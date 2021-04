Har du sett de beste seriene fra 2020?

Det virker som en evighet som «22. juli» gikk på TV, men dette var altså NRKs nyttårsserie i år. Serien står igjen som årets sterkeste TV-øyeblikk. Men året bød på nye serier og nye sesonger i mange genre. Dette er de beste seriene fra 2020, slik Dagsavisens TV-anmelder ser det:

«22 juli»

Sara Johnsen og Pål Sletaune serie laget for NRK Drama har fått en rekke internasjonale TV-priser, og står igjen som TV-årets sterkeste øyeblikk. Ikke minst på grunn av måten den gjenforteller tida i Norge etter terrorangrepet den 22. juli 2011.

«22. juli» – Sara Johnsen og Pål Sletaunes gjenfortelling av dagene og tida etter terrorangrepet ble vist på NRK i januar, og står igjen som årets sterkeste TV-opplevelse. Foto: NRK

Seriens kvaliteter står også i sterk kontrast til storsatsingen NRK Drama avsluttet året med, den kritiserte og latterliggjorde «Atlantic Crossing». Kritikken fikk NRK Drama til å insistere på retten ti lå fantasere fritt over historien. Mer betenkelig var det at NRK i samme slengen forsøkte å svekke troverdigheten til historikere og kritikerne av serien for å vinne debatten. Det bidro bare til å svekke NRKs egen troverdighet. Etter den framferden er det i grunn en serie som «22. juli» redde noe av NRK Dramas renomme i 2020. Serien er fortsatt tilgjengelig på NRK TV, og et stykke TV-drama som alle burde se – selv om den er en tøff opplevelse. Er ute på NRK TV.

«The Good Lord Bird»

Ethan Hawke er i imponerende energisk form som en innbitt og rabiat John Brown, slavemotstanderen og geriljaleder som forsøkte å nedkjempe slavehandelen i USA før borgerkrigen. Men showet tilhører Joshua Caleb Johnson i rollen som Onion også.

Ethan Hawk som John Brown i en av årets sterkeste rolleprestasjoner, intet mindre. Foto: HBO Nordic

«Noe av dette har skjedd», konstateres det før hver episode her, og sånn løser man dramatiseringer av historien på. Dette er kvikt, frekt, menneskeliggjørende og fortellende historisk drama med humor og innsikt, laget av folk som ikke har lansert serien med «Atlantic Crossing»-holdninger som «Bevis at det ikke har skjedd da!!». På HBO Nordic.

«Schitt’s Creek»

En svært bejublet canadisk komedie som dukket opp på TV 2 Sumo med alle seks sesonger på gang i år, og gjorde 2020 litt lettere å takle.

Familien Rose må takle overgangen fra luksusliv til mistrøstig amerikansk bygdevirkelighet. Foto: TV 2 Sumo

Den handler om den superrike familien Rose som blir konkurs over natta og mister absolutt alt – utenom den lille byen Schitt's Creek, som faren kjøpte til sønnen sin som en artig spøk for mange år siden. Nå må familien på fire søke tilflukt her, og over natta takle overgangen fra luksuriøs residens og jetsettliv til slitent motell og lokalsamfunnets mer landsens typer. På TV 2 Sumo.

«Giri/Haji»

En ukjent perle på Netflix – «Plikt/Skam» på norsk. Japanskbritisk original BBC/Netflix-krim om møtet som byr på gode skuespillere, originale fortellergrep og en underholdende story.

Politifolkene Sarah og Kenzo i en av årets beste hemmeligheter på Netflix. Foto: Netflix

Den handler om politimann Kenzo som må til London for å finne sin kriminelle bror Yuto. Der møter han blant andre politietterforsker Sarah – glimrende spilt av Kelly Macdonald, og Rodney, halvt japansk rentboy og narkoman – en sliten, rappkjefta karakter, og en Withnail for vår tid. Netflix.

