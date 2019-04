«Avengers» har kokt på nettet i hele påsken, fans og filmanmeldere i alle aldre har hatt nedtelling til den store dagen: Premieren på «Avengers: Endgame», actioneventyret som avslutter fjor vårs megasuksess «Avengers: Infinity War». Filmen er et slags punktum for Disney og Marvels ambisiøse satsing som begynte i 2008 med den første «Iron Man» og et årlig dryss av filmer i Marvel Cinematic Universe (MCU) siden.

Actioneventyrene basert på de populære amerikanske heltene kjent fra Marvel-tegneseriene skapt av Stan Lee og partnerne hans på 1960-tallet har vært tiårets største globale kinosuksess. Før dagens premiere har det kommet 21 MCU-filmer, og bare de tre «Avengers»-filmene har spilt inn ufattelige 45 milliarder norske kroner. Etter et tiår med filmer om Ironman, Thor, Captain America, Hulk, Black Panther og Black Widow – for å nevne noen – er det lite som tyder på at Marvels superhelter vil forsvinne fra kinosalene våre med det første. Amerikanske populærkulturelle ikoner forgår ikke så lett.

En ting er at filmstudioene har en rekke nye filmer på gang, blant annet en oppfølger til «Captain Marvel» som først ble lansert på kino i år – som den første filmen med en kvinnelig helt i hovedrollen fra tegneserie-, TV- og filmkjempen Marvel – eid av Disney. Det blir også flere historier med Black Panther – den første superheltfilmen nominert til beste Oscar, en ny Thor-film, samt den første Black Widow-filmen – stadig med Scarlett Johansson i hovedrollen.

Og selv om Robert Downey Jr. og Chris Evans sies å ha blitt for gamle til å spille Ironman og Captain America, skal man ikke se bort fra at de ikoniske figurene dukker opp igjen i diverse sammenhenger. Men først skal de være med i vårens superhelt-bonanza, den tre timers dramatiske avslutningen som fansen har ventet på i ett helt år. Heltene skal ta opp kampen mot Thanos, en galakse-reisende superskumling som får Lex Luthor til å framstå som Mikro-Midas. Thanos lever i ro og mak etter at han ut fra sitt eget ståsted har reddet menneskeheten og jorda fra undergangen. Avengers og kobbelet av andre Marvel-helter er ikke enige, og går til kamp. Det siste oppgjøret blir en dramatisk affære, og en historie på over tre timer.

Trailerne som promoterer den avgjørende bataljen forteller at forsamlingen av nedbrutte helter fra «Infinity War» har fått den allmektige Captain Marvel med på laget – blant annet.

Sistnevnte helt er i løpet av påsken offisielt blitt en blockbuster-hit etter at den har – til tross for middels begeistra filmkritikere og massive hatkampanjer fra nett-troll som ikke liker kvinnelige helter på kino – spilt inn 3,5 milliarder kroner hjemme i USA, og 8,9 milliarder kroner på verdensbasis.

«Captain Marvel» forteller at norske kinogjengere ikke har gått lei av superheltene de heller, filmen er sett av over 200.000 så langt – og er dermed den 16. mest sette superheltfilmen som har gått på norsk kino siden «Spider-Man» varslet superheltæreaens tid på kino i år 2000 – sett av nær en halv million på kino her hjemme.

Heltene dør ikke ut med «Avengers: Endgame», filmen innebærer en nullstilling av historier og omkalfatring av populære univers – akkurat som i de opprinnelige tegneseriene. Med andre ord – mange populære helter kan dukke opp igjen med nye skuespillere i rollene, som må takle kjente skjebner, nye univers og enda flere superskurker. Historiene fortelles videre av Stan Lees arvtakere – etter at «Marvel-heltenes far» døde i november i fjor høst. Stan Lee skal ha spilt inn en rekke scener som skal sørge for at han dukker opp i sine kjente cameo-roller i Marvel-filmene etter hans død, men «Avengers: Endgame» kan være blant de siste MCU-filmene hans.

Den ambisiøse tiårsplanen til Marvel Cinematic Universe er bare begynnelsen på Disney og Marvels satsing på superheltene. Heltenes endetid på kino denne våren, er starten på neste Marvel-kapittel. Det er ikke tilfeldig at Marvel-heltene har forsvunnet fra alle strømmetjenestene før dagens storpremiere. Det er ikke tilfeldig at bare et par av de 21 MCU-filmene laget siden 2008, er å finne på Netflix, TV 2 Sumo og Viaplay. Superheltene er sentrale i Disneys satsing på selskapets egen strømmetjeneste som kommer før årsskiftet, for det er på internett at det neste store slaget om verdens publikum skal stå.

Amerikanske superhelter har stått for noen av de største filmsuksessene de siste årene. Dagsavisen har samlet statistikken over kinobesøket på disse filmene her hjemme i snart 20 år. Dette er de best besøkte Marvel- og DC-filmene på norsk kino siden år 2000:

«Spider-Man» (2000): 498.330 besøkende

«The Dark Knight» (2008) 410.960

«The Dark Knight Rises» (2012) 409.029

«Spider-Man 2» (2004) 380.806

«Avengers: Infinity War» (2018) 345.269

«The Avengers» (2012) 318.973

«Deadpool» (2016) 312.695

«Suicide Squad» (2016) 296.000

«Iron Man 3» (2013) 292.439

«Deadpool 2» (2018) 275.851

«Spider-Man 3» (2007) 266.210

«Black Panther» (2018) 261.107

«Avengers: Age of Ultron» (2015) 238.450

«Aquaman» (2018) 230.496

«Batman v Superman: Dawn of Justice» (2016) 223.126

«Captain Marvel» (2019) 206.061

«Thor: Ragnarok» (2017) 197.431

«Spider-Man: Homecoming» (2017) 192.025

«The Amazing Spider-Man» (2012) 188.874

«Wonder Woman» (2017) 186.740