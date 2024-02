Russell Howard: – For de fleste tror jeg komedie er som et avbrekk

Det er ikke lenge før Russell Howard setter kursen mot Norden. Han har lagt merke til nyanser mellom de forskjellige landene.

– Danskene er det mest øltørste folket, sant? Dere nordmenn er de rike. Finnene, vel. Der er det vodka og Mummi. De er bare ute i skogen og leker med alver eller noe, sier han.

– Det hender vi ser på finnene som et ganske innesluttet og alvorlig folk.

– En gang i Finland så jeg en kar som satt og spiste pommes frites. Ut av det blå styrtet en måke mot måltidet hans. Han tok grep om fuglen, kjeftet høylytt på den, og sendte den av gårde igjen, sier Howard.

– Haha, det høres veldig finsk ut!

– Ja, nettopp! Jeg prøvde å bruke denne vinkelen lokalt på et show i Finland, og mer eller mindre 2.000 mennesker reagerte kollektivt med nikk og «ja, men selvsagt, det er slik man gjør hvis en måke stjeler maten din. Du må sette dem på plass.»

– De er som bandet på Titanic

Russell Howard åpnet sin verdensturné i Sydney, Australia, og slo av en prat med Dagsavisen om hvordan det går. Han sier han gleder seg veldig, men er litt usikker på om australiere egentlig trenger mer optimisme, sammenlignet med Europa.

– Det føles litt merkelig, som en engelskmann, å rusle rundt i sola på stranda før et show. England føles litt mer som Mordor til sammenligning. I England trenger de en latter, og det er en vanskeligere latter å oppnå. Australiere er muntrere av natur, og ligner som sådan mer på amerikanere.

Howard stusser på amerikanernes folkelige optimisme.

– At amerikanerne fremdeles er så muntre er jo direkte forbløffende. De har ingen grunn til å være muntre i det hele tatt akkurat nå, men de holder ut. De er som bandet på Titanic. De gir deg stående applaus allerede da du går på scenen, sier han.

Det virker viktig for Howard å understreke at britene ikke er unntatt fjolleriene, og at de selv har sine egne finurligheter.

– Så lenge man bare graver litt under overflaten finnes det alltid veldig spesifikk galskap å plukke litt i. Det britiske kongehuset er jo et godt eksempel. Når dronningen døde kom det for en dag at vi har en kongelig birøkter. Det falt jo selvfølgelig til ham å informere biene om at deres kjære dronning hadde dødd. Det var faktisk noens jobb – å informere de kongelige biene, hvilket selvfølgelig er galskap. Det ble sagt at biene visstnok ikke ville produsere honning hvis ikke birøkteren var ærlig med dem, sier Howard.

Han mistenker kongehuset løy om dette.

– Naturligvis er ikke bier så smålige.

Howard på Palladium Theatre, London. (craig sugden)

Kulturell tilpasning

Til tross for det kulturelle båndet mellom hjemlandet England og Australia, mener Russell det er viktig å tilpasse showet sitt til landet han er i under sin pågående turné.

– Det handler til en viss grad om å smelte sammen materialet du allerede har med det unike du plukker opp i landet du er i. Jeg har alltid likt å stusse litt på språket og kulturen i landet jeg er i. Slik kan man i større grad sørge for at publikum får en unik opplevelse.

---

Russell Howard

Britisk komiker

43 år gammel, fra Bath, vest i England.

Aktuell med stand-up på verdensturné

I Norge fra mars til april

Har to komediespesialer på Netflix: Recalibrate (2017), Lubricant (2021).

---

Howard nevner en australsk politiker, som nylig har vært i hardt vær etter han ble filmet, sterkt beruset, liggende på bakken mens han lirte av seg voldsom bannskap i telefonen.

– Jeg spurte en australsk komikerkollega hva dette dreide seg om, og han sa «det er han samme karen du sikkert har hørt om som truet med å avlive hundene til Johnny Depp». Og da er jo praten i gang, sant. Er det derfor livet hans raknet sånn? Fordi Johnny Depps hunder lever det glade liv i USA, utenfor hans rekkevidde?, undrer Howard.

– Og slik går det. Man er nødt til å prøve å fiske ut noe av det som skjer der du er.

Han innrømmer at han ikke alltid treffer blinken, men at det er noe man må leve med som komiker.

– Jeg hadde et show i New Zealand. Som så mange andre steder hadde de drive-through. Men spritsjappe. En drive-through-spritsjappe. Hele verden jobber livet av seg for å få bukt med fyllekjøring, og her gidder de ikke gå ut av bilen for å kjøpe øl engang. Naturlig nok prøvde jeg å tøyse litt med dette, men akkurat det kjøpte de ikke i det hele tatt. Det skjedde bare ikke, sier han.

Howard skyr ikke unna å tulle med sitt eget hjemland heller.

– Man må prøve å blande slike lokale ting med hva en har fra før, og kanskje litt om hva de tenker om briter. Det kan virke pussig for europeere at jeg kommer fra et land som heter Storbritannia, når vi alle vet at det er alt annet enn stort om dagen. På lik linje med at Amerikas forente stater er alt annet enn forent, sier han.

Fra Howards show på Wembley stadion i London. (Avalon Promotion)

En mørk og bisarr verden

Howard skygger ikke unna politikk. Neida.

