Prøvde seg på ni til fire-jobb som hitskriver

– Hva gjør du for å forberede deg?

– Den siste halvtimen før konserten liker jeg å holde kjeft, men jeg har ingen faste rutiner utover det, forteller Jonas Aslaksen.

Aslaksen, bedre kjent som Jonas Alaska, møter Dagsavisen i forkant av åpningskonserten sin på Øyafestivalen torsdag. Sist han spilte i Tøyenparken var i 2019, med kona Billie Van og kompisen Mikhael Paskalev. Sammen har de bandet Hollywood.

– Du har jo vært i gamet lenge. Blir du noensinne vant til å stå på scenen foran stort publikum?

– Nei, jeg blir aldri helt vant til det. Jeg er ikke noe god på å forberede meg, så jeg gruer meg ofte før en konsert, forteller han.

Litt bekymra

Aslaksens store gjennombrudd kom med debutalbumet «Jonas Alaska» i 2011. Albumet høstet gode kritikker. Aslaksen ble trippelnominert til Spellemannprisen samme år og vant Årets Spellemann. Samme år som Aslaksen slapp debutalbumet spilte han på Slottsfjell, Bylarm og Øya.

– Jeg har vel ikke spilt solo på Øyafestivalen siden den gang, forteller han.

Han innrømmer at han har vært litt bekymra i forkant av dagens konsert.

– Nå er jeg kanskje litt negativ, men jeg håpet nesten at regnet skulle hølje ned, for da er det ikke min feil om det ikke kommer så mye folk, sier han.

– Jeg funker nok best innendørs, foran 100 mennesker hvor de fleste av dem er vennene til mamma og pappa, sier Aslaksen smilende.

Småbarnstilværelsen endret alt

Jonas Alaska har blitt småbarnspappa til to. Det endrer mye. (Mode Steinkjer)

Etter å ha jobbet med albumet i tre år, slapp Aslaksen «The Roof Came Down» i 2020.

– Pandemien ble egentlig en ganske god periode for meg. Jeg var endelig ferdig med «The Roof Came Down», og hadde blitt pappa året før. Jeg tillot meg selv å slappe av litt, ikke jage så mye, sier han.

Sammen med kona Billie Van har Aslaksen to barn. Det å bli småbarnsfar endret mye.

– Det er det livet mitt handler mest om nå, og det gjør det litt vanskeligere å fokusere på musikken, forteller han.

Ni-til-fire-livet er nytt for Aslaksen, som omtaler seg selv som et ekstremt B-menneske.

– Jeg er trøtt hele tiden. Før skrev jeg jo sanger fra klokka tolv til langt utover natta. Men nå må jeg forholde meg tid som alle andre folk med vanlig jobb, sier han.

Nye rutiner har gjort låtskrivingen vanskeligere for Aslaksen. Han forteller at han skriver litt færre låter nå, men det er en pris han gjerne betaler.

– Barna er absolutt det beste som har hendt meg, sier han.

Overrasket alle med «Girl»

De fem første albumene til Aslaksen er noenlunde like i stilen, med et lavmælt uttrykk og personlige tekster. Så slapp han popalbumet «Girl», til stor overraskelse for mange.

– Det var egentlig et litt useriøst sideprosjekt, men så ble jeg plutselig glad i låtene, og lekte med tanken på at jeg kunne gi det ut selv, sier han.

Jonas Alaska på scenen på Øya i 2023. (Mode Steinkjer)

Albumet, som er fylt med lettbeinte popsanger og attpåtil et samarbeid med popdronninga Dagny, skiller seg mildt sagt ut i diskografien til Aslaksen.

– «The Roof Came Down» ble et veldig personlig album, når jeg var ferdig med det følte jeg meg ekstremt tom. Det kjentes nesten som jeg ikke hadde noe mer å by på, sier han.

Følelsen av tomhet gikk så langt at den nybakte småbarnsfaren vurderte en karriereendring. Han forteller at behovet for å tjene penger føltes mer pressende etter han fikk barn.

