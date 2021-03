Blodfersk krim hele påsken

NEDGRAVDE HEMMELIGHETER Nicola Walker og Sanjeev Bhaskar som cold case-ekspertene Cassie og Sunny er tilbake på NRK1 denne påsken, med et nytt mysterium i sesong fire av den populære krimserien «Nedgravde hemmeligheter». (NRK/ITV)





Du finner den ikke på melkekartongen i år, men det blir selvsagt påskekrim på TV kveld etter kveld denne høytidsuka også. Det som kjennetegner seriene på NRK og TV 2 i år at de er ferskvare, serier som knapt har rukket å gå ferdig på TV hjemme i Storbritannia. En av dem er så ny at den i skrivende stund ikke har hatt premiere noe sted. Årets serier byr på noen nye og flere gamle bekjentskaper, blant annet et gjensyn med påskens mest populære duo fra de siste årene – «Påskenøtter»-vertene ikke medregnet, selvsagt – men Cassie og Sunny i «Nedgravde hemmeligheter». Den stadig mer anerkjente krimserien er tilbake med sesong fire på NRK1 i år, en sesong som stadig går på TV i hjemlandet.

Særnorsk påsketradisjon

«Nedgravde hemmeligheter» har vært påskens mest sette TV-krim de to siste gangene serien har blitt vist på NRK1. Serien samlet 667.000 seere sist cold case-detektivene Cassie Stuart og Sunil «Sunny» Kahn (Nicola Walker og Sanjeev Bhaskar) var på skjermen for to år siden. Denne mer sympatiske enn dramatiske britiske krimføljetongen kan faktisk få et enda større publikum i år, all den tid det venter oss en ny koronapåske med mye tid til å sitte foran TV-en i år som i fjor.

Da vi satt hjemme i fjor påske var det rekordmange som så krimseriene på TV, sammenlignet med normalåret 2019. Det var drøyt 2,5 millioner som så NRKs tre krimserier i påskeuka i fjor, mot 1,8 millioner året før. Samtidig hadde TV 2s påskekrimserie, en modernisert Agatha Christie-historie 266.000 seere. Med 2,7 millioner seere som fasit er det trygt å fastslå at den særnorske påsketradisjonen med TV-krim lever i beste velgående. I påsken skal vi ha krim på skjermen, gjerne britisk, om enn ikke altfor blodig og grusom, men i det minste med en brukbar intrige. Sånn har det blitt, etter at NRK viste en britisk krim i påsken for første gang i 1976.

45 år med påskekrim

Det var det året NRK sendte en britisk krim i påsken for første gang, i form av den BBC-produserte Peter Wimsey-serien «Mysteriet i Bellona Club». Det ble starten på en særnorsk påsketradisjon som har vart i 45 år. Og på tross av nye seervaner resten av året, hvor strømming av stadig mer TV-innhold tar over for de tradisjonelle lineær-kanalene, har nordmenn foretrukket å se påskekrim på gamlemåten. De fleste har sett krimseriene når NRK og TV 2 har sendt dem, men nå kan denne gamle TV-vanen være i endring også.

Flere strømmer krim

I påsken 2020 ble NRKs tre krimserier strømmet av 811.000, en økning på 500.000 fra påsken 2019. Fram til i fjor var det bare unntaksvis at påskekrim ble sett av over 70.000 på NRKs nettspiller. I fjor hadde «Tilståelsen 394.000 seere på nett, og selv den gamle traveren «Vera» ble sett av 145.000 på NRKS nettspiller. Årets serier kan bety ytterligere vekst i strømmetallene, spesielt fordi NRK og TV 2 gjør all påskekrimmen tilgjengelig i et stort vårslipp på nett flere dager før palmesøndag.





De er ikke bestevenner, men gode detektiver, det umake paret McDonald og Dodds, som løser drap i Baths finere kretser. (NRK /ITV)

Uløste saker

NRK starter påskefeiringa lovlig tidlig med sesong to av «McDonald & Dodds» allerede torsdag 25. mars. Denne forholdsvis gemyttlige kosekrimserien byr på et umake par, storbyveteranen McDonald og Bath-politiets mest undervurderte mann – Dodds, som skal løse mordsaker sammen. Seriens høydepunkt er Dodds, spilt av skuespiller Jason Watkins, sist sett her hjemme i true crime-serien «Des» på TV 2 Sumo.

Atskillig grimmere og mindre trivelig er påskens true crime på NRK1, «Mordene i Pembrokeshire, en serie med Hollywood-kjente Luke Evans (fra «Hobbiten»-filmene, blant annet) i rollen som politimannen Steve Wilkins, som på 2000-tallet nøstet opp to uløste dobbeltdrap på landsbygda i Wales tilbake på 1980-tallet.

Luke Evans har hovedrollen som politimannen Steve Wilkins i den litt grimme true crime-serien «Mordene i Pembrokeshire» på NRK1. (NRK/ITV)

Dystert og dramatisk blir det i TV 2s «Bloodlands», et BBC-drama som byr på publikumsyndlingen James Nesbitt i hovedrollen. Han spiller nordirsk politimann som må ut og jakte på mannen som kan være hans egen kones drapsmann. Serien som akkurat har hatt seriefinale på britisk fjernsyn har fått noe medfart i britisk presse, men også en og annen overstrømmende anmeldelse.





Slitne politifolk i påsken

På NRK1 venter «Grace», flunkende ny ITV-krim med britisk premiere den 14. mars, og også denne en serie i sjangeren «sliten politimann må ta seg sammen». Roy Grace har pusla med sitt på cold case-avsnittet, stadig traumatisert etter konas brå forsvinning for mange år siden, når en lokal riking blir søkk borte etter en fest og han får ferten av noe. Roy Grace spilles av John Simms, kjent fra blant annet «Mad Dogs», «Prey» og «Life on Mars» for norske seere. Serien er den første basert på Peter James internasjonale krimbestselgere. Denne krimhøytidas andre tilbud på TV 2 er «The Sister», en psykologisk thriller hvor Russel Tovey spiller hovedpersonen Nathan, som har alt på stell når han blir innhentet av en grusom hemmelighet fra ungdomsårene.

En mystisk mann ved navn Bob har en rolle i TV 2-thrilleren «The Sister» denne påsken. (TV 2)





På NRK er også «The Bay» tilbake, hvor Morecambe-politiets Lisa Armstrong stadig prøver å rydde opp etter feilgrepene hun gjorde i tjeneste i sesong en av denne serien. Et nytt drap i byen gjør at hun får ny tillit på politihuset.





THE BAY Morven Christie spiller hovedrollen som degradert politietterforsker i Morecambe i sesong to av «The Bay». (NRK)









TV 2 har dansk krim også, med sesong to av «Sommerdahl-mordene». Viaplay vil ikke være noe dårligere og har en ny sesong av den danske «Den som dreper» klar til påske, med et norsk innslag på rollelista i form av Tobias Santelmann.

Netflix er kanskje ikke like opptatt av særnorske TV-tradisjoner, men har uansett en serienyhet med påskekrim-snev, all den tid handlingen pågår i Sherlock Holmes gamle London. «The Irregulars» handler om en gjeng problemungdom som håndterer saker av overnaturlig art på vegne av en mystisk doktor Watson og etter sigende en mer flyktig Sherlock. Mesterdetektiven har en birolle i serien, men kanskje stor nok til at denne også kan kvalifisere som påskeunderholdning.

«The Irregulars», ny Netflix-serie hvor Sherlock Holmes og doktor Watson overlater sakene til yngre krefter i det gamle London. Kommer på TV til påske, med premiere den 26. mars (Netflix)

















