Netflix saksøkt for å ha gjort Kleopatra mørkhudet

10. mai lanserer Netflix en ny dokumentarserie om en av historiens mest kjente kvinner: Kleopatra.

Den egyptiske faraoen døde 30 år før Jesus’ fødsel, men lever fortsatt i beste velgående i moderne popkultur. Som da Elizabeth Taylor portretterte henne i filmen Cleopatra fra 1963. Nå skal den mytiske faraoen gjenskapes i en dokumentarserie laget av Jada Pinkett Smith. Personen som fikk oppdraget med å spille Kleopatra er britiske Adele James, en mørkhudet kvinne. Det har skapt sterke reaksjoner i Egypt.

Ifølge avisa Egypt Independent har det gått så langt at en advokat nå har saksøkt Netflix for å ha gjort Kleopatra mørkhudet, noe han anser å være «i strid med egyptisk historie».

Foruten en grundig etterforskning, krever han også at Netflix’ strømmetjeneste stenges i Egypt.

Egyptolog mener Netflix driver med historieforfalskning

Kleopatras grav har aldri blitt funnet. Ingen vet dermed med sikkerhet hvordan hun faktisk så ut. Den kjente egyptologen Zahi Hawass er derimot klar på at hun ikke var mørkhudet. En slik portrettering kaller han «fullstendig falsk».

– Kleopatra var gresk, noe som betyr at hun var blond, ikke svart, sier han ifølge Egypt Independent.

Den kjente arkeologen Zahi Hawass er blant dem som har reagert på måten Netflix portretterer Kleopatra i den kommende dokumentarserien. (Amr Nabil/AP)

Hawass er blant dem som har reagert på Netflix’ portrettering av Kleopatra, skriver en rekke egyptiske medier. Han mener Netflix bidrar til å spre falsk informasjon om egyptisk historie ved å sende den kommende dokumentarserien.

Kort tid etter at traileren for serien ble sluppet, ble det laget et opprop på Change.org for å be Netflix om å kansellere utgivelsen av dokumentarserien. Oppropet skal ha fått nesten 85.000 underskrifter i løpet av to dager før det ble fjernet fra plattformen.

Adele James (i midten) sammen med noen av de andre skuespillerne som bidrar i dokumentarserien om Kleopatra. (Netflix)

Skuespiller svarer på kritikken

Reaksjonene om skuespillervalget har også spredt seg i sosiale medier. Flere beskylder Jada Pinkett Smith, som er gift med Will Smith, for å omskrive historien om Kleopatra, skriver kunstnettstedet Hyperallergic

Skuespiller Adele James har på Twitter delt noen av tilbakemeldingene hun har fått, som kritiserer seriens portrettering av Kleopatra.

– Hvis du ikke liker rollebesetningen, ikke se serien, er hennes oppfordring.

Kleopatra

Kleopatra var dronning i Det gamle Egypt fra 51 til 31 f.Kr.

Hun var den siste dronning og farao av det ptolemeiske kongedømme i Egypt.

Kleopatra fikk barn med de romerske keiserne Julius Caesar og Marcus Antonius.

Kleopatra tok sitt eget liv 39 år gammel.

Hun har siden da blitt portrettert en rekke ganger, inkludert i moderne teater og film.

Kilde: SNL

