– Hvis du snakker om det konforme Norge, er Kristiansand hovedstaden

– Det koker i filmbyen Kristiansand, med to spillefilmer om byen som nå kommer.

Det sier manusforfatter og filmskaper Kristian Landmark til Dagsavisen. Han debuterer med sin første spillefilm som regissør, «K-town», under Den Norske Filmfestivalen i Haugesund 23. august. Ordinær kinopremiere er 8. september.

1. august kom teaseren til den andre Kristiansand-filmen Landmark referer til, «Perleporten», som har premiere 21. september. Det skapte debatt. Filmen «splitter Kristiansands kulturliv» en måned før premieren, skriver Klassekampen.

Bakteppet, ifølge Klassekampen, er spekulasjoner om at den skildrer Sørlandsnyhetene, en omstridt Facebook-side som ble startet før lokalvalget i 2019. Sida ble anklaget for å spre «falske nyheter, hets og sjikane». Høyres ordførerkandidat i Kristiansand Mathias Bernander har kalt teaseren «usmakelig, trist og stygg».

KrFs ordførerkandidat i Kristiansand, Charlotte Beckmann Finnestad, har også uttalt seg om filmen. I et Facebook-innlegg kaller hun filmen «en skam». I kommentarfeltet legger hun til følgende: «Helt uforståelig at dette skjer. Nå må vi legge press på kinoene, slike filmer vil vi ikke ha». Kommentaren er senere slettet.

– Jeg vil anta at «K-town» heller ikke er en film for Kristiansand KrF. For ikke bare er det sex utenfor ekteskapet, men også sex utenfor ekteskapet som foregår på en bibelcamp, sier Kristian Landmark.

Og som om ikke det var nok, foregår hovedhandlingen i en sexbutikk.

– Jeg har ingen forhåpninger om at Kristiansand KrF kommer til å like denne filmen. Derimot vil mennesker som har andre verdier og mer toleranse møte en herlig komedie, sier Landmark.

Fra filmen «K-town» av Kristian Landmark. (Petter Sandell)

Eksotisk og absurd

– Hva synes du om debatten som har oppstått de siste dagene i forbindelse med teaseren til «Perleporten»?

– Den må bli sett på som ganske eksotisk for de utenfor Kristiansand, men også absurd. Jeg håper disse to filmene kan vise at Kristiansand er noe mer og rikere enn det disse kristenkonservative stemmene vi nå har sett representerer. Kristiansand er en moderne og boblende kulturby, og de som dømmer en film helt prematurt, uten en gang å ha sett den, håper jeg er en del av en kultur som ikke vil dominere byen fremover, svarer han.

Han stiller seg spesielt kritisk til at ordførerkandidaten for KrF i Kristiansand, som sitter i styret til Kino Sør, går offentlig ut og krever sensur av en film.

– Men nå har «Perleporten» tatt nok av min oppmerksomhet, så nå håper jeg det blir litt mer om «K-town», sier Landmark lattermildt.

– Heldigvis har de fleste kristiansandere og andre nordmenn et annet verdisyn enn Kristiansand KrF.

Film i full fart

– Nå har jeg et lager fullt av rekvisitter jeg ikke aner hva jeg skal bruke til.

Landmark refererer til rekvisittene som var nødvendig for å kunne sette opp den fiktive sexbutikken «Sex og sånn» i Kristiansand, som spiller en sentral rolle i «K-town»: En svart komedie som utspiller seg i Landmarks egen hjemby.

I filmen møter vi Gordon (Jakob Berg), som driver en sexbutikk sammen med bestevennen Roger (Alexander de Senger) – rett over gaten for hans gamle menighet. Gordons familie er fortsatt aktive medlemmer av menigheten, og hilser ikke lenger på ham. I åpningsscenen ser vi Gordon med en el-sigarett, som desperat prøver å få kontakt med familiemedlemmene på andre siden av gaten, men uten hell.

Gordon og Roger har bare hverandre, og lever sine liv i fullstendig utakt med byens norm. En dag legges et varsel om rekommandert brev på trammen, som viser seg å være en syvsifret arv fra Gordons nylig avdøde sønn i USA, Mark. Gordon har aldri hatt kontakt med Mark, men snart lander sønnens sørgende og rasende mor, Lola, på Kjevik. Amerikanske Lola (Pernille Haaland) må svært motvillig reise til Kristiansand, for å overbevise mannen hun forakter mer enn noen andre om å gi fra seg en enorm arv.

