Her er storfilmene du kan se på kino i sommer

– Historisk er sommermånedene, særlig etter at kinoene ble digitale, veldig bra for norske kinoer fordi vi får samme premieredatoer som i USA. Der er sommeren tiden for blockbustere, sier administrerende direktør Espen Lundberg Pedersen i bransjeorganisasjonen Film & Kino.

I fjor sommer var det «Barbie», «Oppenheimer» og «Mission: Impossible: Dead Reckoning, Part One» som fikk folk til å benke seg i kinosalene. I år har bransjelederen troen på blant annet den nye «Bad Boys»-filmen og «Innsiden ut 2».

Senere denne måneden kommer «Horizon» – Kevin Costners store westernepos.

– Jeg vet at mange av kinosjefene har sett den og likte den veldig godt. Det er tradisjon for westernfilm her til lands, viser tallene opp gjennom tidene, sier Lundberg Pedersen til NTB.

Dårlig vår

Potensielt gode tall for sommerfilmene kommer godt med for norsk kinobransje, som ifølge Film & Kino-direktøren har opplevd en uforskyldt krevende periode i fjor vinter og nå i vår.

Tallene viser 18 prosent nedgang sammenlignet med samme tid i fjor.

– Vi har rett og slett manglet innhold som trekker de store publikumsgruppene. Med to streiker i Hollywood ble mange av storfilmene utsatt til sommeren, høsten eller til 2025. Samtidig har det heller ikke kommet store, norske filmer i denne perioden, selv om mindre dokumentarer har hatt suksess, sier Lundberg Pedersen, som har stor tro på sommermånedene.

– Mange tror kino er dødt om sommeren, men juli er – sammen med julen – en av de største månedene i året for film. I skoleferien går man på kino, ofte litt senere enn vanlig, kanskje etter å ha brukt dagen ute på stranden, sier han.

At vi ser amerikanske storfilmer, skyldes at det lanseres få norske filmer om sommeren, selv om kinobransjen ønsker seg det. Det gjelder også i år, hvor vi må vente til høsten for å se mye omtalte filmer som «Armand», «Quisling» og «Nr. 24».

Dette er storfilmene i sommer

Dette er noen av storfilmene som bransjenettstedet Deadline har mest tro på.

«Bad Boys: Ride Or Die» – 7. juni

Fjerde film ut i «Bad Boys»-universet er allerede å se. Mange tror filmen kan være «ride or die» også for Will Smith. Dette er hans første storfilm etter den berømmelige ørefikepisoden i 2022. Går filmen bra, ryktes det at han får flere nye storprosjekter. I filmen gjenforenes de to politimennene Mike Lowrey (Smith) og Marcus Burnett (Martin Lawrence) for å berge sjefen sin – som feilaktig blir uthengt som mangeårig dophandler.

«Innsiden ut 2» – 14. juni

På ny utforskes følelseslivet til Riley innenfra hennes egen hjerne, og nå er hun blitt tenåring. Nå får følelsene Glede, Sorg, Sinne, Frykt og Avsky selskap i hjernens kontrollsenter av Angst og Misunnelse.

«A Quiet Place: Day One» – 28. juni

Bli med tilbake til starten, og opplev hvorfor verden ble stille – der Sam, spilt av Lupita Nyong'o, havner midt i en alieninvasjon av New York. Det eneste menneskeheten kan gjøre, er å være stille. Nykommer på rollelisten er Joseph Quinn fra «Stranger Things».

«Horizon: An American Saga – Chapter 1» – 28. juni

Norske kinosjefer har troen, men det hadde ikke bransjenettstedet Deadline – som droppet Kevin Costners store westernepos fra sin toppliste for sommeren. Det er en fortelling fra borgerkrigstiden om hvordan krig og vold skapte USA, og er altså filmen som fikk Costner til å forlate «Yellowstone».

«Grusomme meg 4» – 3. juli

Gru, Lucy, barna og minionene lever et fredelig forstadsliv – helt til beskjeden kommer om at alle er i fare for skurken Maxim Le Mal. Hevnplanene gjør at de havner i vitnebeskyttelse med nye identiteter og liv, noe som ikke er enkelt for de hyperaktive minionene.

«Twisters» – 19. juli

Etter hjemlige flodbølger, nordsjøkatastrofer og tunneler kan seerne kose seg med litt amerikansk tornadoskrekk – med Glen Powell, Daisy Edgar-Jones og Anthony Ramos som utsettes for alskens uvær.

«Deadpool & Wolverine» – 24. juli

Seks år etter «Deadpool 2» vender kranglefantene Deadpool (Ryan Reynolds) og Wolverine (Hugh Jackman) tilbake. Det har vært spekulert voldsomt på nett om Taylor Swift vil dukke opp som karakteren Dazzler i filmen.

«Borderlands» – 9. august

Dette er enda en filmatisering av et videospillunivers, og med selveste Cate Blanchett i rollen som Lillith – en beryktet dusørjeger med en mystisk fortid, Hun returnerer motvillig til hjemplaneten Pandora, for å lete etter den savnede datteren til Atlas (Edgar Ramirez). Her ser man også Kevin Hart, Jamie Lee Curtis og Jack Black.

«Trap» – 9. august

M. Night Shyamalans nye thriller har Josh Hartnett i hovedrollen som er med datteren på konsert med Lady Raven, spilt – og sunget – av filmskaperens datter Saleka Shyamalan. Det viser seg at hele konserten er en felle for å fange en seriemorder.

«It Ends With Us» – 9. august

Colleen Hoovers internasjonalt bestselgende bok «Det ender med oss» var den sjette mest solgte i Norge i 2022, og den første av bøkene hennes som filmatiseres. Historien dreier seg om kjærligheten mellom blomsterhandleren Lily, spilt av Blake Lively, og legen Ryle, spilt av Justin Baldon – som også har regien. Traileren hadde 128,1 millioner visninger på et døgn da den kom i mai.

«Alien: Romulus» – 14. august

En gruppe unge romkolonister undersøker en forlatt romstasjon, og møter verdensrommets mest skremmende vesen. Denne revitaliseringen sies å vende tilbake til selve grunnlaget, og har blant andre Cailee Spaeny på rollelisten.

