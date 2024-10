Dette handler Sean «Diddy» Combs-saken om

Ifølge magasinet Vulture var musikeren Sean «Diddy» Combs anmeldt i elleve ulike saker, der de eldste daterer seg tilbake til 90-tallet, den 30. september i år. I en tolvte sak er sønnen hans, Christian «King» Combs, saksøkt.

For noen dager siden kom imidlertid nyheten om at musikeren er saksøkt i minst seks nye saker.

De seks søksmålene mot rapperen ble ifølge NTB anlagt i en føderal domstol i Manhattan mandag 14. oktober av to kvinner og fire menn, deriblant en 16 år gammel gutt, som alle ville være anonyme.

De ferske søksmålene føyer seg inn i rekken av saker mot artisten. Den foreløpig siste ble anmeldt i California onsdag kveld, skriver Sky News.

Oakland Street Tupac Shakur Rapperen Tupac Shakur fotografert ved en valgregistrering 15. august 1996. Noen uker senere døde han av skadene har fikk under et skyteangrep. (Frank Wiese/AP)

Hevn for Tupac-kommentar

I onsdagens søksmål kommer det fram at en anonym kvinne hevder Combs voldtok henne og truet henne med kniv i 2018, som hevn for en kommentar hun kom med i en videosamtale, skriver BBC News.

Hendelsen skal ha funnet sted hjemme hos en venn av Combs, som kvinnen var blitt kjent med på en bar en måneds tid før hendelsen. Det er da vennen ifølge BBC skal ha ringt Combs på en videosamtale, for å vise henne at de to var venner. Kvinnen kommenterte at hun ikke var imponert, fordi hun trodde han var involvert i drapet på Shakur.

Tupac Amaru Shakur, også kjent under artistnavnene 2Pac, og kortvarig som Makaveli, var en amerikansk rapper og skuespiller, er en av verdens mestselgende musikere gjennom tidene, med over 80 millioner solgte album på verdensbasis.

Shakur var involvert i en rekke kriminalsaker, der noen av hendelsene blir ansett for å være et oppgjør mellom vestkyst-rapperne mot østkystrapperne The Notorious B.I.G. og Sean Combs.

I i 1996 ble Shakur drept i en såkalt drive-by shooting.

Drapet på Tupac forble uløst i mer enn to tiår, men saken ble etterforsket på nytt de siste årene. I september 2023 ble tidligere gjengmedlem Duane «Keffe D» Davis siktet for drap. Rettssaken hans skal finne sted i mars 2025, skriver Sky News.

Duane Davis, Accused Killer Of Tupac Shakur, Returns To Court 60 år gamle Duane "Keffe D" Davis er anklaget for å ha orkestrert skytingen av Tupak Shakur. Her fotografert under et rettsmøte i august 2024. (POOL/AFP)

Combs musikkliv

Sean John Combs, også kjent under navnene P. Diddy, Puff Diddy, Diddy, Diddy-Dirty Money, Dirty Money, P. Daddy og Sean «Puffy» Combs, ble født 4. november 1969 i Harlem, New York i USA, og er en amerikansk rapper, produsent og plateselskapsdirektør, skriver Wikipedia.

Med aliasene Puff Daddy, P. Diddy og Diddy har han hatt en av hiphopens mest suksessrike karrierer.

Combs ble en sentral skikkelse i 1990- og 2000-årenes popmusikk, som en av de mest toneangivende produsentene innen rap og RnB. Samtidig ble han med sitt plateselskap, kleskolleksjoner og produksjonsselskap et av de fremste eksemplene på de nye hiphop-mogulene.

Her ble eget navn og kunstnerisk virke det sentrale for en stadig utvidende hyperkommersiell virksomhet.

Store norske leksikon skriver at han slo gjennom som produsent på Mary J. Bliges «What’s The 411?» (1992). Året etter dannet han sitt eget selskap, Bad Boy Entertainment, som knyttet til seg flere andre fremadstormende artister.

Samtidig var han produsent og låtskriver for blant andre Mariah Carey, Aretha Franklin, Boyz II Men og TLC. Det mest kjente samarbeidet var imidlertid med The Notorious B.I.G., som ga ut albumene «Ready to Die» (1994) og «Life After Death» (1997), som for ettertiden består som noen av mest klassiske hiphop-albumene.

Som soloartist slo Puff Daddy igjennom som med albumet «No Way Out» (1997), som blant annet inneholdt monsterhitene «Can’t Nobody Hold Me Down» og «I’ll Be Missing You» skrevet som en hyllest til The Notorius B.I.G. som nylig hadde blitt drept.

Gloria Allred - Sean 'Diddy' Combs Press Conference På en pressekonferanse i september fortalte Thalia Graves (t.h) om sine opplevelser med Sean Combs. (Chris Pizzello/AP)

Rettssak i mai

I fjor begynte de første søksmålene mot artisten, som på internett har fått kallenavnet «musikkverdens Weinstein», å dukke opp. Sakene handler om hvordan Combs skal ha utnyttet sin stilling i musikkbransjen til å utføre overgrep mot kvinner og menn.

I en av sakene ga retten et unntak fra foreldelsesparagrafen, for at saken skulle kunne føres. Det ble ansett som viktig, på grunn av sakskompleksets størrelse og alvorlighetsgraden i anklagene. I flere av sakene er de fornærmede anonymisert. En av dem som har valgt å stå åpent fram, er Thalia Graves, som har fortalt om en grov voldtekt som skal ha skjedd i 2001.

Ifølge NTB skal det være flere enn 100 personer ønsker å saksøke artisten for seksuelle overgrep og seksuell utnyttelse, vold, og trafficking.

Blant anmelderne er blant annet ekskjærester, modeller, skuespillere og andre partnere fra Combs yrkesliv.

Combs er varetektsfengslet og tiltalt av føderale myndigheter for seksuell menneskehandel, voldtekter, vold og utpressing. Han nekter straffskyld. Rettssaken mot ham starter 5. mai neste år.

