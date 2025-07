Kunstguide: Anbefalte utstillinger i by og bygd

Espen Gleditsch i Villa Stenersen

Jeg liker utstillinger der du kan oppleve flere ting. Det finnes mange utstillingssteder der kunsten suppleres av andre opplevelser, som spesiell arkitektur eller et vakkert landskap. Nå kan du oppleve fotografen Espen Gleditsch i Villa Stenersen, ett av den funksjonalistiske arkitekturens norske hovedverk. Vakker utsikt får du også.

Espen Gleditsch (født 1983) er en av våre mest stilsikre fotografer, en kunstner som arbeider med stor konsekvens. Han har lenge vært interessert i funksjonalismens arkitektur, så det var nærmest en selvfølge at han skulle få fotografere og stille ut i ett av Arne Korsmos fineste bygg, Villa Stenersen fra 1939. Arne Korsmo (1900–1968) regnes som en av våre beste funksjonalistiske arkitekter, men få år før han tegnet villaen for Edvard Munchs gode venn, finansmannen og kunstsamleren Rolf Stenersen, ble Korsmo rammet av alvorlig tuberkulose. Noen tiår tidligere kunne han dødd av sykdommen. I Korsmos tid var det vanlig å behandle tuberkulose på sanatorium. På 1920- og -30-tallet ble det bygget mange sentre i funksjonalistisk stil for behandling av tuberkulosepasienter. Villa Stenersens arkitektur minner om dette.