Sand-tyver risikerer store bøter, mange tar likevel sjansen

Den italienske øya Sardinia er kjent for sine kritthvite strender. Mange turister blir fristet til å ta med seg et minne hjem og fyller opp flasker med den vakre sanden og putter dem i bagasjen. Problemet er bare at det ikke er lov. Adrea Abis som er ordfører i Cabras på Sardinia, er lei av at folk ikke respekterer loven. Til avisen The Guardian forteller han om et par med et barn som nylig forsøkte å skjule flasken med sand under et håndkle da politiet kom. Paret fikk en bot på over 10.000 kroner på stedet.

– Dessverre er det ikke sjeldent at dette skjer, sier ordføreren.

Kan havne i fengsel

I 2017 ble det innført et forbud mot å ta med seg sand, skjell og småstein fra øya i Middelhavet. Hver eneste sommer forsvinner det likevel mange tonn sand fra Sardinias strender. De som velger å trosse forbudet risikerer bøter på flere titalls tusen kroner. Er mengden sand stor nok, kan man også havne i fengsel.

Det er visstnok flest utlendinger som ikke greier å motstå fristelsen. Folk fyller opp campingbilene sine med flasker stappfulle av sand og merker dem med navnet på stranda den kommer fra. Politimannen Carlo Lazzari forteller om et fransk par som hadde 40 kilo sand i bagasjerommet på bilen. Paret ønsket visstnok å ha ekte sardinsk sand i akvariet sitt hjemme. Ifølge politimannen er det også populært å selge sanden på nettet.

Frykter for strendenes framtid

I sommer har myndighetene kjørt en stor kampanje for å informere om at det er strengt forbudt å ta med seg sand.

– Turister er en ressurs for Sardinia. Vi ønsker ikke å terrorisere dem, men bevisstgjøre folk. Målet vårt er å beskytte miljøet, sier Lazzari.

Miljøvernere frykter at strendene kan minske som følge av at sanden fjernes. Sandkornene på de hvite og lyserosa strendene stammer fra ulike bergarter som har smuldret opp.

– Fra et geologisk synspunkt reproduseres ikke kornene, og derfor får vi ikke tilbake kornene vi mister, sier ordfører Abis, som ser svært alvorlig på at sanden fjernes.

– Hver gang sand fjernes, føler jeg det er som om et stykke av mine barns framtid blir tatt bort. Folk stjeler noe som ikke kan gjenopprettes.

