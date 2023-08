Møtte opp over en time før konsertstart: – Høye forventninger

– Det er en helt annen opplevelse å stå så langt fremme.

Det sier Kristine Krogh (36), som sammen med Astrid Sørli (34) har satt seg helt fremme ved Amfiet-scenen på Øyafestivalen, over en time før Wizkid skal entre scenen. De er ikke alene om det. Flere titalls har samlet seg, noen stående, andre sittende, for å sikre seg de aller beste plassene for Øyas headliner onsdag kveld.

– Jeg har aldri stått foran på en konsert før. Dette er min debut, eller jomfrutur, om du vil, sier Sørli.

At hun aldri har kapret en av gullplassene før, er mye av grunnen for at hun bestemte seg for å gjøre det i dag. Venninnen hennes derimot, gjør det fordi hun er fan.

– Jeg så ham live i Portugal for en måned siden. Men dette er jo den siste konserten i kveld, på den største scenen. Da sier det seg selv at det blir gøy, sier Krogh.

Wizkid på Øyafestivalen 2023. (Johannes Laukeland Fester Sunde)

De er begge frivillige under årets Øyafestival, og så onsdag kveld sitt snitt til å nyte festivaltilværelsen før de tar på seg frivilligtrøyene torsdag og lørdag.

– Jeg er ikke superfan, men kanskje jeg blir det i dag, sier Sørli.

Kristine Krogh og Astrid Sørli tror gode plasser vil ha mye å si for konsertopplevelsen. (Thale Heidel Engelsen)

Dans, energi og Afrika

– Vi vil ha gode plasser. Vi har med oss snacks og drikke og alt vi trenger, så vi er good med å sitte her og vente, sier Fiksar Hagi (22).

Sammen med en god gruppe venninner har hun satt seg ned, helt foran ved scenen, i ens æren for å se Wizkid.

– Jeg er veldig fan. Vi er veldig fans, sier hun og peker på venninnen sin Nima Diallo (18).

– Jeg forventer dans, energi, Afrika og kultur, sier Diallo.

Venninnen deres Thea Cold (20) kjenner ikke til Wizkid like godt som dem.

– Helt ærlig, jeg trodde det var Wiz Khalifa som skulle opptre.

Hun blir avbrutt av Diallo og Hagi som ler og kaller henne «helt ute».

– Men jeg sto foran på Gorillaz i fjor, og det var sykt kult, legger Cold til.

– Afrobeats har tatt sykt av de siste to årene. Det er overraskende at Øya har fått så mange afrobeatsartister. Jeg gleder meg veldig, sier Hagi.

Nima Diallo, Fiksar Hagi, Thea Cold og venninnene deres har tatt med snacks, drikke og noe å sitte på mens de venter på at Wizkid skal entre scenen. (Thale Heidel Engelsen)

Handshake og høye forventninger

– Han er fra landet mitt, nabolaget mitt, og jeg liker ham veldig godt. Jeg er stor fan!

Det sier en begeistret Wasiu Omoniti (34), som får full støtte av kona Annette Omoniti (52) og Sahra Ahmed (23). Også han har sikret seg en av de aller fremste plassene for å kunne nyte Wizkids øyakonsert til det fulle. Han har sett ham live før, i hjemlandet Nigeria, og var ikke skuffet.

– Vi står her fordi vi har høye forventninger. Og fordi jeg vil ta gode bilder, kanskje gi ham en handshake, sier Omoniti.

– Jeg gleder meg veldig! Jeg er stor fan, og håper allerede han kommer tilbake til Norge, sier Sahra Ahmed (23) engasjert.

– Jeg er ikke så høy, så det er en fordel å stå langt fremme.

– Jeg har bodd i Nigeria, så for meg er det veldig spesielt og betydningsfullt at han kommer hit. Det er fantastisk at han lykkes så godt, og at folk kanskje kan få et annet bilde av Nigeria, sier Annette Omoniti, som ikke har sett ham opptre live før.

Annette Omoniti, Wasiu Omoniti og Sahra Ahmed har høye forventninger til Wizkid på Øyafestivalen. (Thale Heidel Engelsen)