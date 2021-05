8 av 12 Østfold-kommuner fikk flere innbyggere i starten av 2021

Fersk statistikk fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at 302.216 personer var bosatt i en av de 12 Østfold-kommunene ved utgangen av første kvartal i 2021, noe som altså er 355 personer eller 0,12 prosent flere enn ved nyttår.

I det tidligere fylkets største by målt i antall innbyggere, Fredrikstad, har folketallet økt med beskjedne 27 til 83.220 i løpet av årets tre første måneder. Sarpsborg er den kommunen som har økt mest i antall personer, med 111 til 57.483, noe som i sin helhet skyldes at flere har flyttet til enn fra. Fødselsoverskuddet (forholdet mellom antall fødte og antall døde) er nemlig lik null.

På de neste plassene med tanke på vekst i antall personer finner man Indre Østfold (+90) og Moss (+75). Sistnevnte kommune nærmer seg nå sakte, men sikkert en ny milepæl, da de er bare 253 innbyggere unna å bikke 50.000. Også her er det tilflytting som står for veksten, da Moss har et fødselsunderskudd på 30 personer i løpet av januar, februar og mars i 2021.

Den største prosentvise veksten blant Østfold-kommunene er det de mindre kommunene som står for, med Våler (+0,74) nok en gang aller øverst, etterfulgt av Hvaler (+0,53) og Marker (+0,50).

Våler er også en av kun fem kommuner i regionen som har et fødselsoverskudd (+13) hittil i år, og den eneste som har et tosifret antall flere fødte enn døde.

På landsbasis var det en befolkningsvekst på 7.400 personer i løpet av 1. kvartal i 2021, og ved utgangen av mars var folketallet i Norge 5.398.804.

---

Folketall i Østfold-kommunene

Antall personer bosatt i de 12 kommunene som tilhører tidligere Østfold fylke ved utgangen av 1. kvartal 2021 (endring fra utgangen av 4. kvartal 2020)

Halden: 31.378 (-9)

Moss: 49.743 (+75)

Sarpsborg: 57.483 (+111)

Fredrikstad: 83.220 (+27)

Hvaler: 4.719 (+25)

Aremark: 1.310 (-15)

Marker: 3.619 (+18)

Indre Østfold: 45.291 (+90)

Skiptvet: 3.818 (-7)

Rakkestad: 8.201 (-21)

Råde: 7.586 (+18)

Våler: 5.848 (+43)

Kilde: SSB

---