Hjemme i England er Howard kjent for sine utbrudd mot verden, om vi kan si det slik, i hans TV-show «Russell Howard’s Good News» – et program som ble stemt fram som tidenes beste på BBC3. Programmet kan du se på YouTube i Norge. Der har særlig Brexit og Trump fått gjennomgå så det holder. Det er masse som er feil med verden i dag, skal vi tro Howard. Men også rasisme og generell idioti, samt bisarre systemfeil i britisk politikk, får sitt, skrev Dagsavisen i 2017.

– Å lage politisk komedie i dag er som å lage skulpturer av møkk, og akkurat nå føles det som at verdens tarmer er utømmelige. Men det er akkurat da det er viktig å finne humor i ting, sier han.

– Folk som opplever mange mørke stunder har ofte en tendens til å være veldig morsomme. Jeg kjenner flere leger og sykepleiere. De ser jo menneskelige tragedier hele tiden. De har jo veldig ofte fantastisk humor, og bruker den som et hjelpemiddel til å takle det de opplever.

Howards kone er selv lege.

I Howards Netflix-dokumentar «Until the Wheels Come Off» får vi se hvordan komikeren blir tydelig preget av kona, som jobbet i det britiske helsevesenet under pandemien.

Dokumentaren handler om hvordan komikeren, som skulle ut på verdensturné, plutselig befant seg hjemme på gutterommet med mor og far, grunnet koronaviruset.

Under pandemien lagde han TV-serien «Russell Howard’s Home Time». Her intervjuet han alt fra komikere til journalister som Louis Theroux, Michelle Wolf, Jack Whitehall, James Bay og så videre over webkamera.

I tillegg ble serien et tidsbilde på pandemien, hvor blant annet leger i det britiske helsevesenet rapporterte fra frontlinjene.

Programmet var en variasjon av hans faste TV-serie «The Russell Howard Hour», som gjør narr av hendelser i nyhetene og hadde diskusjoner med gjester. Her har folk fra Jordan Peterson til Greta Thunberg vært deltakere, men også komikere og skuespillere som John Oliver og Matthew McConaughey.

Fra Howards show på Wembley stadion i London. (Avalon Promotion)

Pustepause for sjelen

I en stygg ulykke i barndommen var Russell og broren Daniel da de var ute og syklet. Før de visste ordet av det fløy broren over styret, og pådro seg en stygg hodeskade. En uke senere får han et stygt epilepsianfall.

Han ble fraktet til sykehuset i all hast, og familien trodde han kom til å dø.

– Det var en brutal situasjon. Men helt ut av det blå, mens vi står samlet rundt ham, så slipper han en fjert, og vi knekker sammen i latter, sier Howard.

– Det var bare noe veldig avvæpnende med det hele. Det var som om universet fortalte oss at alt kom til å gå bra, på en måte. Noen ganger er det akkurat det verden trenger – at noen sier eller gjør noe helt malplassert. Underbuksehumor med min bror var akkurat det for oss, sier han.

Howard understreker hvordan stand-up ikke bare er for publikum, men også for ham selv.

– Det å kunne pakke inn et poeng i en vits og få en respons hvor folk sier «ja, nettopp!» er så verdifullt, sier han.

– Jeg elsker å opptre live, og prøve å oppnå den energien. Å se vits etter vits lande hos publikum er noe helt spesielt. For de fleste tror jeg komedie er som et avbrekk.

Howard på Palladium Theatre, London. (craig sugden)

En stemme i øret

I disse dager er komikeren også aktuell med sin podkast, Wonderbox. Også her intervjuer han kjente og kjære komikere.

– Konseptet «Wonderbox» er et forsøk på å tvinge gjestene til å navngi omtrent fem ting de virkelig setter pris på, for å tvinge dem til å sette noe de er glad i i kontekst. John Oliver var gjest nylig, og mente han ville plassere søsterens sitronkaker i sin «wonderbox». Slik endte vi opp med å snakke en stund om hans gode forhold til sin søster. Det er en måte å finne noen lyspunkter på, sier Howard.

– Det er en måte å få folk til å åpne seg opp på.

Howard tror podkast-fenomenet hjelper folk å bedre lære andre folk å kjenne.

– Podkaster tvinger folk til å ha ekte samtaler, hvor det ikke er like lett å komme med medietrente responser, sier han.

Han mener et nøkkelkonsept i podkast-formatet er autentisitet.

– I en skikkelig god samtale kan det føles som du er med i samtalen og tar en øl, liksom. Jeg tror man ender opp med et rikere og mer ærlig inntrykk av folk fordi de kan snakke helt ufiltrert, sier han.

Howard mener han kan bli litt pretensiøs når han snakker om stand-up, men mener det er noe viktig med det.

– Et stand-up-show er som en sosial treningsøkt, sier han.

– Det kan være dypt, overfladisk eller småteit, men det er en pause fra livets alvor, hvor du kan sitte sammen med helt fremmede mennesker og le dypt.

---

Russell Howards turnédatoer i Norge

Kristiansand, 16.03.23 – KRS Live

Bergen, 17.03.23 – Grieghallen

Stavanger, 21.03.23 – Stavanger Konserthus

Trondheim, 22.03.23 – Olavshallen

Oslo, 09.04.23 – Oslo Konserthus

Drammen, 18.04.23 – Drammens Teater

---