«Gangs of London»

Gangsterserier fra London har gjerne bydd på i overkant mye kjekkaseri, tenk Guy Ritchies filmer, men denne vil bare være en hardbarka og nådeløs historie om et blodig gjengopprør.

Londons mektigste gangsterfamilier braker sammen til kamp i denne heftige serien. Foto: TV 2 Sumo

Denne serien er laget av Gareth Evans, mannen bak de indonesiske kampsportfilmene «The Raid» fra noen år tilbake. Dette gjengoppgjøret er også den samme heftige, brutale fantomsmerteskapende action- og voldsballetten, som gjør den til et av årets høydepunkt. På TV 2 Sumo.

«Better Call Saul»

«Dette er ikke bare en av de beste seriene på Netflix, dette er en av beste amerikanske seriene som er laget dette tiåret, punktum .

Bob Odenkirk er knallgod som Jimmy MCGill, sliteren av en advokatspire som havner i trøbbel når han forvandler seg til Saul Goodmann, de småkriminelle og etter hvert narkosyndikatenes beste venn. Foto: Netflix

I utgangspunktet en avlegger av «Breaking Bad», om den glatte advokaten Saul Goodman og den han var før – Jimmy McGill, og hans humpete ferd mot advokatyrket og en stadig mer moralsk tvilsom innstilling til liv og levnad. Og som inkluderer nærkontakt med flere av karakterene kjent fra Walter Whites omgangskrets. Dette er mørkt og trist. Og gripende, morsomt og spennende. Fem sesonger ute på Netflix.

«Valley of Tears»

Israelsk serie om Jom Kippur-krigen i 1973 som har navn etter området hvor de mest intense kampene foregikk på Golanhøydene.

Tanksmannskapet på Golanhøyden holdt fortet når syriske tropper gikk til angrep under Jom Kippur. Foto: HBO Nordic

Syria satset på å ta de israelskkontrollerte områdene under en jødisk høytid, men møtte hard motstand mot undertallige israelske styrker. Veldig gripende, realistisk og vellaget. Ute på HBO Nordic.

«The Mandalorian»

Den beste opplevelsen fra Star Wars-galaksen på mange år! En overbevisende miks av Star Wars-nostalgia med snev av romeventyr à la gamle «Flash Gordon» og klassisk TV-westernserier.

Mando og baby-Yoda i klassisk Star Wars-landskap i denne populære og underholdende serien. Foto: Disney+

En kriger fra mandalorianerfolket som er vant til å være dusørjeger på egen hånd må ta seg av en baby-Yoda på sin dramatiske ferd. Det inkluderer eventyr på kjente planeter, nærkontakt med restene av det onde Imperiet og stadig flere karakterer fra hele franchisens historie. To sesonger på Disney+.

«The Boys»

Amerikanske superheltserier trenger ikke bare handle om å nedkjempe superskurker. De kappe- og trikotkledde i Amazon-serien er ikke engang spesielt edle og gode, men en gjeng usikre, egoistiske kynikere som er mest opptatt av PR-ratinger og egen rikdom.

Queen Maeve (Dominique McElligott) og Homelander (Antony Starr) smiler i det offentlige, frykter og mistenker hverandre i heltenes hovedkvarter. Foto: Amazon Prime

Dette er mørkt i handling og humor, men også skarp samfunnssatire, og i sesong to en åpenbar kommentar til Trumps USA og retorikken hans folk benytter. Ikke rart dette var en av Barack Obamas yndlingsserier i år. Nå ser vi fram til sesng 3, og avleggeren som er meldt.

«Norsk-ish»

NRK-serie om en venneflokk av unge nordmenn med innvandrerbakgrunn, et klokt, kvikt og morsomt dram om de store spørsmål. Her byr serieskapere og manusforfattere Bahareh Badavi og Melike Leblebicioglu på vellaget, overskuddsprega og opplagt humordrama fra diverse miljøer uten å ty til politiske taler av tematikken.

