Springsteen slipper sju ‘tapte album’: − En skattkiste

Fansen av en av verdens bestselgende artister har noe stort i vente.

27. juni 2025 slipper Bruce Springsteen (75) nemlig «Tracks II: The Lost Albums», som ifølge rockelegendens hjemmeside er en kolleksjon av 83 låter, hvorav 74 aldri har blitt offisielt sluppet. Det skjer rett før Springsteens Europa-turné med E Street Band kulminerer 3. juli i Milan. Turneen starter 17. mai i Manchester.

– Det er en skattkiste av spor som nesten ingen har hørt. Flere av disse er hele album han hadde planlagt, men som han av ulike grunner ga opp, sier Geir Rakvaag, Dagsavisens musikkekspert.

Les også: Disse TV-seriene vil du se i 2025

Tapt og funnet

− «The Lost Albums» var fulle plater, noen av dem kom til og med så langt de ble mikset og ikke gitt ut, sier Springsteen i en uttalelse.

Det er ikke noen hemmelighet at Springsteen har akkumulert en mengde både «uutgitte og uferdige prosjekter», som han i et sjeldent 2014-intervju fortalte musikktidsskriftet Rolling Stones. 1. april delte artisten et bilde på Instagram av et papir med teksten «Det som gikk tapt er nå funnet», noe som satte fyr på fansens spekulasjoner.

I løpet av to dager ble spekulasjonene til virkelighet.

«Track II» består av sju prosjekter fra 1983 til 2018. Inkludert er «LA Garage Sessions ‘83», «Streets of Philadelphia Sessions», «Faithless», «Somewhere North of Nashville», «Inyo», «Twilight Hours» og «Perfect World», ifølge New York Times.

Platene representerer ulike perioder i Springsteens karriere – som tiden mellom solo-demoene «Nebraska» (1982) og den kommersielle suksessen «Born in the U.S.A.» (1984), og «Streets of Philadelphia» (1993), en låt med et melankolsk og atmosfærisk lydbilde som inspirerte et helt album. Albumet var klart for utgivelse, men han valgte å holde det tilbake – inntil nå. Eller, rettere sagt, juni.

Les også: Carte Blanche «How Romantic»: En sjelden fysisk kraftanstrengelse (+)

Stor blant gamle venner

– Springsteen er fortsatt veldig stor blant sine gamle venner, og det er bare to år siden han spilte på Voldsløkka. Da spilte han to kvelder, med 50.000 tilskuere hver kveld, sier Raagvak.

– Selv om tiden går, har han fortsatt gitt ut nye plater som har blitt godt mottatt. Jeg vil påstå at han har klart å holde seg aktuell hele veien, spesielt som konsertartist. Han spiller på større og større arenaer for hver gang.

Dagsavisens anmeldelse av «Tracks» i 1998. (Skjermdump)

Den første «Tracks»-bindet var en samling på 4 CD-er, 66 sanger med uutgitt materiale, som ble sluppet i 1998. Blant dem var solo-originaldemoen til monsterhittet «Born in the U.S.A.» Bindet strakte seg over 1972-1995, men inneholdt bare fem innspillinger fra årene etter 1990.

I et intervju i 1999 med platesamleren Patrick Humphries, nevnte Springsteen at han vurderte å inkludere mellom 200 og 300 sanger som potensielle kandidater, noe som i løpet av de neste månedene ble redusert til de 66.

– Det mest spennende er at akkurat disse sangene aldri har vært ute før. Man kan selvfølgelig spørre seg hvorfor han ikke har brukt disse sangene. Artister er kanskje ikke alltid de beste til å vurdere hvilke av deres egne sanger er de beste, sier Raagvak.

«Tracks II: The Lost Albums» kommer i begrenset opplag på ni LP, sju CD og digitale formater.

Les også: Eksperten advarer: Ikke gå i denne kredittkort-fella (+)

Les også: 400.000 vurderer til enhver tid om de orker å stå i arbeid (+)

Les også: Bernard Minier: – Det er uendelig mye elendig skit på strømmetjenestene (+)