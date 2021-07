Nakenturismen blomstrer: Kristin (50) føler seg frigjort

– Når du først har vært på stranda naken en eller to ganger, da er du bitt av basillen. Da vet du hvor befriende og fint det føles, og badetøy frister ikke akkurat lenger, sier Kristin Aanes (50) fra Larvik.

Av ren nysgjerrighet oppsøkte hun Roppestad naturiststrand for 19 år siden. Hun opplever det som fysisk og mentalt godt å være naken der.

– Det kjennes naturlig å bade og sole seg uten klær. Jeg føler at jeg får være meg selv. Dessuten er det mer hygienisk og slik sett sunnere. Jeg har rett og slett null behov for å ta på meg klær for å gå ut i vannet og oppleve at de blir våte og klissete, sier Kristin.

Hun påpeker forskjellen mellom naturisme og nudisme.

– Jeg rusler ikke rundt naken hele tiden, og har ikke noe ønske om eller behov for det. Det er nudisme. Naturisme handler om å få gjøre det som føles naturlig, være seg selv, uten ytre begrensninger, sier hun.

Ung bølge

I dag er Kristin Aanes sekretær i Vestviken naturistforening (VVNF) og Norsk naturistforbund (NNF). NNF opplevde en nedgang gjennom hele 2000-tallet, inntil for tre år siden, da naturisttrenden både i Norge og flere andre land snudde og tallene gikk rett opp.

Mye skyldes et stort tilsig av medlemmer under 30 år, som i Norge har pågått helt fra Ung NNF startet opp i 2014, da med fem medlemmer under 30. Nå har forbundet over 130 medlemmer i denne aldersgruppen. I tillegg har forbundet opplevd stor interesse for arrangementene sine, og må avvise flere på grunn av plassbegrensninger.

– Det er mange som sier de er lei kroppspress og rosabloggeres kroppsfokusering. Det er også blitt mer stuerent å ta med seg venner som vil prøve, sier Aanes.

– I dette miljøet er det helt ok å prøve litt, og om det ikke er din greie, er det også helt greit. Poenget er at du skal føle deg vel. Gjør du ikke det, er det ikke sunt, sier hun.

Fra flaut til hipt

Historiene fra flere i naturistmiljøet er de samme: Det som har vært litt flaut og tabu, er blitt kult. Og mange av tidens trender – som tatoveringer, piercinger og miljøvennlig livsstil – gjør seg også tydelig gjeldende blant naturister.

– Naturisme appellerer. Mange føler det befriende og enkelt. Du behøver ikke tenke på hva du har på deg, det som betyr noe, er hvem du er fra halsen og opp, sier Aanes.

Mindre klær i bagasjen betyr også færre kostnader og mindre å bære på.

Naturistorbundets hovedarrangement for de yngre er sommertreffet på Sjøhaug naturistsenter ved Moss. I år blir det siste langhelg i juli,

– De to siste årene har vi vokst oss større enn europatreffet, det er vi veldig stolte over, sier Aanes.

Knallsommer

Sjøhaug naturistsenter er ett av tre naturistsentre i Norge. De andre er Isefjær mellom Kristiansand og Lillesand, og Skovly ved Halden. Sentrene har merket oppsvinget for naturismen svært godt.

– Med nedstengingen og situasjonen for reiselivet i fjor var vi livredde for hvordan det skulle gå, men det ble tidenes beste sesong, sier styreleder Per Høyem ved Sjøhaug.

Sjøhaug tilbyr boenheter i hus og hytter. I tillegg er det 52 faste oppstillingsplasser for campingvogner og god plass til å ta imot gjester med bobil, vogn eller telt.

I fjor hadde senteret fullt belegg og mange besøkende som var helt nyintrodusert for naturismen.

Overveldet av aksept

Også Isefjær hadde godt med gjester i fjor – både folk som vanligvis reiser til naturiststeder i utlandet, men ble hindret av pandemien, og mange helt nye naturister.

Jarle Flaen jobber som frivillig på Isefjær og har vært naturist i 25 år.

– Jeg ble mobbet hele oppveksten for å ha stor, tjukk kropp og hadde lav selvtillit. Jeg tenkte jeg skulle ta en tur på naturiststranda for å se på nakne damer. Men så ble jeg møtt av mennesker som så meg i øynene og behandlet meg med toleranse på en måte jeg aldri hadde opplevd før, sier han.

Flere sier de blir overveldet av aksepten de blir møtt med. Jarles kjæreste er omvendt, og tvillingene hans på 12 har vokst opp med et naturlig forhold til den kroppen de har.

