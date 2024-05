Sjøsetter ny storfilm: – Havet er et vakkert, fryktinngytende sted

LONDON: Han er askeladdregissøren fra Sandefjord som gjorde Hollywood-suksess og giftet seg med milliardærarvingen Amanda Hearst. Nå er Joachim Rønning kinoklar med Disney-prestisjeprosjektet «Young Woman and the Sea».

Her portretterer han Gertrude «Trudy» Ederle (1905-2003), første kvinnen som svømte over Den engelske kanal. Dermed er han tilbake i elementet som har betydd så mye for karrieren hans.

– Jeg vokste opp ved havet – og tror jeg trekkes mot det, sier Rønning (51) til Dagsavisen i London.

– I denne fortellingen fungerer det som en skikkelse, nesten som skurken som må overvinnes. Og personlig elsker jeg å tilbringe tid der ute. Havet er et vakkert, fryktinngytende sted – som vi må ta bedre vare på, legger han til.

YOUNG WOMAN AND THE SEA Joachim Rønning var «fiksert» på å spille inn på ekte sjø. Her på settet til Disneys «Young Woman and the Sea». (Disney/Disney Enterprises)

Fosset fram

Det var med Oscar-nominerte «Kon-Tiki» (2012) Rønning og eks-makkeren Espen Sandberg etablerte seg internasjonalt. Siden laget de «Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales» (2017) sammen med Johnny Depp, før de gikk hver til sitt.

«Young Woman» er basert på boka ved samme tittel fra 2009. Det skader neppe timinga at et nytt Paris-OL står for døra i sommer. Før hun krysset Kanalen 6. august 1926 – på 14 timer og 34 minutter – tok tysk-amerikanske Ederle stafettgull for USA i 1924-lekene.

– Da jeg leste manus, ble jeg helt paff av at jeg ikke kjente historien hennes, røper Rønning, som fokuserer hardt på førstnevnte bragd.

– Det var en seismisk hendelse, på verdensskala, idet den skjedde. På mange måter endret den kvinneidretten for alltid. Den dag i dag sliter jeg med å forstå hvordan Trudy maktet den fysiske og psykiske påkjenninga. Det er noe av grunnen til at storyen er unik.

YOUNG WOMAN AND THE SEA Ederle lyktes i å krysse Den engelske kanal 6. august 1926. (Disney/Disney Enterprises)

Trosset skrekken

I hovedrollen finner vi «Star Wars»-briten Daisy Ridley. Ifølge Rønning var hun intet opplagt valg som «Bølgenes dronning».

– Jeg var helt fiksert på å spille inn på faktisk sjø. «La oss,» sa hun. Senere ble jeg informert om at hennes største skrekk er svømming på åpent hav, humrer han.

– Vi var utpå i ukevis. Hun svømte i 15-16-graders vann til leppene ble blå. Det tror jeg de aller færreste orker, enten de er skuespillere eller ei. Og jeg tror det bidrar litt til en følelse av hva Trudy gjennomgikk den gangen. Jeg tror publikum vil skjønne at vi gjorde ting så realistiske som mulig.

Skandinaver vil kanskje sette ekstra pris på at danske Kim Bodnia spiller Ederles far, mens vår egen John Carew figurerer i kulissene i ekstremsvømmermiljøet. Produsent er Jerry Bruckheimer, kjent for alt fra «Top Gun» (1986) via «Pearl Harbor» (2001) til «Bad Boys»-serien.

YOUNG WOMAN AND THE SEA Jeanette Hain som Gertrud Ederle, Daisy Ridley som Trudy Ederle og Kim Bodnia som Henry Ederle i Joachim Rønnings «Young Woman and the Sea» (Disney/Disney Enterprises)

Hollywood-ringreven skal ha jobbet med «Young Woman» i ni år, og sier han er glad det ble Rønning som tok den i mål.

– Han har jo gjort filmer til sjøs før – en av dem attpåtil Oscar-nominert, konstaterer Bruckheimer (80) overfor Dagsavisen.

– Han er kunstner. Vi elsker å jobbe med kunstnere. Han er en ekte filmskaper som elsker det han gjør. Han investerte enormt mye tid i denne vidunderlige visuelle forestillingen. Og han er en sann profesjonell og en formidabel historieforteller.

Mer «Pirates»?

Rønning returnerer komplimentet med å nevne Bruckheimer-produserte «Remember the Titans» (2000) blant sine sjangerfavoritter.

– Jeg digger en god sportsfilm. Det går helt tilbake til «The Champ» og «Chariots of Fire». Selv om du vet hvordan det slutter, kan det være en overveldende opplevelse likevel, sier han, og forteller om testvisninger for idrettsutøvere i sin nye hjemby Los Angeles.

– Tilbakemeldingene har vært fantastiske. De sier filmen gir dem energi og inspirasjon. Jeg er bare stolt over at vi har klart å lage den og få historien fram i lyset.

Så gjenstår det å se hvis og når Bruckheimer og Rønning gjenforenes på blåmyra. Begge navn svever bokstavelig talt over vannene foran det bebudede sjette «Pirates»-avsnittet.

– Vi jobber med et manuskript, bekrefter Bruckheimer.

– Det er alt jeg kan si. Det skal bli så bra som det kan bli. Dessverre tar sånt lang tid.

YOUNG WOMAN AND THE SEA Joachim Rønning instruerer Daisy Ridley og andre i «Young Woman and the Sea». (Disney/Disney Enterprises)

«Tron» neste

Rønning sier han har fulle hyre med å fullføre «Tron: Ares» for øyeblikket. I vinter kom nyheten om at han regisserer tredje servering av sci-fi-klassikeren med Jeff Bridges.

– Jeg avsluttet opptakene for to uker siden. Det var en diger innspilling, så jeg er ennå litt i ørska, sier Rønning til Dagsavisen.

– Jeg har praktisk talt befunnet meg inne i en computer – på «Tron»-nettverket – i et år. Nå skal jeg «ut på sjøen» med denne premieren – og så skal jeg tilbake i et mørkt redigeringsrom i et år til. Jeg er veldig takknemlig for at jeg får mulighet til å lage så forskjellige filmer. Men jeg kan ikke gå inn på hva som skjer etter «Tron», fordi den er alt som opptar hjernen min.

«Young Woman and the Sea» har kinopremiere 31. mai. Kommer på Disney+ senere i sommer.

