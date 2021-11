Dobling i antall smittetilfeller i Moss

De siste par ukene har det blitt registrert 85 nye smittetilfeller i Moss. De fleste smittede er i aldersgruppen 10 til 19 år. Flere skoler har blitt berørt.

På bakgrunn av dette vurderer kommunen å innføre lokale smitteverntiltak, for å senke smittetrykket.

– Ett av tiltakene vi vurderer er mer utbredt testing ved skoler, dersom antall smittetilfeller øker. I vurderingen av dette, følger vi FHIs retningslinjer, forteller kommuneoverlege Kristian Krogshus.

Han har også vurdert å oppjustere smittevernnivået i mosseskolen til gult nivå, i henhold til trafikklysmodellen.

For øyeblikket anses det ikke som nødvendig å innføre noen av de nevnte tiltakene, men kommunen følger utviklingen tett.

– Den smitteøkningen vi nå ser, er håndterbar. Vi følger nøye med på situasjonen og er klare til å iverksette lokale tiltak ved behov. Per nå er det ikke aktuelt å innføre lokale smitteverntiltak, men det er noe vi vurderer fortløpende, sier Krogshus.

Foreløpig har det å oppfordre nærkontakter på skolen til å teste seg med hurtigtest vært tilstrekkelig for å hindre utviklingen av et større utbrudd.

Forventer enda flere smittetilfeller

På grunn av den høye veksten av smittetilfeller vurderes spredningspotensialet i kommunen som økende fremover.

I forrige ukes risikovurdering kom det fram av tre mossinger hadde blitt innlagt på sykehus med covid-19 i uke 41 og 42. I uke 43 hadde det ikke skjedd noen nye innleggelser.

Takket være den høye vaksinasjonsdekningen i kommunen, anses risikoen som lav for at mange skal bli alvorlig syke.

– Kommunen har god kapasitet til testing og smittesporing, og forventet sykdomsbyrde for de kommende ukene vurderes som håndterlig. Dersom antall smittetilfeller skulle øke sterkt, kan det likevel utgjøre et press på kommunens kapasitet til testing og smittesporing, samt kommunens leveranse av helse- og omsorgstjenester, og eeventuelt på sykehusenes kapasitet, skriver kommuneoverlegen i den ferske risikovurderingen.

Over halvparten barn

Per nå er 71 prosent av alle innbyggere i kommunen fullvaksinert. 80,7 prosent har fått én dose. For innbyggere over 15 år er tallet 91,9 prosent.

Samtidig var over 35 prosent (30 personer) av de smittede de siste par ukene uvaksinerte.

Dette henger sammen med det høye antallet barn som har blitt smittet.

36 av 58 smittede var i aldersgruppen 0 til 19 år. Se hele oversikten her:

Antall nye smittetilfeller i Moss i uke 42 og 43, fordelt på aldersgruppe. (Moss kommune)

