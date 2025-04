Trump beskylder Mexico for å stjele vann

– Mexico har drevet og stjålet vann fra bønder i Texas, hevder Trump på sitt sosiale medium Truth Social, og truer med toll og økonomiske sanksjoner

Han mener at Mexico krenker en traktat fra 1944 om deling av vann fra Colorado-elva i bytte mot vann til USA fra grenseelva Rio Grande.

Ifølge landenes felles vann- og grensekommisjon skylder Mexico Texas 1,5 milliarder kubikkmeter vann. Men Mexico viser til langvarig tørke gjennom flere tiår som grunn til at de ikke klarer å levere nok vann.

Mexicos president Claudia Sheinbaum sa torsdag at de dagen før sendte et forslag til løsning til Texas, og at hun er trygg på at de blir enig med USA.

