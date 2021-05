Nav utbetalte 5,3 milliarder kroner i Moss i 2020

60 prosent av befolkningen i Moss mottok Nav-penger i løpet av fjoråret, viser en fersk oversikt fra Nav. Det tilsvarer nesten 30 000 personer.

Til sammen ble det utbetalt 5,252 milliarder kroner, opp fra 4,775 milliarder året før.

I snitt mottok hver mossing 106 300 kroner i stønad fra Nav i fjor, ifølge deres oversikt. Det er godt over snittet for Nav Øst-Viken, som består av regionene Østfold, Follo og Romerike. Hvis man ser på årlig utbetaling per mottaker, var det bare to andre kommuner som hadde høyere utbetaling enn Moss: Hvaler og Marker.

Korona-effekt

Det er særlig for arbeidsavklaringspenger, sykepenger og dagpenger at økningen har vært størst. I 2020 betalte NAV ut 5,5 milliarder kroner i dagpenger til personer i region Øst-Viken. Det er 4,3 milliarder mer enn i 2019.

I Follo og tidligere Østfold var det 137 000 personer som mottok dagpenger i løpet av 2020, med et snitt på 19 400 kroner per mottaker.

– Det er koronapandemien vi ser effekten av i omfanget av utbetalinger. Som en konsekvens av at antallet dagpengemottakere mer enn tredoblet seg i mars og april i fjor, har utbetalinger i dagpenger økt tilsvarende, sier Steinar Hansen, direktør i NAV Øst-Viken.

Totalt ble det utbetalt 71 milliarder kroner i stønader til personer bosatt i Øst-Viken i 2020. Det er mer enn i noen annen region i landet.

Alderspensjonistene er flest, og får mest. I løpet av året mottok 969 300 personer alderspensjon, som tilsvarer 32,7 milliarder kroner.

