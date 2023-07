Sterkt nytt album fra Øya-aktuelle Blur

---

5

Blur

The Ballad Of Darren

Parlophone

---

Blur er blitt en institusjon i britisk pop. Så veldig mye mer enn britpop-bevegelsen de ufrivillig ble forgrunnsfigurer i.

Blur har også en forbausende evne til å høres ut som et ungt band. Likevel er det nye albumet det mest voksne de har laget, kanskje ikke så unaturlig etter alle disse årene.

De nye sangene er som vanlig ikke tydelig om innholdet, men de har en felles følelse av ettertenksomt savn. For ei gruppe om er mest kjent for bangers som «Girls And Boys», «Coffee and TV» og «Song 2» kommer ikke dette som en fest for partyklare fans. De som har fordypet seg i gruppas allsidighet kan finne mye å sette pris på. Vi kommer tilbake til dette etter hvert.

Blur har vært i studio igjen: Damon Albarn (foran), Graham Coxon, Alex James og Dave Rowntree. (Reuben Bastienne-Lewis)

Sist vi skrev en ordentlig sak om Blur, for ti år siden, var det naturlig nok 20 år siden gruppa slo igjennom, og vi begynte med en advarsel om at mange av gruppas tilhenger kom til å føle seg gamle. Jeg tenker disse har vent seg til tanken etter hvert, sånn at vi med god samvittighet kan spole tilbake enda en gang.

Blur huskes som en av de store 90-tallsgruppene, nærmest som et symbol på en æra der Storbritannia igjen ble stort i popmusikken. Britpopen rulet på de nye bølgene, og Blur var en av gruppene som satte det i gang. Blur ble ofte omtalt som det foreløpig siste i rekken av de store erkebritiske popgruppene, arvtakere til legendene The Kinks, Small Faces, The Jam, Madness, Syd Barretts Pink Floyd og selveste David Bowie. Gruppa tok vare på tradisjonene fra de store lokale popeksentrikerne, samtidig som det var meningsløst å trekke nostalgiske tråder tilbake til imperiets storhetstid. Dette var aktuell musikk for nye tider.

Mye tydet på at de var i ferd med å bli lei av disse store linjene allerede i 1994. - Et sted skal jo vi også komme fra. Vi bor nå engang her i England, og kan lage sanger om landet med en viss tyngde. Vi er hvite middelklassegutter fra forstedene. Men vi feirer ikke at vi er britiske. Vi er jo nesten ikke i England lenger. Vi har vært ei uke i England de siste tre månedene, på Heathrow mesteparten av tida, sa gruppa da vi snakket med dem før Quartfestivalen i 1994. Blur debuterte med albumet «Leisure» i 1991, der det hørtes ut som de forsøkte å passe inn i den nye amerikanske grungescenen. «Gjennomsiktig nonsens», kalte de debutplata selv tre år etterpå, da vi snakket med dem for første gang.

«Modern Life Is Rubbish» fra 1993 var langt bedre å se tilbake på. Dette albumet ble til under innflytelse fra Douglas Couplands den gangen mye omtalte bok «Generation X», om ungdommens ironiske distanse til virkeligheten. - Hvert år leser jeg ei bok eller to som setter fantasien min i gang, sa Damon Albarn før Blur spilte i Oslo i 1994. - Jeg likte ideen om Generasjon X, men jeg ser ikke på oss som en del av den. Vi er mer past modern («overmoderne»), sa Albarn, og understreket at dette ikke har noe med å være postmoderne å gjøre. Bare ren nostalgi altså? - Vi er midt i et hull mellom et århundre og det neste. Det finnes ikke så mange brukbare beskrivelser av dette hullet. - Klarer dere å fylle det? - Vi er i alle fall her, mente Albarn.

Blur i 1996, da britpopen rulet på de nye bølgene. Blur i 1996, da britpopen rulet på de nye bølgene. (Liz Johnson/Food/EMI)

Damon Albarn komponerte de andre låtene til «Parklife» etter å ha lest Martin Amis’ samfunnssatiriske metaroman «London Fields». Et gjenhør med «Park Life» i dag plasserer den trygt i kategorien for de beste erkebritiske albumene, sammen med plater som «Village Green Preservation Society», «Ogden’s Nutgone Flake» og «All Mod Cons». 1994 ble det første store året for Blur. Singelen «Girls And Boys» første til et stort gjennombrudd, og «Parklife» gikk rett inn på førsteplass i Storbritannia etter utgivelsen i mai.

«Girls And Boys» ble laget som en spøk. Den handler om sol, sjø og sex. Folk er leie av ansvarlige popstjerner, sa bassisten Alex James. - Vi prøver å bevare vår sans for humor. Vi kunne ikke lage en sånn kalkulert diskolåt før vi hadde gjort andre ting med mer substans, la han til. Så veldig ubetydelig er gruppas mest kjente sang likevel ikke. Man kunnen nesten tro kong Harald hadde hørt dem før han gjorde sin «jenter og gutter som er glade i hverandre»-tale.

Blur og Oasis ble forgrunnsfigurer for det nye «Cool Britannia». Det oppsto en innbitt tvekamp mellom de to gruppene, som toppet seg 14. august 1995, da de ga ut singler samtidig: «Country Life» med Blur, «Roll With It» med Oasis. Blur gikk til topps, Oasis måtte nøyde seg med å bli nr. 2. Men Oasis-albumet «What’s The Story Morning Glory» ble mer populært enn Blurs «The Great Escape». Siden ble frontene enda hardere. Helt til Noel Gallagher en kveld i 2013 gikk på scenen med Damon Albarn, og framførte Blurs «Tender» på en veldedighetskonsert. Sannsynligvis den mest utenkelige forsoningen i popmusikken noen gang. Siden har de visstnok forblitt gode venner.

