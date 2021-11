Moss kommune: I dialog om midlertidig bru i Nesparken

Siden 16. september har brua i Nesparken, en viktig del av gang- og sykkelveinettet i Moss, vært stengt.

Forrige måned skrev Dagsavisen Moss Dagblad om at bruspesialistene som kommunen konsulterte med kom til å foreslå å bygge en helt ny bru, ettersom brua rett og slett var i for dårlig stand til å bare repareres.

– Brua i Nesparken har en svært viktig funksjon, og vi vil så snart vi kan anbefale mulig løsning, framdrift og kostnadsbilde med bakgrunn i rapport, sa Elisabeth Mæhlum, virksomhetsleder i Vei, vann og avløp da.

Stortingsrepresentant Tage Pettersen (H) og gruppeleder i Moss Høyre, Sissel Rundblad, ba kommunen om å sette inn ei midlertidig bru, men Mæhlum kunne på det tidspunktet ikke si noe mer om mulige løsninger før rapporten fra bruspesialistene var gjennomgått.

Kan ta tid

I en melding på Moss kommunes hjemmesider kommer det frem at kommunen har besluttet å erstatte brua i Nesparken.

Mye tyder på at det derfor kan komme en midlertidig bru i Nesparken, slik Tage Pettersen (H) og Sissel Rundblad (H) har etterspurt.

– Vi vet at brua er mye brukt og savnet av mange. Vi er derfor i dialog med Statens vegvesen om muligheten for å leie en midlertidig erstatningsbru. Når en midlertidig bru vil være på plass må vi komme tilbake til, sier Frank Syversen, enhetsleder for kommunalteknikk i Moss.

Det er heller ikke klart når den nye brua vil være plass.

– Vi har startet arbeidet å med kartlegge hvilken type bru som skal settes opp. I dette arbeidet vil vi vurdere design, utførelser og materialer, som igjen vil ha betydning for pris og tidsperspektiv for fremdrift, sier Syversen.

