Den beste maten du kan spise på Øya 2023

Denne anmeldelsen oppdateres - vi spiser fortsatt!

Det er august, det er Øyafestivalen, og Dagsavisens anmeldere – Byløvene – er nok en gang på plass for å gi sin dom til årets festivalmat. I år som i fjor stiller flere gamle favoritter, mens andre er her for første gang. Mens været skifter nærmest hvert femte minutt, og himmelen byr på både sol og noen gode dråper regn, har Dagsavisen «ofret» seg for å smake seg gjennom årets mattilbud på Øya.

Butter chicken fra peppern (Privat)

---

5

Der pepper’n gror

Hos Der pepper'n gror får du chana masala og butter chicken

Matområdet

---

Vi spiste: Butter chicken

Nydelig butterchicken. Mild, aromatisk saus og mør kylling. Grenser ikke til tikka masala som mange bc gjør. Ålreit porsjon, men storspisere kan nok slite litt med å bli mette. Anbefaler da å bestille nanorør, som denne byløven sto over. Vi savnet kniv!

Pris: 170

Mushroom tacos fra Breddos (Privat)

---

4

Breddos Tacos

Hos Breddos Tacos får du barbecue chicken tacos, mushroom tacos og corn chips og salsa.

Matområdet

---

Vi spiste: Mushroom tacos

Gode tacos med passe spicy fyll. Synes imidlertid soppsmaken og konsistensen fremstår litt fet. Pluss for varme maistortillas som er glutenfrie. Skal dette være middag, anbefales det å bestille chips eller mer tacos.

Pris: 149

Ceviche classico fra Ayamara. (privat)

---

4

Ayamara Ceviche

Hos Ayamara Ceviche kan du velge mellom Ceviche Classico med sei og Ceviche Nikkei med torsk.

Matområdet

---

For oss som kjenner Ayamara er dette velkjente, gode smaker. Nydelig fisk i en syrlig saus kombinert med sprø chips og maiskorn. Størrelsen på porsjonen gjør at retten minner mer om poke bowl enn ceviche. Du må være glad i ceviche, for du får en stor porsjon. Kanskje det hadde vært bedre med mindre retter til rimeligere priser?

Pris: 195

Chili sin carne fra The Hateful Geit (Privat)

---

3

The Hateful Geit

Hos The Hateful Geit får du klassikeren chili sin carne med tortilla chips og signaturretten marokkansk kjegryte.

Matområdet

---

Vi spiste: Chili sin carne

Smakfull, mild, chili sin carne, men noe tynn i konsistensen. Minus for kalde, trolig ferdigkjøpte nachos. Du blir mett, men får lite matopplevelse for pengene. Denne byløven skulle ønske hen heller kunne bestille kjegryte.

Pris: 179

Argentinske empanadas er absolutt verdt en test! (Byløvene )

---

4

De mi tierra

De mi tierra serverer to ulike varianter av argentinske empanadas: BBQ kikerter og blåmuggost & karamellisert løk.

Matområdet

---

Vi spiste: Combo Mixto med smoked spicy sauce

Pris: 149 kroner for empanadas og 12 kroner for sausen

Konklusjon: Empanadaene er akkurat så sprø som de skal være. Varianten med blåmuggost, som vi var ekstra spente på, overrasket positivt. Uten å noen gang ha smakt blåmuggost i en empanada før, var smaksopplevelsen svært god. Smaken av blåmuggost er sterk, men mindre enn forventet, da den karamelliserte løken nøytraliserer det hele. Fyllet smelter i munn, men OBS: det er veldig varmt.

Varianten med BBQ kikerter overrasker mindre, og er kjedeligere. Det smaker som noe man har smakt før, men med det sagt er opplevelsen også her god. Den spicy sausen er både smokey og sterk, slik at det akkurat svir litt på leppene. Noe mer enn det ville dominert for mye. Alt i alt – argentinske empanadas innfrir, men trekkes for pris, da man kun får to små empanadas, som ikke metter sulten.

---

6

Fiskeriet

Fiskeriet serverer fish & chips, fiskekaker og pommes frites.

Matområdet

---

Vi spiste: Fish & chips

Pris: 189 kroner

Konklusjon: Fiskeriets fish & chips innfrir også i år. Frityrlaget er akkurat passe tykt, ikke for fett og heller ikke for sprøtt. Fisken er perfekt mør, og langt ifra tørr. Å dyppe den i den grønne syrlige, men milde sausen, topper opplevelsen. Fiskeriets fish & chips kan fort gjøre engelskmennene sjalu. Anbefales!

Fish & chips fra Fiskeriet anbefales. (Byløvene )

Dumplings fra Momo Chhe innfrir ikke. (Privat)

---

2

Momo Chhe

Momo Chhe serverer dumplings og chilled cucumber.

Matområdet

---

Vi spiste: Cabbage shiitake momo

Pris: 140 kroner

Konklusjon: Dumplinsene, som inneholder det Momo Chhe selv beskriver som Katmandu-inspirerte soyabønner med sesamsaus, skuffer dessverre. Denne matboden fikk terningkast 1 av Dagsavisen i år, og det var derfor med forventninger vi bestemte oss for å prøve igjen, for å se om stedet hadde forbedret seg. Men dumplingene er rett og slett kjedelige, og svake på smak. Sesamsausen er for så vidt grei, men tar over mye av smaken, muligens fordi fyllet ikke smaker stort.

---

En Oslotoast full av ost (og salt). (Byløvene )

3

Coop Mega

Coop Mega serverer i år to ulike surdeigstoaster. «Oslotoast» med kremet østerssopp, parmesan, økologisk norvegia og østavind, toppet med syltet jalapeño og kepaløk, og «Tøyentoast» med karamellisert sellerirot, økologisk norvegia og østavind, toppet med urtepesto, hvitløk, chili og sitron.

Matområdet

---

Vi spiste: Oslotoast

Pris: 140 kroner

Konklusjon: At soppen er kremet er det ingen tvil om. Fyllet er fløyelsmykt, og sterkt preget av ost – mest dominerende er parmesanen, som gjør smaken hakket mer spennende. Toasten er alt i alt helt ok på smak, men verken jalapenosen eller løken smakes, og helhetlig er smaken veldig salt – og litt kjedelig.

Bønneburgeren fra Gammelgården Lysklæt er mektig og saftig. (Byløvene )

---

4

Gammelgårdet Lysklæt

Gammelgården Lysklæt serverer en norskprodusert, økologisk burger laget av favabønner og grønnsaker, med salat, rødløk og hjemmelaget dressing. Mulig å bestille både ost og bacon i tillegg.

Matområdet

---

Dette spiste vi: Bønneburger med ost og bacon som tilvalg.

Pris: 189 kroner for burgeren, 19 kroner for osten og 23 kroner for bacon.

Konklusjon: God konsistens, burgeren er myk inni og sprø utenpå. Mild, fyldig smak og bønnene gjør burgeren mektig, men smaken er litt for salt. Baconet er godt, men ellers gjør tilbehøret lite ut av seg. Savner noe syrlighet. Man får mye mat, men vil man ha både ost og bacon blir det dyrt.