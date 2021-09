Vil sette rosa søkelys på Moss

Brystkreftforeningen melder om at det i 2020 ble meldt om 300 færre brystkrefttilfeller enn i 2019. En slik nedgang har de ikke sett før.

Merete Torgersen er leder for Brystkreftforeningen i Moss (KJELL TORGERSEN)

– Det er ingen grunn til å tro at færre utviklet brystkreft i fjor. Vi frykter mange vil få en forsinket diagnose framover. Dette er svært alvorlig når vi vet at til tidligere brystkreft oppdages, til bedre blir prognosen og til mer skånsom blir behandlingen, sier styreleder i Brystkreftforeningen, Ellen Harris Utne i en pressemelding.

Merete Torgersen, leder for brystkreftforeningen i Moss, forteller til Dagsavisen Moss Dagblad at pandemien kan ha spilt en rolle.

– Vi vet at denne koronapandemien har ført til at mammografiscreeningen har blitt en del forsinka. Det har igjen ført til at det i fjor var færre brystkrefttilfeller som ble meldt, og vi tror det har med å gjøre at det er færre folk som har fått sjekka seg.

Vil skape bevissthet

Torgersen understreker at det er viktig å sjekke seg tidlig, og for å skape oppmerksomhet rundt aksjonen har Moss sin egen Rosa Sløyfe-komité jobbet for å opprette arrangementer og synlighet i bybildet.

– Vi har en fantastisk komité i Moss, med damer som har jobba med pynting og tilrettelegging.

Flere steder i Moss vil man i oktober se rosa belysning på bygg, langsmed moloen ved Bastø-ferga og i paviljongen.

Under pandemien har medlemmene i Brystkreftforeningen strikket fine gensere. Disse loddes ut, og inntektene går til videre arbeid med kreftforebygging. (Privat)

Lørdag 2. oktober vil foreningen ha stand på Moss Amfi. Dit kommer ordfører Hanne Tollerud klokken 11.00, for å kjøpe den første sløyfa. I tillegg kommer Moss Damekor for å underholde. Torgersen håper det vil gjøre folk oppmerksomme på at noe foregår.

Førstkommende mandag har de også en stand på Rygge storsenter. Her vil man kunne få en innføring i hva man skal kjenne etter når man gjør egenundersøkelse av brystet.

– Der vil foreningen ha et sett med silikonpupper. I dem så er det litt forskjellige kuler, slik at man kan kjenne hvordan de kjennes ut, sier hun, og fortsetter:

– Når man ser en forandring i brystet, enten man kjenner det eller blir litt sår, eller ser et innhugg i brystet, bør man få det sjekka.

Årets Rosa Sløyfe er laget av designeren Nina Skarra. (Mester Grønn)

---

Her møter du brystkreftforeningen i oktober

2. oktober, kl. 11.00-15.00: Stand på Moss Amfi. Salg av sløyfer og lodd. Ordfører-besøk kl. 11, og underholdning av Moss Damekor.

4. oktober, 13.00-17.00: Stand på Rygge Storsenter. Salg av sløyfer og lodd. Mulighet til å kjenne på silikonbryst med kuler i.

Søndag 10. oktober: Stand på Alby på Jeløy. Salg av sløyfer og lodd. Mulighet for å være med på Virtuelt Rosa Sløyfeløp.

---