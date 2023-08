Lorde på Øya: For tidlig på kvelden, for lav temperatur gress

---

Ella Maria Lani Yelich-O’Connor – artisten som er bedre kjent som Lorde – fikk et instant gjennombrudd for ti år siden, bare 17 år gammel. «Royals» ga henne Grammy-prisen for årets beste sang. Bruce Springsteen åpnet sin konsert i hennes hjemby Auckland på New Zealand med denne. Større blir det sjelden.

Fallhøyden var stor da hun kom tilbake som 21-åring. Men i 2017 tok hun steget fra bare å være ung og lovende til å være årets mest spennende artist, med albumet «Melodrama», og konserter som levde opp til forventningene plata utløste. De fleste sangene på Øya er hentet fra «Melodrama».

Jeg forstår ikke helt hvorfor Lorde ikke er en av verdens største artister nå. I alle fall større enn posisjonen tidlig på kvelden på hovedscenen på Øya skulle tilsi. Albumene hennes har vært sterke nok, mange av sangene er blant de beste som er kommet de siste ti årene, men kanskje var det seneste albumet «Solar Power» litt for smart for sitt eget beste? Sånt har ikke skadet Lana Del Rey. Er Lorde litt for frekk? Det hindrer ikke Taylor Swift. Men aktiviteten har ikke vært like høy som hos disse to superstjernene, med bare tre album på ti år. Lorde lever et litt mer tilbaketrukket liv.

Sceneshowene hennes er også annerledes, og mer sparsommelige. Til Øya kommer hun med bare tre personer på scenen, en trommeslager, en «elektroniker» og en filmfotograf. Resten av musikken, koringene og alt, er hermetikk. Hun går like godt rett på «Royals». Vi ser henne bare på storskjermen til å begynne med, men når hun etter hvert viser seg på ordentlig skjønner vi at mange er kommet til Tøyenparken først og fremst for denne anledningen.

Lordes opptreden blir en timelang teatralsk performance, med sangene hennes som soundtrack. Stramt regissert, uten rom for musikalske spillopper, men kanskje ment som et helhetlig kunstverk. Det kan virke som om det er designet for mørkere omgivelser, der scenelys skal gi en mer intens klubbfølelse. I fullt dagslys blir det tammere. I et mellomparti i konserten kan det rett og slett se litt stusslig og ensomt ut der oppe på podiet. Hun har visst hatt med en dansegruppe på konsertene tidligere i sommer, men her må hun ta alle trinnene alene.

Lorde måtte danse med seg selv på Øya. (Privat)

Dette er en metode som er fremmed for mange godt voksne konsertgjengere. Vi må forsøke å ta det på sine egne premisser, men jeg får det ikke til hele tiden. Lorde introduserer «Tennis Court» som en sang hun skrev da hun var 15. Senere i settet kommer «Ribs», med sitt «feels so scary getting old». Lett for henne (27) å si. «Don’t you think the early 2000′s seems so far away», synger hun i «Mood Ring». For meg virker det som i går. Kanskje er det generasjonsmotsetninger som gjør seg gjeldende, uansett hvor godt jeg liker sangene på plate?

Den svært så fengende «Team» understreker, eh, teamfølelsen mellom artist og fans. Hun tar en pause fra dansinga, setter seg på scenen og synger den nydelige «Liability» med god støtte fra de nærmeste ved scenekanten. «Homemade Dynamite» og «Buzzcut Season» holder interessen brukbart ved like. Mot slutten begynner det å ordne seg. Når hun synger «broadcast the boom boom boom boom/and make ‘em all dance to it» i «The Louvre» – det er jo «awopbopaloobop alopbamboom» en gang til, og sånt går det ikke an å takke nei til.

«Supercut» tar opp tempoet enda et hakk. Til slutt kommer fantastiske «Green Light», og hele sletta foran amfiscenen hopper opp og ned. Kanskje ikke sånn at det blir registret på jordskjelvskalaen, men livlig nok. Men jeg står igjen med følelsen av at denne konserten kom for tidlig på kvelden, med litt for lav temperatur, både i Tøyenparken og på scenen.