Arbeidet med «K-town» begynte opprinnelig helt tilbake i 2011, da Landmark og Arne Vilhelm Tellefsen begynte å skrive på manuset. Men noe stoppet dem i å fortsette. De slet med å finne en som kunne spille hovedrollen. Det måtte være en ekte kristiansander. Prosjektet ble lagt på is.

– I 2017 slo det meg. Jakob Berg! Det måtte bli ham.

Prosjektet ble gjenopptatt, og har i år gått i en voldsom fart. Etter at de hadde fått finansiering og alt på plass, begynte de filmingen i mars i år.

– Så fikk vi vite at filmen ble tatt ut til Haugesund-programmet. Da måtte den plutselig bli ferdig i en rasende fart.

Har du sjansen til å få debutspillefilmen din som regissør tatt ut til programmet under Den Norske Filmfestivalen i Haugesund, må du nesten bare snu deg rundt og få hjula i gang, forklarer Landmark.

– Jeg har nok hatt mer sommerferie før enn jeg har hatt i år. Neste år tar jeg seks uker!

Filmregissør Kristian Landmark. (André Løyning )

Den konforme hovedstaden

Kristian Landmark har bakgrunn som teaterinstruktør og har master i manus fra Den Norske Filmskolen. Han har tidligere regissert flere dokumentarfilmer, og det er ikke første gang filmene hans blir presentert under Haugesund Filmfestival. Sammen med André Løyning regisserte han dokumentarfilmen «Tønes» i 2019, et portrett av musikeren Frank Tønnesen, og i 2022 regisserte han, sammen med Dan Korneli, dokumentarfilmen «Moskus – fortelling om et bilde» om kunstneren Sverre Malling.

Det var i forbindelse med filmen om Sverre Malling at Dagsavisen sist tok en prat med Landmark. Denne gangen er han aktuell med noe helt annet.

– Jeg har for det meste laget dokumentarfilmer, kunstnerportretter og kinodokumentarer. Men jeg er utdanna manusforfatter i fiksjon, og har lenge hatt lyst til å lage en film om Kristiansand.

Han ville bruke sin kulturkunnskap om egen hjemby til å prøve å si noe om byen og kulturen, men også at det finnes lignende miljøer verden rundt. Rollefiguren Lola kommer fra en ganske beslektet virkelighet som Gordon, men et helt annet sted.

– Samtidig tenkte jeg det ville være morsomt å kontrastere den amerikanske kulturen opp mot den kanskje mest konforme norske kulturen. For hvis du snakker om det konforme Norge, er Kristiansand hovedstaden.

I pressemeldingen om filmen beskriver han også Kristiansand som selve beltespennen i bibelbeltet.

Fra filmen «K-town» av Kristian Landmark. (Petter Sandell)

Ikke den klassiske hevneren

«K-town» er en dramakomedie, og ikke en veldig politisk film, forklarer Landmark.

– Men den sier noe om å være på utsida av Kristiansand, en følelse jeg selv har kjent på, selv om jeg i senere år har blitt en insider på mange måter.

Landmark er ekstra interessert i rollefigurer som aktivt velger å stå utenfor et fellesskap. Selv er han vokst opp i en ikke-troende familie. Men han har hatt en viss kontakt med kristne miljøer. Som 13 åring valgte han å tre ut av det, da han stilte presten et spørsmål om sine foreldre.

– De gjorde jo så mange gode gjerninger, så jeg lurte på om de kunne komme til himmelen selv om de ikke trodde på Gud.

Svaret fra presten var nei.

– Da tenkte jeg at dette er ikke noe for meg.

Men han har ikke noe hevngjerrighet overfor de troende miljøene i Kristiansand. Det har heller ikke Gordon. Tvert imot har sistnevnte en oppriktig kjærlighet for sitt gamle miljø fortsatt, han ønsker bare å befri dem fra det han mener er en undertrykka tilværelse.

– Kjærligheten Gordon viser for de som har støtt ham ut, er noe av det som virkelig gjorde at jeg forelsket meg i den karakteren. Det er en sårbarhet i ham, men først og fremst kjærlighet, og mest av alt mot de som ikke en gang gidder å hilse på ham.