– Det er ikke bra om jeg føler for mye på behovet for en vanlig jobb tror jeg. Det er skjøre greier for min del. Jeg har jo ikke konstant troen på meg selv, så er det skummelt å være tobarnspappa og ha masse lån, forteller han.

– Det eneste jeg kan er jo å skrive låter, så da tenkte jeg at jeg skulle få meg en sånn ni-til-fire-jobb hvor jeg skriver hits, sier Aslaksen.

Kult med et litt «koko» album

Jonas Alaska gikk gjennom et stilskifte i sitt siste album, «Girl». (Lise Åserud/NTB)

Han beskriver prosessen bak «Girl» som en utrolig befriende opplevelse.

– Det åpnet opp muligheten for å trikse, teksten var ikke så viktig, og jeg kunne skrive fort, sier han.

Selv har han alltid sett opp til artister som kommer med uventede album.

– Det er kult med artister som kommer med litt «koko» album, at de viser at de er litt sprø, sier han.

Han omtaler albumet som en av de morsomste han har gjort.

– Det minnet meg litt om når jeg begynte å lage musikk, når jeg var ung og ambisiøs, og hadde troen.

Trenger bekreftelse

Jonas Alaska (t.v.) med kona Billie Van og kompisen Mikhael Paskalev. Sammen har de bandet Hollywood. (Stian Lysberg Solum/NTB)

Aslaksen føler at musikken har blitt mer seriøs, og mer som en jobb i motsetning til begynnelsen av karrieren. Inspirasjonen kommer i perioder, og han har ingen oppskrift på hvordan han går fram.

– Jeg skulle gjerne hatt en oppskrift, men jeg har vel noen perioder i året hvor jeg åpner meg mer opp, og føler meg inspirert, sier han.

Det å spille konserter hjelper på kreativiteten.

– Når jeg ikke får spilt mister jeg litt troen på meg selv nesten, så jeg trenger nok den bekreftelsen jeg får av å opptre live, sier Aslaksen.

Han forteller at det var vanskelig under pandemien, og at veien tilbake har vært krevende.

– Det har vært vanskelig å komme i gang igjen, det kjennes jo nesten som jeg begynner litt på nytt, forteller han.

Norges nye popkonge?

Jonas Alaska, Øya 2023 (Mode Steinkjer)

Aslaksen håper han kan komme med et nytt album til våren.

– Jeg har skrevet en del nye låter, så det begynner å ligne på et album, sier han.

– Hva kan man forvente av albumet, satser du på å bli Norges nye popkonge?

– Nei, det blir jeg nok ikke. Jeg går nok mer tilbake til min kjente stil, sier han.

Aslaksen har merket seg at det ikke er like lett som tidligere å leve av musikken.

– Jeg var jo på storturné i 2022, som var en periode hvor mange slet med billettsalg, og det å få industrien på beina igjen etter pandemien.

Aslaksen er spent på hvordan industrien utvikler seg de neste årene.

– Man blir jo av og til misunnelig på folk som har trygge rammer, pensjonsordninger og sånt, sier han.

Tufte, Dylan, Myggen og Knausgård

– Tradisjon tro i Dagsavisen må jeg jo spørre, hvem står du helst fast i heisen med?

Aslaksen nøler lenge.

– Bård Tufte Johansen er jo en artig fyr. Myggen også for så vidt, men jeg tror kanskje ikke samtalen hadde gått så bra, sier han.

Han tenker seg om litt til.

– Bob Dylan tror jeg hadde vært forferdelig, jeg hadde vært så nervøs, sier han.

– Jeg tenkte meg du skulle nevne Dylan.

– Gjorde du? Ja, nei, det hadde nok vært litt for mye press for meg. Kanskje Knausgård? Han er jo fra Sørlandet, så vi kunne snakket overfladisk om det.

Han foreslår at han kunne stått fast med alle fire, men legger fort ideen fra seg.

– Det hadde nok blitt ganske svett, avslutter Aslaksen.

