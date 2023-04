Pris til «Makta»: – Vi som har laget serien, levde ikke da dette skjedde

– Historien gjentar seg. De politiske sakene vi er innom i «Makta», er mye av det samme vi diskuterer i dag. Klima og miljø. Abort. Det berører og er relevant fortsatt, sier Camilla Brusdal til Dagsavisen.

Hun er en av produsentene dramaserien «Makta», som etter planen skal vises på NRK i høst. Den andre produsenten er Vilje Kathrine Hagen.

Onsdag ble serien kåret til konkurransens beste TV-serie på den prestisjetunge franske TV-festivalen Canneseries.

Beste serie og musikk

«Makta» vant også pris for beste musikk. Den er komponert av Kåre Christoffer Vestrheim, Kristoffer Lo, Andrea Horstad og Eivind Helgerød.

– Utrolig gøy at vi vant beste serie, for det er en pris som går til alle nivå i produksjonen. Og veldig kult med pris for beste musikk, for komponistene våre har skapt musikk som løfter serien, og gir den egenart og identitet, sier produsent Brusdal.

Yngvild Sve Flikke, som blant annet har laget «Ninjababy», «Heimebane» og «Kvinner i for store herreskjorter» har vært konseptuerende regissør, med regi på fire av tolv episoder. Johan Fasting, Silje Storstein og Kristin Grue er serieskapere, med Fasting som hovedforfatter.

– Dette er et stort prosjekt, med mange mennesker. Vi har vært 24 personer som har feira her i Cannes, sier Brusdal.

Treffer unge seere

Canneseries’ jury har ennå ikke publisert noen skriftlig begrunnelse for hvorfor «Makta» vant. Men de hadde mye fint å si om serien da den ble nominert:

– Morsom, livlig, med utrolig bra tempo, skrev nominasjonsjuryen i sin presentasjon før utdelingen.

– Det som har vært veldig fint, er at vi har fått utrolig god respons fra publikum. «Makta» treffer veldig bredt. Det er særlig gøy når franske 18-åringer kommer bort og forteller at de syns serien er gjenkjennelig og relevant og gøy, sier Brusdal.

«Power Play»

Canneseries-juryen kalte «Makta», som på engelsk heter «Power Play», for «en utrolig historie». De sammenligner serien med andre politiske dramaserier, som «Veep» og «In the Loop».

– Vi har prøvd å fortelle historien på en litt annerledes måte. Den skal være tilgjengelig og morsom, sier produsent Brusdal.

«Basert på sannhet, løgn, og dårlig hukommelse», heter det i traileren for serien. som ble lansert i forkant av deltakelsen på Canneseries.

Maktkamp

«Makta» tar for seg Gro Harlem Brundtlands vei inn og opp i politikken på 1970- og 1980-tallet. Hennes kamp for selvbestemt abort fører henne inn i Arbeiderpartiet. Maktkampene er harde, også internt i partiet, med Reiulf Steen og Odvar Nordli som andre viktige aktører.

– I Norge er det mange som husker historien, og kjenner til aktørene. Men vi som har laget serien, levde ikke på den tida dette skjedde. Vi var ikke født på syttitallet. Så vi har behandla epoken og visse vedtatte sannheter med vårt blikk.

– Det blir spennende å se hvordan serien oppleves for ulike generasjoner, både de som kjenner godt til epoken fra før, og de som ikke gjør det, sier Brusdal.

«Makta» på NRK

«Makta» består av tolv episoder på 55 minutter hver. Hovedrollen som Gro Harlem Brundtland spilles av Kathrine Thorborg Johansen, mens Jan Gunnar Røise spiller Reiulf Steen.

– De har gjort en uvurderlig jobb. De to bærer virkelig serien, og har vært helt fantastiske å jobbe med på alle mulige plan.

– Jeg gleder meg til folk får se hvordan de har gjort karakterene til sine egne, sier Brusdal.

Prisen skal etter planen vises på NRK i høst. Først seks episoder i oktober, så seks episoder over nyttår, vinteren 2024.

Fra NRKs dramaserie «Makta», om Arbeiderpartiet på 1970-tallet: Her Kathrine Thorborg Johansen som Gro Harlem Brundtland og Jan Gunnar Røise som Reiulf Steen. (Erika Hebbert/NRK)