Skal bruke yoga til å fremme kvinnehelse

I ni år har Yasmin Nashat Baggerød vært yogalærer. Etter å ha fått sitt tredje barn, opplevde hun at kroppen ikke helt ville være med på de samme tingene som før.

– Jeg er såpass voksen at jeg kan si at jeg kan risikere å skvette litt i trusa hvis jeg hopper for lenge med ungene miner på trampolina. Jeg kan bjuda på det til Dagsavisen, ler hun.

At man kan tisse litt på seg når man nyser, ler eller hopper på trampolina er nok ikke ukjent for mange kvinner, enten de har født eller ei. Problemet, mener Baggerød, er at vi ikke snakker så mye om det.

– Det er fullt av tabuer, du skal ikke snakke om at du tisser på deg. Det er hysterisk festlig når en eldre mor i familien sier sånn «ikke le, jeg tisser på meg». Det er liksom en humor eller tabu eller flauhet rundt det. Vi snakker om det, men så snakker vi ikke om det, også er det bare sånn.

Det fikk Baggerød til å tenke. Må det bare “være sånn”? Eller kan man gjøre noe med det?

Yoga for underlivet

– Det var det som ledet meg til hypopressiv trening. Jeg søker på nettet og leser i bøker til jeg finner et svar, og så fant jeg dette, forteller Baggerød.

Hun henviser til Sadie Lawler, som grunnla Hypopressiv Trening Norge i 2018, etter selv å ha hatt problemer med underlivet og bekkenet etter fødsel. Lawler opplevde at helsepersonell beskrev smertene og plagene hun hadde som normale, og dermed noe man måtte leve med.

– Det er et sett med åtte grunnøvelser, som er kjerneøvelser, holdningsøvelser og pusteøvelser kombinert. Det er masse muskulatur, lag på lag, i mage- og bekkenregionen. De er igjen knyttet til pusten. Det øvelsene gjør, er å lette på det trykket som er i buken, og mot bekkenet, som kan bli så stort at man får et problem. Det kan oppstå ved for eksempel fødsel, som er Sadie sitt hovedfokus, sier Baggerød.

Baggerød håper at hun med den nye utdanningen skal kunne hjelpe dem som sliter med inkontinens, men også delte magemuskler, underlivsprolaps og smerter i rygg og bekken. Og samtidig løfte kvinnehelse opp i lyset.

– Vi må ta tak i det selv også, ikke vente på at mennene skal forske på det for oss. Det er vår kropp, vi må ikke gi fra oss styringen og ansvaret for den til noen andre. Det er et viktig poeng. Det er jo ikke så lett, det er et så ikke-tema, men det er noen som må sette det på dagsorden.

Lite forsket på

I fjor skrev Dagsavisen Demokraten om at minst 30 prosent av gravide kvinner rammes av delte magemuskler (rectus diastase).

– Det er for tiden stor oppmerksomhet på denne tilstanden, og særlig i sosiale medier gis det råd om hvordan man kan trene det bort. Men det er alt for lite forsket på, det er ikke standard å få sjekket etter fødsel, og mange er usikre på om de har det, eller ikke har det. På grunn av lite forskning vet vi ikke nok om forekomst, årsak, risikofaktorer, mulige følger og behandling, sa Sandra Bjordal Gluppe til avisen den gang.

Hun forsker på hva slags effekt ulik trening har på delte magemuskler, og fortalte at flere kvinner opplever å gå med dette i over et år, til tross for at de fleste opplever at musklene vokser sammen igjen.

– Ja, enkelte går med dette livet ut. Men det er usikkert om det påvirker helse, styrke i mage eller bekkenbunn. Fra tidligere er det noen studier som ser sammenheng, og andre ikke, sa Bjordal Gluppe.

