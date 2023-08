Seks på Øya om været: – Flaks at Fretex selger regnjakker

Årets værmelding står i sterk kontrast til den man så før fjorårets Øyafestival, hvor det var over 30 grader og stekende sol. Ekstremvær og farevarsel skremmer likevel ikke de besøkende på årets festival, som er vant med litt regn. William Vikan (20) og Iselin Nybak (22) mener temperaturen i år er perfekt for festival.

– Det er herlig, man hopper og danser så mye at man blir svett og varm. Da er det jo perfekt at det ikke er stekende varme, sier Vikan.

Nybak innrømmer at de var litt bekymra for været i forkant av festivalen, men er letta over hvordan det endte opp.

– Jeg forventa at det skulle bli mye verre, sier hun.

De forteller at studentbudsjettet kun tillater festivalpass til onsdagen. Det er også da de soleklare favorittartistene skal spille.

– Vi gleder oss sykt til Shygirl, hun er jo verdens kuleste, sier Vikan.

– Vi hører alltid på henne på vors, sier Nybak.

Ellers ser de to fram til både TV girl og DJ-settet til Trym Søvdsnes.

Les alle sakene om Øya her

Tok med seg regnponchoen

Klara Faber (18) og Julie Fredriksen (18) er ikke særlig bekymret for verken regn eller gjørme under festivalen. (Johannes Laukeland Fester Sunde)

Klara Faber (18) og Julie Fredriksen (18) kommer helt fra Sørlandet for å få med seg Øyafestivalen. De mener været er mye bedre enn forventa, men kommer likevel forberedt.

– Vi har med oss regnponcho, men er egentlig positivt overrasket over været så lang, sier de.

– Hvilke artister gleder dere mest til?

– Jockstrap og TV girl er nok de vi gleder oss mest til, sier Faber.

– Og Lorde, legger Fredriksen til.

[ Se opp for disse artistene på Øya ]

Fretex ble redningen

Treje Overaae (32) og Karianne Smith (32) kjøpte regnjakker på Fretex i siste liten før festivalen. (Johannes Laukeland Fester Sunde)

– Jeg hadde egentlig ikke regnjakke, ler Terje Overaae (34).

For han ble Fretex sin bod på festivalområdet redningen.

– Vi kjøpte oss nye regnjakker der nå, så det var flaks, sier Karianne Smith (34).

De tror ikke været stopper festivalopplevelsen, men er spent på hvordan regn og gjørme påvirker publikum når flere har noen enheter innabords.

– Jeg ser for meg at det er noen som tryner ved barområdet. Det er litt glatt der allerede, sier Overaae.

Av artister gleder de seg mest til Lorde og Blur.

– Vi skal også se Darling West nå, de har jo et cover av Bjørn Tomren som jeg gjerne vil høre, sier Smith.

[ Øya kan bli et gjørmebad ]