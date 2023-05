Tidligere sogneprest tiltalt for overgrep mot flere barn

For offentligheten var han en høyt respektert sogneprest. Men i det skjulte utnyttet han en rekke barn på det groveste, ifølge politiets etterforskning.

De har nå tiltalt ham for ett tilfelle av voldtekt av en gutt under 14 år og for å ha fått, eller forsøkt å få, fire jenter til å sende ham seksuelt innhold mot betaling.

Alle overgrepene skal ha foregått på nettet og mens mannen fortsatt jobbet som sogneprest, men ingen av ugjerningene kan knyttes til mannens yrke.

– Det er ingen sognebarn som er avdekket som fornærmede i denne saken, forteller politiadvokat Martin Gautestad Jakobsen.

I stedet skal den daværende sognepresten ha kommet i kontakt med barna gjennom ulike sosiale medier, som Omegle og Snapchat. Der skal han ifølge Jakobsen ha utgitt seg for å være en mann i slutten av 40-årene, noe han egentlig ikke var.

Fant overgrepsmateriale hjemme hos mannen

Den fornærmede gutten, som bare var ti år gammel da sognepresten kom i kontakt med ham, skal ifølge politiet ha blitt truet til å sende mannen bilder og filmer der han utførte ulike seksuelle handlinger med sin egen kropp – på mannens instruks. Trusselen skal ifølge politiet ha gått på at gutten ville miste tilgangen til sin Snapchat-konto, dersom han ikke gjorde som sognepresten sa.

En 17 år gammel jente mottok ifølge politiet to betalinger på til sammen 600 kroner mot at hun sendte mannen seksuelt innhold. En annen jente på 15 år skal ha mottatt et gavekort for en åtte sekunder lang video.

En av de fornærmede jentene under 14 år fullførte aldri avtalen om å sende mannen seksuelle bilder eller video på mannens instrukser, så han ble derfor kun tiltalt for forsøk mot henne. Den siste fornærmede jenta skal mannen ha betalt flere ganger mot at hun skulle sende ham lignende materiale.

I mannens bolig beslagla politiet minst 90 bilder og 1.807 videofiler som viste seksuelle overgrep mot barn og seksualiserte fremstillinger av barn. Videofilene hadde til sammen en spilletid på over 80 timer.

– Forferdelig lei seg

Kort tid etter at mannen ble pågrepet og siktet av politiet, valgte kirken å frata ham retten til å fortsette i yrket.

– Prester er avhengig av høy tillit. En sak som innebærer alvorlig tillitsbrudd gjør at man ikke har den tilliten man er avhengig av for å være prest, sa biskopen i bispedømmet hvor mannen praktiserte til Dagsavisen da.

Dagsavisen vært i kontakt med mannens forsvarer, Gøran Møller-Christiansen, men han ønsker ikke å gi noen kommentar. Kristin Morch, som forsvarte mannen mens han fortsatt ble etterforsket av politiet, har tidligere uttalt til Dagsavisen at den tidligere sognepresten innrømmet nettovergrepene, men benektet å ha brukt trusler som virkemiddel mot gutten, og mente derfor at han ikke hadde begått det som defineres som voldtekt i loven.

– Han er forferdelig lei seg overfor de fornærmede, familien sin og kirken, uttalte Morch til Dagsavisen i november i fjor.

Rettssaken mot mannen skal gå i Søndre Østfold tingrett i slutten av måneden. Det er satt av åtte dager til den.

