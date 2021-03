De omstridte ulvene virker å være på vei hjem

NRK skriver at ulvene trolig har vandret over 14 mil nordover.

– Det ser ut til at den har vært på en veldig kostbar ferie men vender tilbake, sier ordfører i Våler (Sp) Reidar Kaabbel til kanalen.

Han er ikke overrasket over at over at ulveparet har forlatt Østfold.

Andre mislykka flytting

Også i 2019 ble hannen fra det såkalte Deisjø-paret merket og flyttet av Statens naturoppsyn merket og flyttet en genetisk viktig ulv i Engerdal, bedre kjent som Elgåulven, for å skjerme den fra jakt.

Ulven antas å være en innvandrer fra Finland eller Russland, og blir betegnet som genetisk viktig fordi den tilfører nye gener til den innavlspregede skandinaviske ulvestammen. I april 2020 mente Miljødirektoratet at ulven hadde etablert seg sammen med tispa i Deisjøreviret.

Knapt ni måneder senere ble hannen bedøvet og flyttet på nytt, denne gangen sammen med tispa fra Deisjøreviret.

Stanser ulvejakta

Den genetisk viktige Elgå-ulven er på vandring på Østlandet, og fellingstillatelsene i deler av Viken og Innlandet er derfor midlertidig stanset.

Områdene som er unntatt lisensfelling, er øst for E6 i Viken og i kommunene Sør-Odal og Kongsvinger i Innlandet, henholdsvis rovviltregionene 4 og 5.

Det er Klima- og miljødepartementet som har gitt statsforvalterne i de to fylkene myndighet til å midlertidig stanse lisensfellingene.

– Vi vurderer situasjonen fortløpende og vil åpne for lisensfelling igjen så snart det er mulig å gjøre det, skriver Statsforvalteren i Oslo og Viken på sine nettsider.