Gordon var en insider, valgte å bli en outsider, og ønsker nå å hjelpe sitt gamle miljø.

– Han er en ganske ny karakter. Den klassiske hevneren er vanlig og forståelig.

– Men filmen handler også om tilgivelse, et universelt tema som både troende og ikke-troende kan kjenne seg igjen i. Og et viktig mål med filmen har vært å lage en kjærlighetshistorie med et litt spesielt utgangspunkt som folk gjerne kan ta på alvor oppi all galskapen, sier Landmark.

Vil overraske

«K-town» er både absurd, morsom, overraskende og seriøs. Kanskje er ikke det så rart, når Landmark forteller at hans humorfavoritter innen film går helt tilbake til Monty Python.

– Sammen med medmanusforfatteren min Arne Vilhelm Tellefsen har jeg hatt som mål med denne filmen å virkelig overraske publikum. Og da snakker jeg om en sånn 180-graders vending som Monty Python var eksperter på.

Han beskriver prosessen med å lage denne filmen som «ekstremt morsom».

– Det å tilbringe 12 til 14 timer daglig i en sexbutikk til det nivået at det etter hvert blir hjemmekoselig der, har nok bidratt til at det ble en intens og absurd morsom innspillingsperiode, sier han.

Han håper de har klart å nå målet om å overraske enhver publikummer.

– Jeg skulle likt å møte de som klarer å forutse akkurat hva som skjer i slutten av denne filmen. Noen av disse plottene er jeg veldig stolt av. Jeg tror denne filmen har sitt helt egne univers, at ingen har sett akkurat dette før, sier han.

Fra filmen «K-town» av Kristian Landmark. (Petter Sandell)

Innblikk i en spesiell verden

Landmark håper og ønsker at de som ser filmen skal få et mangefasettert bilde av Kristiansand, et innblikk i en verden som er litt spesiell, også i norsk sammenheng, forklarer han.

– Mange andre steder i Norge har fordommer mot Kristiansand. Noen av de vil bli solid bekrefta i denne filmen, andre vil bli utfordra.

– Filmen handler om karakterer som står litt på bar bakke, men så viser det seg at det kan komme en ny start på livet på uventa måter. Det er en film om hvor tilfeldig, fantastisk og forferdelig livet kan være, sier Landmark.

– Denne sexbutikken som ligger rett over gaten til menigheten har store dramatiske kvaliteter, fortsetter han.

– Vi mennesker ønsker å være fri, ønsker lidenskap og forelskelse, men enkelte steder på Sørlandet finnes det nok noen litt forkvakla tolkninger av en religion som egentlig har et flott kjærlighetsbudskap i bunn, sier Landmark.

Møtte sin egen fordom i døra

Gordons butikk «Sex og sånn» går elendig. I betydningen snart kroken på døra-elendig. Ingen sørlendinger tør å gå inn. De eneste kundene er en sjelden fugl på jakt etter noe til et karneval eller Halloween.

Men det som viste seg å være morsomt, forteller Landmark, og som han ikke forutså, er knyttet til hans egne fordommer om at en sexbutikk i Kristiansand ville være svært lite velkomment.

– Under innspilling ble settet flere ganger avbrutt av flere titalls høyst reelle kunder som kom innom butikken for å kjøpe varer. Jeg kunne bare åpnet den butikken etter innspilling, jeg, for den hadde nok gått rundt.

Han ler, men fortsetter der han slapp før sexbutikken til Gordon ble et tema.

– Noen vil nok være uenige i mitt syn på sørlandskristendommen, men jeg håper det kan skape debatt. For det er på tide, dette er miljøer som må utfordres på hva de kommuniserer ut. Sannheten om Sørlandet ligger et sted mellom sexbutikken og menigheten.

Med Fidalgo Film som distributør av filmen, sendes den nasjonalt på kino fra og med 8. september i år. Landmark understreker at filmen absolutt er tenkt for et publikum også utenfor Kristiansand.

– Dette er en film folk i hele Norge, men også utlandet, vil kunne se. Men når man ser hva filmer fra andre steder enn Oslo, som for eksempel Stavanger, har betydd, håper jeg dette kan være begynnelsen på det samme for Kristiansand.

Det har vært et hektisk år for filmskaperen.

– Nå gleder jeg meg stort til å presentere dette for Kristiansand, Norge og forhåpentligvis på sikt også andre land.

