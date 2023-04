Her er bildene fra «Succession» på Norges-besøk

Etter at den første dramatikken har lagt seg i det som er den siste sesongen av «Succession», dukker skuespiller Eili Harboe fra Stavanger opp i seriens neste akt. Bildene er fra opptakene som ble gjort til HBO-serien i fjor høst, ved det internasjonalt kjente Juvet Landskapshotell i naturskjønne Valldal. Dette unike hotellet har tidligere vært brukt som location i Alicia Wikander-filmen «Ex Machina» fra 2015.

Mektig fjellpanorama omgir skuespillerne i «Succession», når Kendall (Jeremy Strong) og Roman Roy (Kirean Culkin) møter svenske Lukas Matsson (Aleksander Skargsgård) for å snakke milliardfusjon. (HBO)

Det er her de tre søsknene Roy – Shiv, Kendall og Roman i mediekonglomeratet Waystar Royco og deres store entourage har ankommet å forhandle fram en stor fusjon med den svenske tech-milliardær Lukas Matsson, spilt av Alexander Skarsgård.

At bildene slippes først nå skyldes HBOs ønske om å holde handlingen i sin store TV-hit hemmelig til så nær premiere som mulig. Anmelderne fikk se fire av ti episoder i forkant, og med dem fulgte en beskjed og innstendig bønn fra serieskaper Jesse Armstrong om at pressen måtte ta hensyn til fansen, og ikke røpe noe som helst av de sentrale hendelsene fra avslutningen på historien som har vært hans hjertebarn de siste seks årene.

«Succession» er dramaserien han baserte på Rupert Murdoch-familien og deres Fox News, og som på tre sesonger er blitt en av HBOs største dramasuksesser.

Familien Roy har mye å tenke på etter dramatikken som finner sted i første akt av det som er siste sesong av «Succession». (HBO)

Sesong fire er siste kapittel i serien, og det er i første akt av denne at et viktig møte mellom familieoverhode Logan Roy og den svenske tech-gründeren Matsson må avlyses, på grunn av et mye omtalt dødsfall. Møtet skulle ha funnet sted på Mattsons feriested i Sverige, blir det opplyst.

«Succession»-stjernene blant norske fjell

Etter at tumultene har lagt seg reiser de tre Roy-søsknene Shiv, Kendall Roman mot nord for å møte Matsson, i scener som er spilt inn ved det berømte hotellet Juvet i Valldal. I episoden som kommer på HBO Max på mandag, vil det komme fram om serieskaper Jesse Armstrong har plassert handlingen på et hotell blant norske fjell – eller om hotellet og de prangende fjellene som omgir det skal forestille milliardæren Matssons feriested i Sverige.

Nyter Kendall og Roman Roy den norske naturen eller krangler de bare om hvem som skal bli neste adm. dir. i familiens selskap? Svaret får vi i neste episode av «Succession». (HBO)

Spørsmålet er aktuelt all den tid HBO er tildelt 13 millioner insentivkroner fra Norsk filminstitutt (NFI) for å gjøre opptakene, som fant sted ved Juvet i Valldal i Fjord kommune i fjor høst. Insentivordningen skal ifølge NFI gi refusjon til store internasjonale film- og serieproduksjoner som skal produseres helt eller delvis i Norge. Ordningen henvender seg til norske og utenlandske produksjonsselskaper og skal bidra til å fremme norsk kultur, historie og natur.

Familien Roy har kranglet om penger og forretninger i mange luksuriøse ferieparadis i løpet av tre sesonger, men omgivelsene har ikke vært like mektige som her. Episode fem av «Succession» kommer på HBO Max mandag 24. april. (HBO)

Det er uansett på dette naturvakre stedet at Eili Harboe («Marerittet», «Thelma») er med i rollen som en av Alexander Skarsgårds medarbeidere i selskapet GoJo. Med i denne episoden er også norske Christian Rubeck («Amundsen», «Forsvinningen») og Ellen Bendu, i tillegg til islandske Jóhannes Haukur Jóhannesson («Beforeigners», «Game of Thrones») og svenske Kristofer Kamiyasu («Hitman’s Wife’s Bodyguard»).

Fjerde sesong av «Succession» er på i alt ti episoder.