– Men mange syns ennå dette er veldig sært og rart. Vi er en bitte liten nisje.

Nakations opp

Fra utlandet har meldingene de siste to-tre årene kommet jevnlig, blant annet fra Nederland og Australia: Interessen for nakenferiene – «nakations» – øker, og det finnes til og med egne airbnb for naturister.

I Norge har organiserte nakations vært et svært smalt nisjeprodukt, men reiser til destinasjoner i utlandet, året rundt, har vært mulig å bestille siden 1987. I 2014 gikk selskapet Naturistreiser.no inn som en del av Escape Travel AS. Turoperatøren skreddersyr et bredt utvalg spesialreiser i tillegg til å tilby ulike nisjereiser.

Turene går hele året, reisemålene varierer med årstiden. Da reiselivsbransjen slet med å selge utenlandsturer i koronaåret 2020, var opplevelsen annerledes for Naturistreiser.no.

– Naturistreiser er faktisk en av nisjene våre som har gjort det greit gjennom denne spesielle tiden. Det tok oss litt på senga at det solgte så godt gjennom pandemien sammenlignet med tradisjonelle ferier. Det er riktignok et smalt marked, men relativt sett mange som har vært og skal på tur, sier markedssjef Gro Husmo.

De understreker at naturistferie er mye mer enn å være naken på en strand. «Våre sentre kan tilby en rekke aktiviteter og tilbud for sine gjester», opplyser selskapet på sine nettsider.

Slik kan du prøve ut om du trives naken

* Forsøk å sove naken om natten – det er bevist at det har mange fordeler både for søvnkvalitet, hygiene og generelt velvære.

* Besøk et spa med dampbad eller sauna der man kan være naken med andre, men likevel ha muligheten til å dekke seg til, om det føles best.

* Besøk en offisiell eller uoffisiell naturiststrand. På en offisiell naturiststrand er nakenbading tillatt av myndighetene, mens en uoffisiell naturiststrand er etablert gjennom sedvane.

* Besøk ett av naturistsentrene i Norge for opphold og aktiviteter. Besøk utover to dager krever medlemskap i en naturistforening tilsluttet INF.

* Opplysninger om naturiststrendene og deres beliggenhet finner du på Skandinavisk naturistportal.

(Kilder: Sleep Foundation, naturist.no og Skandinavisk Naturistportal)

Dette er naturisme

* Naturisme er en livsstil i harmoni med naturen og karakteriseres av praktiseringen av sosial nakenhet.

* Intensjonen er å stimulere til økt selvrespekt, respekt for medmennesker og naturen.

* Naturister er ikke ekshibisjonister som er nakne for å vise fram kroppen sin for andre.

* Sosial nakenhet har ikke med sex å gjøre, snarere tvert imot. Det er grovt brudd på etiketten å for eksempel gjøre seksuelle tilnærmelser på badestranden.

* Naturister kler seg opp, pynter seg og sminker seg akkurat som alle andre, om de føler for det.

* Kulturen kan variere noe utenfor Skandinavia.

* Den første organiserte naturismen var grupper i Mellom-Europa som dannet klubber eller foreninger og møttes på lukkede områder.

* I 1930 i Tyskland møttes naturister fra flere land, og dette var starten på International Naturist Federation (INF).

* I dag er INF en sammenslutning av nasjonale naturistforbund fra hele verden, inkludert det norske.

* Norsk naturistforbund ble stiftet i 1963. Forbundet har ni underforeninger som til sammen dekker nesten hele landet.

(Kilder: Hva er naturisme og Vanlige spørsmål om naturisme)

Derfor bør du prøve nakation

* Du slipper solskille etter badetøyet når du solbader naken.

* Når du dropper klærne, forsvinner trolig også mye av det som hindrer deg i å være deg selv. Klær skaper en identitet og kan låse deg til bestemte væremåter og tankesett.

* Det er sosialt inkluderende. Svært mange bemerker hvor fordomsfritt miljøet er.

* Det øker selvtilliten. Omgitt av andres kropper i alle størrelser, farger og fasonger, opplever du at ingen er perfekte og at alt er normalt. Da bekymrer man seg mindre for eget utseende og slutter å sammenligne med en fiktiv standard.

* Du ser også andre for dem de er, ikke blindet av hvordan de kler seg.

* Du vil møte likesinnede og kan få venner for livet.

* Utvalget av reisemål er stort og variert, det har blitt mange flere muligheter verden over de siste årene.

(Kilde: Travel Awaits og NNF)