Helin (Selda Ekiz) - til høyre på bildet, takler det ikke altfor godt når lillesøster Eda (Simay Leblebicioglu) forteller at hun er gravid og skal stifte familie med typen. Foto: NRK

Her får vi gode historier om folk som må innrømme at de er mer voksne enn unge nå, og som må begynne å oppføre seg sånn. En serie til fem-ish på terningen. NRK TV.

«The Plot Against America»

«The Wire»-duoen David Simon og Ed Burns dramatisering av Philip Roths roman fra 2004 ble litt borte i koronapandemiens første bølge i våres, men den er like fullt en oppvisning i godt TV-drama.

«The Plot Against America» er en betimelig politisk advarsel, samtidig som serien er visuelt lekkert skildret, tidvis som et Edvard Hopper-maleri. På rollelista er blant andre Winona Ryder og John Turturro. Foto: HBO Nordic

Romanen om en fascistisk dreining i USA på 1940-tallet føles aktuell og bekymringsverdig i vår tid, med Trump-populismen og fascistenes framferd. Her har Hitler-venn og flypioner Charles Lindbergh vunnet presidentvalget på 1940-tallet, takket være sin «vi og dem»-retorikk. Konsekvensene av den fascistiske dreining av USA skildres gjennom den jødiske amerikanske familien Levin i Newark. HBO Nordic.

«Le Bureau»

Spioner er mennesker de også, det er vel essensen i «Le Bureau», den franske suksessen som vi fikk en femte runde av i år.

Har de fått øye på en ny kattungevideo på TikTok? Nei nei. Mye av «Le Bureau» handler om å kontrollere informasjonsflyten på nett og mobil, i nært samarbeid med it-ansvarlige på jobben. Serien er spennende likevel. Foto: NRK

Serien fortsatte å fascinere med sin realistisk skildringer av etterretningsagentene hverdag. Eller skal vi si e-byråkratene, all den tid mye av jobben deres består av strategimøter, av evalueringer, avveininger av pessimist- og optimisthypoteser. Samt utstrakt hacking av mobiler og datautstyr sittende på kontoret. Samtidig har serien bydd på intens spenning, ikke minst på grunn av den fascinerende Malotrus balansering mellom flere spionbyråer på en gang. NRK TV.

«I May Destroy You»

BBC og HBO stilte med pengene, men det er Michaela Coel (tidliigere sett i «Black Earth Rising») som står bak serien som vakte berettiget oppsikt i sommer.

Arabella (Michaela Coel) får tilværelsen snudd på hodet når hun blir utsatt for et seksuelt overgrep på byen. Foto: HBO Nordic

Hun spiller Arabella, blogger og aspirerende forfatter som blir dopa ned og voldtatt på byen, og bruker lang tid på å bearbeide det som har skjedd. Blant annet ved å vanke på stedet overgrepet skjedde. Hun har med seg bestevennene sine, også de unge voksne som prøver å finne seg sjæl, for å bruke klisjeen. Dette er brutalt nakent, men også frilynt og mørkt humoristisk, og Coels skildring av sårbarhet setter seg i kroppen. På HBO Nordic.

«Queen’s Gambit»

Mer underholdende enn historien om dronning Elisabeth og «The Crown» var denne visuelt lekkert produserte og godt fortalte historien som dukket opp ut av det grå på Netflix i høst.

Anya Taylor-Joy spiller Beth, et sjakkgeni som forbløffer skråsikre gutter og gubber i flere verdensdeler i denne visuelt lekre og godt formidla dramaserien. Foto: Netflix

Fra Beth er ganske liten overrasker hun med sitt åpenbare talent for sjakkspillet, en evne som etter hvert sjokkerer det manns- og gubbedominerte sjakkmiljø hjemme i USA og etter hvert i verden utenfor under den kalde krigen på 1960-tallet. Det er ikke gitt at serien hadde blitt like fascinerende uten Anya Taylor-Joy i hovedrollen. Man trenger heller ikke skjønne det spøtt av sjakk for at dette skal være fengende og spennende. Netflix.