Blur var ikke helt komfortable med sin rolle som forgrunnsfigurer for det nye «cool Britannia». Da de ble invitert til 10 Downing Street for et møte med Tony Blair avslo Damon Albarn, mens Noel Gallagher stilte opp. Albarn sendte et svar der han beklaget at han ikke lenger støtter det britiske arbeiderpartiet, og var blitt kommunist i stedet. Kanskje ikke helt alvorlig ment, med Blur passet godt på å understreke at de ikke ville være politisk korrekte. - Sangene våre handler om livet slik det er nå, de er mine visjoner om England i dag. De har sikkert en slags politisk relevans også, selv om jeg tror du må være usedvanlig velartikulert for å drive med politikk og underholdning samtidig. Og da foretrekker jeg å satse på underholdningen, sa Albarn i 1994.

- Vi er halvveis akseptable, og halvveis ikke. Vi ser ikke helt ut som et rockeband, men vi ser ikke ut som om vi jobber i bank heller, syntes han. - Det er viktig å kle seg i samsvar med musikken, for ikke å sende ut forvirrende signaler. Folk hadde ikke forstått hva vi driver med hvis jeg hadde gått med skjegg og sandaler. Siden fikk vi faktisk se Damon Albarn med skjegg også. Men så har heller ikke alle alltid forstått hva han driver med. Blur forsatte til det «vanskelige» albumet som bare het «Blur», som inneholdt enda en nr. 1-singel («Blunderbuss»), og attpåtil «Song 2» som er blitt et evig «anthem» for rockefester med sitt entusiastiske «woo hoo»-utrop. «Blur» var dristig og vellykket, men oppfølgeren «13» var mer dumdristig i sine eksperimentelle utspill.

Gruppa hadde, som så mange andre, pådradd seg et komplisert rusproblem. De hentet seg fint inn med «Think Thank» i 2003. Videoen til singelen «Out Of Time» var en lavmælt kommentar til krigen i Irak, som Albarn hadde engasjert seg sterkt mot. Gruppa ble så godt som oppløst, de kom sammen igjen i 2008, og har gjort en rekke konserter med ujevne mellomrom. De har kommet med et par enkeltstående låter i sitt nye liv. Av disse er «Under The Westway» enda en moderne London-klassiker, en «Waterloo Sunset» for et nytt århundre. Svært få popartister har hatt mer på hjertet enn Damon Albarn. I årene Blur hadde pause startet han sideprosjektene Gorillaz, The Good The Bad And The Queen og Rocket Juice And The Moon. Han dro til Mali og Kongo for å lage plater med lokale musikere, og skapte Africa Express for de store sceneanledningene. Han komponerte også musikalen «Monkey: Journey To The West», basert på en gammel kinesisk fortelling. To gode soloalbum har han også fått tid til. Gorillaz er nok en enda større suksess på verdensbasis enn Blur, og Albarn har klart å håndtere begge disse gruppene parallelt. Alt dette er neste ikke til å tro.

Nå er det likevel åtte år siden sist Blur ga ut et nytt album. «The Magic Whip» kunne godt være et av årets beste album, skrev jeg i anmeldelsen, selv om året ennå var ungt. Kanskje kan man si det samme om det nye «The Ballad Of Darren».

Darren i tittelen er visstnok Damon Albarns livvakt, eller oppasser. Om han har noe med innholdet ellers å gjøre er ikke lett å finne ut av. Det er neppe han Albarn synger om i åpningssangen «The Ballad» «When the ballad comes for me/It comes like you», synger Albarn med sin mest lengtende stemme.– som setter albumet i gang i en sakte, stille stemning. Dette skal bli et roligere, mer reflektert album enn man hadde trodd.

Det rocker mer i den påfølgende, klaustrofobiske «St. Charles’ Square». Kanskje er det noe med teksten om hva som foregår under gulvplankene, floorboards, som får meg til å tenke på Magazines «Song From Under The Floorboards», men den har virkelig den forstyrrede lyden av skurrende tidlig 80-tallsrock, med gitaren til Graham Coxon som et kontinuerlig uromoment. Denne har satt i gang mange av konsertene i sommer, og passer bra til å skru opp spenningen.

En av de mest rørende sangene er «Russian Strings», med sitt forlatte «hvor er du nå»-tema. Det kan være en beskrivelse av den aktuelle verdenssmerten, som Albarn har vært så flink til å formidle med melankolsk sørgmodighet, som på «Think Tank»-albumet og «Out Of Time»-videoen i opptrappingen mot Irak-krigen i 2003. Den påfølgende «The Everglades», med undertittelen «(For Leonard)», er like følsom. Den har mye av Leonard Cohens poetiske lengsel, «There be songs to play/there be grace for everyone/and calmer days will arrive».

Albumet har noen mer aktive poplåter, med «Barbaric» og «The Narcissist» som de mest erketypiske Blur-sangene. Den siste er også singelutdraget, men etter denne kommer fire strake sanger som understreker den overordnede stemningen på plata: «Goodbye Albert», «Far Away Island», en slags vals, med et overbevisende «I miss you». «Avalon» er en annen sang med en krig som dystert bakteppe, men ingen av disse tekstene er lett forståelige, men åpne for å filosofere over tingenes tilstand.

Det nye albumet slutter med «The Heights», enda mer saktmodig, nedstemt eksistensialisme, som slutter i noe som nærmer seg hvit støy, og kuttes brått av. Med dette har Blur igjen vist seg som en av de få gruppene som tar vare på de stolteste tradisjonene i britisk rock, og klarer å bevare spenningen i sine nye sanger etter over 30 år på toppen. Det får ikke hjelpe at de fleste heller vil høre «Girls And Boys» om og om igjen.