Mossinger har satt opp ny utstilling på Alby

Nå har tre mossinger – Bengt Ø. Eriksen, Tor Schmedling og Øystein Andersen – satt opp en utstilling, «Livet på Alby 1901 – 1963», som gir et innblikk i hverdagen på Alby under Biørnstadfamiliens eierskap.

[ Jonas Anton Hielm var Henrik Wergelands kampfelle ]

Tilknytning

Eriksens bestefar, Richard Eriksen, arbeidet først som gårdsgutt og deretter gårdsbestyrer på Alby under Biørnstadfamilien. Hans bror, Hilding Eriksen, var amatørfotograf og tok utallige bilder som Bengt Eriksen siden har tatt vare på. Det er disse bildene, «Eriksensamlingen», som danner basisen for utstillingen.

Schmedling var ansvarlig for driften av Jeløy naturhus, samme sted hvor utstillingen nå befinner seg, fra 1987 til 1997 og har likeledes en tilknytning til Alby.

Andersen har på sin side jobbet en rekke år som utstillingsmedarbeider på Galleri F15 da Brandstrupfamilien sto for driften.

Vi ønsker å fortelle om hvordan livet på Alby var før Moss kommune og Galleri F15 tok over. — Tor Schmedling, kurator

Mimring ble til utstilling

Det var under et møte mellom Eriksen og Schmedling i september 2020 at ideen ble klekket: Nemlig å anvende samlingen til å sette opp en offentlig utstilling. Allerede den påfølgende måneden fikk ideen grønt lys fra Galleri F15 og Moss kommune.

– Vi ønsker å fortelle om hvordan livet på Alby var før Moss kommune og Galleri F15 tok over. Dette er også en viktig del av Albys historie, sier Schmedling.

Eriksen legger til:

– Denne utstillingen gir innsyn i den herskapelige atmosfæren som rådet på Alby under Biørnstadfamiliens 60 år med eierskap. Omtrent 15 ansatte bedrev fiske, skogbruk og landbruk, i tillegg til at gården ble hold i god stand.

[ Det blir Momentum-biennale i Moss likevel ]

«Herskap og tjenere»

Takket være samlingen har Eriksen, Schmelding og Andersen hatt tilgang på et bredt spekter av fotografisk materiale som bidrar til at utstillingen inneholder både ansikter og personlige skildringer.

Blant annet er gamle kart av landbruket på Alby inkludert i utstillingen, og flere private bilder datert fra starten av det nittende århundre bistår med å få et innsyn i hvordan det var å leve og arbeide på den staselige lystgården.

Flere av Bengt Ø. Eriksens forfedre bodde og jobbet på Alby gård under Biørnstadfamilien. Nå har han, Tor Schmedling og Øystein Andersen satt opp en utstilling på Jeløy naturhus. (Peder Wehn)

Lagarbeid

Eriksen har stått for materialet som er anvendt i utstillingen, i tillegg til å være hovedleverandør for historien. Schmelding har virket som kurator og bidratt med utformingen, mens Andersen har bidratt med den grafiske fremstillingen og monteringsprosessen.

– Det har til syvende og sist vært et morsomt lagarbeid og vi er veldig glade for å endelig være i land, understreker Eriksen.

– Prosjektet har gjort at vinteren ikke bare har omhandlet koronarestriksjoner, men også mye spennende arbeid. Vi vil også takke alle berørte for å til enhver tid vise interesse og entusiasme for prosjektet, avslutter Schmelding.

Åpningstidene til «Livet på Alby 1901–1963» sammenfaller med kafeen på Galleri F15 – det vil si tirsdag til søndag, fra 10.00 til 17.00.

Utstillingen er satt opp med økonomisk støtte fra Galleri F15.

Alby gård