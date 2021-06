Tidløs utstilling i Lekehuset Frisenfeldts gamle lokaler

Torsdag 1. juli åpner Moss by- og industrimuseum utstillingen «Fra tempo til TikTok» i Dronningens gate 10. Utstillingens mål er å vise fram personlige gjenstander som har vært toneangivende for mossinger i tiårene fra 1950 og fram til i dag.

Grunnlaget for utstillingen vil være en blanding av museets egen samling og bidrag fra privatpersoner.

Folket skal bidra

– Planen vår er at alle i Moss som har lyst, skal få lov å få sin gjenstand fra «sitt» tiår utstilt i det nedlagt lokalet; sammen med andre ikoniske gjenstander fra tiårene som har formet oss, sier Fredrik Wilhelmsen, prosjektleder og formidler ved Moss by- og industrimuseum.

Utstillingen, som er karakterisert som et «popup-museum», skal foregå i de tidligere lokalene til Lekehuset Frisenfeldt i gågata. Nettopp denne butikken var for generasjoner av mossinger første møte med en gjenstand som kanskje betød ekstra mye, måtte det ha vært en BRIO trejernbane eller en barbiedukke.

Totalt sett drev familien leketøysbutikk i de samme lokalene i 110 år, med oppstart i 1900, og var dermed Norges eldste gjenlevende leketøysbutikk da det ble lagt ned i 2010.

– Vi vil prøve å finne ut av hva mossinger mener er de viktigste tingene som bevisst eller ubevisst har formet oss som mennesker. Et klesplagg, en ting fra gutterommet, eller noe som enda henger på jenterommet – for her kan alle bidra; unge og gamle, de som er født på 2000-tallet, og de som er født på 1940-tallet, fortsetter Wilhelmsen.

Bjørg Holsvik, konservator ved Moss by- og industrimuseum, skal vise fram ett Helly Hansen-plagg fra hvert tiår torsdag 8. juli, klokken 13.00. (Peder Wehn)

Fra 1950 og til i dag

Mye har skjedd i tidsrommet mellom etterkrigstida og i dag: Landet ble gjenreist etter okkupasjonen, oljefunn i Nordsjøen på slutten av 1960-tallet, to ganger nei til EU-medlemskap, datamaskiner og internettets inntog, mobiltelefonen fulgte etter samt at sosiale medier det siste tiåret har fått stor innflytelse på våre liv.

– Det har skjedd utrolig mye på de sju tiårene mellom 1950 og til i dag. Mobilenes utvikling er et eksempel på det. Men det blir også interessant å se hvilke gjenstander folk fra alle generasjoner velger å ta med seg, og høre hva slags minner som følger med, nevner Wilhelmsen.

Blant annet har det kommet inn en gammel Mac, flere leker og CD-spillere.

Mye på dagsorden

På åpningen torsdag 1. juli, klokken 13.00, vil Finn Frisenfeldt Horn arrangere en samtale om hvordan det var å drive Frisenfeldt Leker og gjenfortelle livlige minner. I tillegg vil han ha med noen gjenstander og fortelle om disse.

Dagen etter, fredag 2. juli, klokken 13.00, kommer Trine-Line Heilmann for å presentere et utvalg varer og historier fra Moss Bryggeri – som familien Heilmann drev i snaue hundre år.

Torsdag 8. juli, klokken 13.00, skal Bjørg Holsvik snakke om et utvalg av Helly Hansen-plagg fra hvert tiår – fra 1950 og fram til i dag.

– Vi skal prøve å skape en fin arena hvor mossinger kan komme innom med gjenstander de selv har minner fra, se andre mossingers gjenstander, ta en kopp kaffe og slå av en hyggelig samtale, understreker Wilhelmsen.

Avslutningsvis skal én gjenstand fra hvert tiår kåres som vinner av en konkurranse.

Utstilling også på Moss by- og industrimuseum

Moss by- og industrimuseum har bevisst holdt av plass til privatpersoners gjenstander. De tingene fra museets samling som ikke får plass i Dronningens gate 10, kommer til å bli stilt ut i lokalene i Fossen 21, Møllebyen.

Samtidig vil museet, med sin faste utstilling om byens industrihistorie, være åpent som normalt gjennom sommeren.

– Det som er moro med «Fra tempo til TikTok», er at vi nå også dekker en slags kulturhistorie. Moss’ historie er selvfølgelig sterkt farget av industrien og at mossinger i generasjoner jobbet eksempelvis på Peterson eller Glassverket. Men personlige gjenstander former også – bevisst eller ubevisst – oss som mennesker. Jeg tror dette kommer til å bli en veldig spennende utstilling, avslutter Wilhelmsen.

«Fra tempo til TikTok» åpner torsdag 1. juli og vil være åpent for offentligheten fra torsdager til søndager, klokken 12.00 til 15.00, i tidsrommet 1. til 24. juli.

Dronningens gate 10, som eies av Filadelfia menighet, lånes ut gratis til Moss by- og industrimuseum.