som «en normal hverdag med økt beredskap». Statsråden presiserer at det kan gå fort når beskjeden først gis. Nivå fire i gjenåpningsplanen forblir liggende i departementets skuff. Neste steg er full frihet for folk flest (bare husk å vaske henda!), men med krav til myndighetene om årvåkenhet.

[ Hvordan ender noen i maktens korridorer opp med en overbevisning om at det er sånn det skal være? ]

Nå skjer det. Regjeringen vil jo ikke overlate til statsminister Jonas Gahr Støre å erklære pandemien for over? Tida renner ut for Solbergs mannskap. Men sjefen er tilbake fra New York. Statsministeren ønsker nok å være der når punktum skal settes for koronaen. Hennes regjeringstid omtales i kritiske termer, men pandemihåndteringen står det respekt av. Solberg og Høie fortjener æren av å komme med det glade budskapet.

Helsedirektoratet med Bjørn Guldvog og Espen Nakstad i front er noe mer tilbakeholdne enn FHI. De tyner oss med sine formaninger om økt vaksineringsgrad. Men vi rundet 4 millioner vaksinerte nordmenn i forrige uke. Drøyt 3,5 millioner har fått to doser. Regjeringen holdt igjen i begynnelsen av september. For sikkerhets skyld. Målet var da å ha vaksinert 9 av 10 nordmenn over 18 år før grønt lys skulle gis. Men Høie som understreket: HVIS det var nødvendig. FHI sier nå at det ikke er nødvendig.

[ Ny regjering: Liten uravstemning kan velte stort lass, ]

Da er det ikke noe å vente med. Fortsatt er bare 76 prosent av befolkningen over 18 vaksinert. Men alle i risikogruppene er beskyttet. Svært få har dødd av korona i Norge siden mai. Viruset beveger seg rundt, men vi blir ikke sykere enn at det er til å leve med. Og antallet innleggelser på sykehus er håndterbart. Frihetens vinder blåser friskt nå.

Er det nå endelig slutt på tiltakene, har det gått nesten nøyaktig halvannet år siden viruset lammet verden. Direktøren for Moderna-produsenten sa til sveitsiske medier i går at produksjonskapasiteten globalt vil være så stor at alle i verden vil være vaksinert om under ett år. Det er god grunn til å være oppgitt over broderligheten i vaksinefordelinga så langt og over markedskreftenes makt. Men:

At verden i fellesskap har maktet å stoppe viruset; utvikle, produsere og distribuere vaksiner nok til hele verdens befolkning i løpet av to og et halvt år, er faktisk lite annet enn et mirakel. BCG-vaksinen mot tuberkulose tok 15 år. Normalt sett tar det ti år å utvikle en ny vaksine. Hvis det blir gjort på fem, er det snakk om rekordtempo.

[ Hadde noen fortalt meg i mars i fjor at vaksinen kommer til landet i romjula, ville det vært som om noen satte på en 120 watts pære over hodet mitt. ]

Ni måneder tok det fra Erna Solberg slukket lyset i mars i fjor til en eldre kar i Oslo fikk vaksinen i armen tredje juledag, som vår førstemann. Ja, det har vært tøffe tak. Arbeidsledighet, sjukdom og angst. Utålmodighet og frustrasjon. Men fortellingen om de 18 månedene som ligger bak oss, er et eventyr.

Så skål for den utrolige kapasiteten menneskeheten besitter. Det er all mulig grunn til å feire og la seg blende av kunnskapen og viljen og evnen til samarbeid. Det er håpefullt for neste store prøve, den grønne omstillinga.

Puh, bra jobba alle sammen.