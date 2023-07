Stella Zwart (18) tok med regidebut fra LA til Fredrikstad: – Et stort ansvar

Å ha regissør Harald Zwart til far har kanskje vært med på å stake ut kursen, men arbeidet har hun måttet gjøre selv.

Sammen med medstudenter fra skolen hun gikk på i LA har hun laget web-serien «Calculated Risk».

– Vi hadde en filmlærer som guidet oss, men dette var et studentdrevet prosjekt. Det var vi som tok initiativ og planla. Vi var 25 studenter på sett på de store dagene, og kanskje 8 på andre dager, forteller hun til Dagsavisen Demokraten.

Det var ikke en del av timeplanen heller. Hver dag etter skolen, i flere timer, jobbet de med web-serien. To år etter kunne de endelig vise hva de hadde jobbet med så lenge.

– Det har bare vært så gøy! Kanskje en av de beste tingene med å bli ferdig var å se de som hadde brukt så mye tid på dette smile når de kom ut etter første visning. At all tiden vi har brukt på dette var verdt det, sier Zwart.

Stolte foreldre

Venner og familie møtte opp for å se den yngste regissøren i Zwart-familien sin debut. Det gledet Stella stort.

– Vennene mine her har nesten ikke sett det jeg har laget av film, ettersom jeg bor i LA. Nå ser de for første gang hva det er jeg elsker og vil gjøre resten av livet mitt, sier hun.

Foreldrene Harald og Veslemøy Zwart nærmest blomstrer mens de forteller at de er veldig stolte av datteren.

– Det er helt utrolig hva de får til, sier Veslemøy.

Kinosjef Jørgen Søderberg Jansen synes det er stas å huse visningen av studentprosjektet til Stella Zwart.

– Å vise studentfilmer er noe av det beste vi vet! Vi har vist mange skoleprosjekter opp igjennom årene, blant annet fra medielinja på Glemmen videregående, E6 Østfold Medieverksted og Filmskolen på Lillehammer, sier Jansen.

Stella Zwart (18) sammen med mor Veslemøy Zwart, kinosjef Jørgen Søderberg Jansen, og far Harald Zwart, under visningen av studentprosjektet «Calculated Risk», der Stella er regissør. (Ylva Lie Bjerke)

Jordnær med drømmer

For Stella startet det hele da hun som ettåring spilte rollen som lille Mie, datteren til Petter Jørgensen, i Lange Flate Ballær 2, og fortsatte 15 år senere da hun gestaltet samme karakter, dog eldre og mer vågal, i Lange Flate Ballær 3. Hun er nærmest vokst opp på sett.

Og selv om hun har gode minner fra innspillingene, er det likevel det som skjer bak kamera som virkelig har tent en gnist i henne.

– Det er sikkert fordi jeg har vokst opp rundt kreative mamma og pappa. Men mest er det fordi jeg bare kjenner det i meg. Det er sånn det skal være, det er gøy og spennende.

Under arbeidet med «Calculated Risk» har hun virkelig fått innblikk i hvordan drømmejobben kan se ut. Å bli kjent med alt hva det å lage film innebærer, er stort og viktig.

– Jeg har lært veldig mye, og det er ikke bare lett, for å si det sånn. Du kjenner et stort ansvar. Hvis det ikke blir bra, er det din feil. Blir det bra, er det selvfølgelig alles fortjeneste.

Det harde arbeidet har inspirert henne til å gjøre mer, selv om det ligger litt nerver i spranget hun skal ta nå som hun begynner på filmskole i New York.

– Jeg er litt redd, for nå begynner det å bli mer seriøst. Det blir litt sånn, du er ikke på high school nå. Jeg håper ikke penger begynner å gjøre at jeg ikke liker film. Jeg elsker film, og det er derfor jeg gjør dette. Jeg vil ikke bli kjendis. Jeg vil bare lage film, sier Stella.

Litt motvillig begynte Stella Zwart på et filmprosjekt etter skoletid. Det skulle ta noen måneder, men så vokste det. To år etter har ideen blitt en proff produksjon. (Ylva Lie Bjerke)

«Coming of age»

Den unge regissøren forteller at hun liker å lage film om det hun kjenner til selv. På den måten blir det mer ekte, sier hun.

Dermed er web-serien «Calculated Risk», som består av flere korte episoder, satt til high school i USA. Tre venner kommer opp med en tilsynelatende genial idé om å stjele matteeksamen fra lærerens kontor, løse denne, og selge svarene til sine medstudenter.

– Det er A-plottet. Men så handler det også om hvordan det er å vokse opp, og kjenne at ting begynner å bli annerledes og mer seriøst. Det er blant annet en karakter der som kjenner at kjærlighet ikke ble som han hadde trodd. Det er menneskelig, «coming of age», blandet med litt humor og drama.

Vil til filmfestivaler

Foreløpig ligger ikke serien ute noe sted. Det håper Stella Zwart at de skal kunne gjøre noe med snart.

– Jeg føler at en historien kan gå veldig langt. Det er en ganske perfekt setup for en større film eller TV-serie. Nå prøver vi å finne filmfestivaler hvor det er folk som vet hva de gjør, som kan si om dette kan selges eller ikke.

Uansett hva som skjer med regidebuten, skal hun nå snart inn på Pratt Institute i New York, og tilbringe de neste årene der. Ha en skikkelig college-opplevelse, og forhåpentligvis bli inspirert til å lage enda mer gjenkjennbar film.

– Jeg håper at jeg får utviklet det jeg kan og lære mer. Å filme i New York er det jeg gleder meg mest til, sier hun, og legger til:

– Og selvfølgelig å ha «the college experience».