«What We Do in the Shadows»

En tulledokumentar på om et hundreårig kollektiv av vampyrer fra forskjellige tidsaldre, det jo kan høres teit og smalt ut. Men den suger ikke i det hele tatt.

Vampyrene i denne komiserien har begeistret stadig flere med årets sesong. Foto: HBO Nordic

Komi-dokumentar om den håpløse gjengen som lever i skjul på Long Island, er laget av Jemaine Clement («Flight of The Concords») Og Taika Waititi («Thor: Ragnarok», «Jojo Rabitt»). Da sier det seg selv at dette er gøy, en «vampyrer er mennesker de også»-komedie full av morsomme typer, gags og galskap. Selv Bram Stoker ville ha ledd av dette. Se dem på HBO Nordic.

«Unorthodox»

Tyskamerikansk serie basert om en ung kvinne som kommer seg ut av et ultraortodoks jødisk samfunn i USA: Ester «Esty» Shapiro rømmer til Berlin for å unnslippe det innestengte liv hun er oppdratt til – å være lydig hustru i et lukket samfunn i vår tids New York.

Esty (Shira Haas) møter den moderne verden med store øyne, naivitet og slagferdighet i «Unorthodox». Ektemannen Yanky (Amit Rahav) må takle oppstyret dette fører med seg. Foto: Netflix

Esty spilles Emmy- og Golden Globe-verdig av israelske Shira Haas. Hennes vevre, storøyde Esty er så uskyldig og uvitende om livet i den virkelige verden, og gjør et sterkt inntrykk. Serien er full av mørk humor også. På Netflix.

«Vikingane»

Det siste kapitlet om de ikke altfor oppvakte vikingene i Nordheim ble kalt sesong 0, og viste seg som det morsomste humortoktet i serien.

Forhistorien til vikingene i denne internasjonale suksessen fra NRK Underholdning og Viafilm, og etter hvert Netflix, viste seg som det morsomste kapitlet i denne sagaen. Foto: NRK

Her får vi blant annet forklaringen om hvorfor typer som Jarl Varg ble som han ble, og blir presentert for flere gode bifigurer, som Torstein Hund (en knallgod Bjørn Myrene). Ligger på NRK TV.

«Normal People»

Hånda i været den som felte en tåre eller fem for dette følsomme dramaet om av og på-forholdet mellom irske Marianne og Connell og deres vei ut i voksenlivet.

Serien følger Marianne og Connell og de mer eller mindre intime relasjonene deres fra ungdomstida til de er unge voksne. Skuespillerne Daisy Edgar-Jones og Paul Mescal ble stjerner over natta. Foto: NRK

Serien basert på Sally Rooneys roman har gjort inntrykk på mange i lockdown i år, men den hadde gjort sterkt inntrykk i et vanlig TV-år også. BBC-serie på NRK TV.

«Mythic Quest: Raven’s Banquet»

AppleTV+ har kommet med noen bra serier på sin nye strømmer, men pandemien satte en stopper for de fleste nye i 2020. Denne komedien om datagenier og andre personligheter som driver et av de mest populære onlinespillene i verden.

Rob McElhenney er serieskaper og har hovedrollen som Ian Grimm, en forholdsvis selvopptatt og infantil gameutvikler, stjerne og sjef. Foto: AppleTV+

Serien er laget av blant annet Rob McElhenney fra «It's Always Sunny in Philadelphia», men hvor den verste galskapen er dempet et par hakk. På AppleTV+.

«Perry Mason»

HBO-serien er et helstøpt krim og drama av tradisjonelt merke, en nyversjon av Perry Mason, berømt TV-advokat fra fjernsynsdramaets barndom. Her er Mason fortsatt er en desillusjonert privatdetektiv under depresjonen, han lever og sliter i et Los Angeles preget av fattigdom, kriminalitet og korrupsjon. Sesong to er bestilt av serien som ligger på HBO Nordic.

«Perry Mason», underholdende krimdrama med en severdig Matthew Rhys i hovedrollen. Foto; HBO Nordic.