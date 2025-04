Neil Young og Joan Baez synger ut mot Trump på protestturneen til Bernie Sanders

I tillegg til «Rockin’ in the Free World»-sangeren Young og den legendariske freds- og borgerrettsaktivisten Baez stiller blant andre Grammy-nominerte Maggie Rogers, Jeff Rosenstock og Dirty Projectors også opp for å synge ut mot Trump i en park i Los Angeles.

Lørdagens protestaksjon er del av Sanders' «Fighting Oligarchy: Where We Go From Here»-turné.

– I løpet av de neste ukene skal jeg ut på veien for å ha ekte diskusjoner over hele USA om hvordan vi skal gå fram for å ta et oppgjør med oligarkene og næringslivsinteressene som har så mye makt og innflytelse i dette landet, skriver Bernie Sanders på sin hjemmeside.

Den uavhengige senatoren (83) har med seg den demokratiske politikeren og aktivisten Alexandria Ocasio-Cortez (35) – gjerne kalt AOC – på turneen, der de prøver å oppildne folk til å ta opp kampen.

Bernie Sanders har satt kursen for hovedsakelig republikanske områder, selv om han gjør et unntak for California. Variety skrev tidligere denne uken at turneen hittil er blitt besøkt av 107.981 personer i sju delstater, mens livestrømming av turneen er sett mer enn fem millioner ganger.