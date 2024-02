To kjent skyldig i drapet på Run-DMC-rapper

Drapet som har stått uoppklart i over 20 år, er et av de mest kjente i hiphop-historien. Jam Master Jay, som egentlig het Jason Mizell, ble skutt og drept i studioet sitt i New York.

Ronald Washington (59) og Karl Jordan Jr. (40) var tiltalt for drap og narkotikaforbrytelser og ble tirsdag kjent skyldig etter en månedslang rettssak. Straffeutmålingen i saken er ennå ikke klar.

Les også: Trumps eksrådgiver til Dagsavisen: Han har en lang «fiende-liste» (+)

Les også: Russell Howard: – For de fleste tror jeg komedie er som et avbrekk (+)