Øst politidistrikt tvitret like før klokka 12 at de hadde fått melding om at en brann i en campingvogn har spredt seg til andre vogner.

Kort tid etter kunne Øst 110-sentral opplyse at det var kontroll på brannen, men at det var skader på fem vogner.

Bilder fra Moss Avis viser kraftige flammer på stedet. Politiet opplyser at én av vognene ble totalskadd, mens de fire andre fikk brannskader.

Fuglevik camping består av totalt 210 plasser, ifølge avisa.

(©NTB)