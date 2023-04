Gjør comeback i «Mamma Mia!»: – Rar følelse å springe rundt i badebuksa på scenen

Oppsetningen av Mamma Mia! på Folketeateret har vært en storsuksess for teateret med nesten 250.000 solgte billetter. Etter ti måneder, er det igjen duket for nypremiere.

– Vet du hva som er gøy? 2009-oppsetningen av «Mamma Mia!» var Norges mest solgte, så bestemte de seg for at de ville slå den rekorden, og da får jeg være med på den også. Det synes jeg er så gøy og koselig, sier Heine Totland og ler.

Han spilte «Harry» for 14 år siden i den første oppsetningen av musikalen på Folketeateret. I den kommende spilleperioden deler Totland og Thomas Numme denne rollen.

– Det er litt som at du møter gamlekjæresten din igjen og skjønner hvorfor du falt for henne. Sånn er det å komme tilbake til «Mamma Mia!». Samtidig er det en stor jobb og den må gjøres. Det krever 100 prosent og jeg er «all in».

[ Skriver romanserie om Mussolini: – Det skjer igjen, bare på en annen måte ]

ABBAs sanger

Musikalen handler om en ung jente som skal gifte seg. Til bryllupet inviterer hun tre menn fra morens fortid for å finne ut av hvem av de som er faren hennes. En av de potensielle foreldrene er karakteren som Totland skal spille. Handlingen er skrevet rundt de mest populære sangene til den svenske popgruppen, ABBA.

Heine Totland i kostymet fra avslutningsnummeret i Mamma Mia! (Fredrik Arff / Scenekvelder)

Å gjenopplive den gamle rollen var egentlig ikke planen til Totland. Han pleier nemlig ikke å gjøre ting om igjen, men når han ble ringt opp av Atle Halstensen, som har lagd manuset, var fristelsen for stor til å takke nei.

– Jeg tenkte det hadde vært litt morsomt å prøvd for jeg er en annen person og artist enn jeg var da.

Han trekker også fram at det har vært en god mulighet til å lære nye ting fra flinke kolleger.

– Ensemblet er så jækla gode og de har sånne spesialferdigheter. Jeg er en mer «allrounder», som også en styrke, men de er bare så utrolig dyktige. Det gir meg en følelse av å være en gutt i knebukse igjen; «wow, jeg skulle ønske jeg sang som han eller danset som han eller så ut som han».

Men Totland nøyer seg ikke bare med knebuksene.

– Jeg kan love deg det. Det er en ganske rar følelse å springe rundt i badebuksa på scenen, selv om jeg ikke er spesielt sjenert.

[ En super trouper musikal (+) ]

En «ny» Harry

I 2009 spilte Totland over 200 forestillinger, men det var først på premieren for to år siden at han endelig så stykket.

– Jeg synes Numme var skikkelig søt. Han sjarmerte meg veldig og jeg håper jeg klarer å oppnå det samme når han sitter i salen.

Selv mener han at de har ganske ulike måter å spille den samme rollen på.

– Det er en likhet i utseende, men ellers er vi veldig ulike typer. Der han er mer en TV-mann og programleder, er jeg musiker. Så rent sanglig og på gitar er det nok litt forskjell på oss.

Han får skryt av resten av ensemblet.

– Han tilfører noe helt annet enn det Numme gjorde, så det endrer litt på dynamikken. Vi må alle skjerpe oss og være litt på, noe som er sunt når vi har spilt 166 forestillinger, sier Ulrikke Brandstorp.

Ingar Helge Gimle, Heine Totland og Håvard Bakke spiller de potensielle fedrene i Mamma Mia! oppsetningen. (Veronica Irmelin Ellingsen)

[ Ulrikke Brandstorp: – Det føltes ut som å bli kastet til ulvene (+) ]

En uke forberedelser

I forkant av den nye spilleperioden ble det satt opp én uke med øving for å bli klare til premieren. Dette ble en annen utfordring for Totland som ikke har spilt rollen på 14 år, i motsetning til de fleste andre som hadde hatt pause i 10 måneder.

– Det var ganske krevende i prøveperioden sist. Disse folkene kommer fra London og er utrolig dyktige, men det er en ganske hard kultur med krasse meldinger. Derfor hadde jeg bestemt meg for gå inn med mye lavere skuldre og det har lønt seg. Jeg har ikke lenger den stoltheten eller usikkerheten som jeg hadde da.

På tross av en mer avslappet tilnærming deler han at han hadde glemt hvor mye som måtte huskes av regi, koreografi og musikk.

– Hvor mye av det sitter fra 14 år siden?

– Jeg husker skremmende lite altså. Det skal sies at det var et annet manus i 2009. Men jeg har merket litt at under prøvene så «kicker» muskelminnet inn og jeg sier omtrent det samme, bare med andre ord. Det får jeg litt kjeft for, så jeg tror ikke at de tingene jeg husker faktisk hjelper meg. Det er bedre å bare gå inn med blanke ark for jeg lager en helt annen Harry nå enn sist.

Thomas Brasel som spiller «Sky» har fått et annet inntrykk.

– Det er veldig gøy. Heine er en fantastisk fyr og det er gøy å se hvor mye som fortsatt sitter hos han som gjorde dette for 14 år siden. Det er utrolig hvordan hjernen fungerer, sier han.

Siren Jørgensen, Karoline Krüger og Siw Anita Andersen fremfører "Super Trouper". (Fredrik Arff / Scenekvelder)

[ Alt du lurer på om streiken mellom LO og NHO ]

Alle liker ABBA

Mye har skjedd for Totland siden han først sto på scenen som Harry for 14 år siden. Bak seg har han noen tusen oppdrag, samt at han har lært å spille gitar. Én ABBA-sang er han spesielt glad i.

– Favorittlåten er nok «Our Last Summer”. Når det er sagt så er det vanskelig å ha en favoritt fordi de er komplette genier. Til og med de mest skeptiske mennene som er truet ut med familien på musikal, danser på vei ut. Det er nådeløse låter.

Men det er noe annet Totland gleder seg mest til i de kommende ukene på scenen.

– Avslutningsnummeret er alltid skikkelig «løye». Når vi trår inn i de disko-draktene er det ikke mye hverdag igjen, da er det skikkelig glam. Og det er litt morsomt fordi flere av kostymene har fortsatt navnet mitt i seg. De har vært verden rundt.

Muligheten til å få spille i musikalen tar han ikke for gitt, og det gir like mye glede nå som for 14 år siden.

– Her er vi vet du. Ingar Gimle er 66 år, Heine Totland 52, Håvard Bakke 49, Karoline Krüger 53, og vi lever fortsatt av å kle oss ut. Det er en helt sjuk følelse. Klyp meg i armen liksom, avslutter han.

[ De beste seriene på Netflix ]

[ Fra rasshøl til redningsmann – Eddy er bipolar og har ADHD ]

---

OM MAMMA MIA-MUSIKALEN:

22 av ABBAs største hitlåter med eventyret om kjærlighet, vennskap og familie.

Den er sett av over 65 millioner mennesker verden over.

Den hadde premiere i 1999.

Både på Broadway i New York og West End i London er Mamma Mia! blant de lengstlevende sammenhengende oppsetningene gjennom tidene.

Kilde: Folketeateret.no

---