Gatelangs i Moss anno 1913

Utstillingen, med navnet «Arven fra 1913», er en mulighet for mossinger til å se hvordan det var i Moss på starten av det forrige århundre. Ved å anvende appen Kulturpunkt, kan man nå gå i Lindemans fotspor og sammenligne bygninger og fasader i 1913 med dagens bybilde.

Kulturhistorie

Det var en gang i 1913 at Lindman systematisk fotograferte hus i Moss sentrum. Resultatet var en verdifull samling av fotografier som avbilder mossinger foran bygårder, butikkfasader og bolighus, og som gir et innblikk i hvordan det så ut i Moss for over 100 år siden.

En rekke gater i Moss sentrum og på Skarmyra har blitt fotografert; derav Kongens gate, Dronningens gate, Klostergata, Fleischers gate, Vogts gate, Skoggata, Skolegata, Løkkegata og Fjellveien.

Lindman fikk beboere, butikkinnehavere, ekspeditører, håndverkere og andre til å stille seg opp, utenfor, på trappa og i flere av vinduene.

«Google street view» fra 1913

Fredrik Wilhelmsen, formidler ved Moss by- og industrimuseum, tror dette kan falle i smak hos mange mossinger:

– Lindemans fotografier utgjør en unik dokumentasjon av Moss i 1913. Han har tatt bilder av hus, butikker og folkene som bodde og jobbet der. Gjennom appen KulturPunkt får publikum nå mulighet til å gå i Lindemanns fotspor, og sammenligne dagens bybilde med hvordan det var for over hundre år siden. Det er bare å ta med seg mobilen ut i byen, så kan du nå sammenligne utvalgte adresser – hvordan de har endret seg, eller kanskje bli overrasket over hva som er likt.

– Det blir litt som «Google street view» – bare at det du ser, ikke er hvordan det ser ut i dag på en bestemt adresse, men hvordan det så ut for over hundre år siden, avslutter Wilhelmsen.

