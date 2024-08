Coldplay står for tidenes største rocketurné

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Turneen har så langt spilt inn 945,7 millioner dollar – over 10 milliarder kroner – og 8,8 million billetter er solgt siden den ble sparket i gang i mars 2022.

Det gjør den størst i den 40 år lange historien til Billboard Boxscore, som holder oversikt med konsertdata. Coldplay slår dermed kolleger som Elton John med sin «Farewell Yellow Brick Road»-turné, som spilte inn 939,1 millioner dollar i tiden 2018-2023, og U2s «U2 360» fra 2009 til 2011 med 736,4 millioner dollar.

U2 holdt stand på rekordtoppen i 13 år, til Elton og Coldplay kom på banen.

På plassene bak følger Guns N' Roses med «Not In This Lifetime»-turneen (2016–2019), med 584,2 millioner dollar i billettinntekter, og dobbelt opp med The Rolling Stones: Rockeveteranene spilte inn 558 millioner dollar med sin «A Bigger Bang»-turné i 2005–2007 og 546,5 millioner dollar med «No Filter»-turneen fra 2017–2021.

«Music for the Spheres»-turneen pågår fremdeles og har igjen 21 konserter. Senere denne uken skal britene innta samme Wien-arena som Taylor Swifts skulle spilt sine avlyste konserter på.

Går man ut av rockesjangeren skriver NME at Coldplay neppe har noen sjanse til å slå nettopp Taylor Swift, som skrev musikkhistorie i desember i fjor da hennes «Eras»-turné var den første til å passere én milliard dollar i billettinntekter.

