Bondelagsledere fortviler over ulveflytting til Østfold

Søndag ble det kjent at ulvetispa og -hannen var flyttet til et område i Sarpsborg og Våler kommuner, som er innenfor ulvesonen. Området ligger sør for E18 og vest for Glomma i Sarpsborg og Våler kommuner.

Nyheten kom som en stor overraskelse på de lokale bondelagslederne, blant annet lederen i Sarpsborg Bondelag, Hans Solberg. Til Nationen (krever innlogging) sier han at de er bekymret.

– Vi har allerede ulv i området vårt, og vi ønsker ikke flere. Vi frykter at flere beitedyr vil gå tapt fremover. Vi vet også at det kan gå utover viltet. I områder hvor det har vært påvist ulv tidligere, har det vært lite elg, sier Solberg.

På sine nettsider skriver Østfold Bondelag at Stortinget har vedtatt et todelt mål for rovviltforvaltningen, der det både skal legges til rette for levedyktige rovviltbestander og for ei bærekraftig beitenæring med allsidig bruk av beiteressurser og levende lokalsamfunn.

– Hadde regjeringa tatt Stortinget på alvor hadde de ikke endret rovviltnemndenes fellingsvedtak. Nå vil det bare bli kaos, sier fylkesleder Svend Arild Uvaag.

– Regjeringen Solberg bruker Østfold som en dumpingplass for ulver som ikke passer inn andre steder i ulvesona, sier Uvaag.

