Dette spiser du på Vippa

Oslo har mange mathaller. Men skal man spise seg gjennom byen er det først på Vippetangen man får fornemmelsen av Oslo som en havneby. Vippa holder stand på sjette året som et av byens triveligste treffpunkter over et kjapt måltid eller lange ettermiddager i sola ved vannkanten med venner, kortreist mat fra land langt borte og fargerike drinker fra cocktailbaren Toy Poodle.

De mange internasjonale matbodene som ligger i Skur 40 med adresse Akershuskaia 25 byr på noe for enhver smak og lommebok, selv om råvarene også her har presset prisene noe opp i forhold til tidligere år. I baren er designer- og flaskeøl dyrt her også, mens en 0,4 Mack Isbjørn pils på tapp koster 86 kroner, noe som i dagens marked er innafor. En boks med den gode Lovløs-bryggede sideren Østkyst med samme alkoholstyrke som en pils, slås inn på 112 kroner. Matrettene varierer fra småretter til noen tiere til fyldige middager til rundt 250 kroner. Vi testet et utvalg retter som fint kan deles på flere. Her er Dagsavisens inntrykk fra Oslos «kystperle».

Denne vegetariske syrisk pizzaen fra boden Manousha er rent gullfor pizzzaelskere. Severes på Vippa. (Byløvene)

Syrisk pizza fra Manousha

---

6

Manousha

Vippa

---

Pizzaelskere er selvsagt klar over at flat mat ikke begrenser seg til Italia alene. «Man’oush» er betegnelsen på pizzalignende matretter som er vanlig i hele middelhavsområdet, og særlig i Libanon og Syria hvor man får smakfulle, ofte vegetariske pizzaer under ulike navn. Vippas Manousha serverer den syriske varianten, og den er kort og godt praktfull på både smak, konsistens og utseende.

Syrisk pizza fra boden Manousha med lammekjøtt. Severes på Vippa. (Byløvene)

Vi velger to varianter, den ene med lam (190 kroner) og den andre med fetaost og spinat (175 kroner). Med den karakteristiske arabiske krydderblandingen za’atar – med timian, oregano, sesamfrø og annet – på toppingen og et ekstra sjenerøst dryss av granatepler på begge og sprø kandiserte valnøtter på fetavarianten, byr de på spennende og kraftfulle smaker uten at for eksempel lammekjøttdeigen slås i hjel. Gode oljer og frisk bruk av spinat og feta gjør at vi etter litt tvil lander på at den vegetariske varianten er den beste, men begge framstår som rene gullfunn for den som liker pizza utenfor allfarvei.

Vippas Indian Streetfood byr på sprø pakoras. (Byløvene)





Indisk gatemat

---

5

Indian Streetfood & Co

Vippa

---

Indisk gatemat er maulemat i perfekt selskap til et godt glass skummende øl, og rettene som serveres fra Vippas Indian Streetfood & Co-bod er ikke noe unntak. Denne ettermiddagen er det pakoras som gjelder, en umami-herlighet av grønnsaker og/eller kjøtt dyppet i den tradisjonelle kikertrøren før de frityrkokes i olje. Pakoras-varianten «All Over India» er en vegetarisk variant på Vippa, herlig sprø i konsistensen og med nydelige klare og sterke smaker av masala, ingefær og mye annet. Dyppet i den klare dippen er dette så godt at det lett lar seg gjøre å bestille en porsjon til, selv om de også i utgangspunktet er sjenerøse og vel verdt 155 kroner.

Fisken må med på Vippa. I år er det Fra dypet som serverer den på britisk pubvis. (Byløvene)

Fish & Chips fra dypet

---

4

Fra dypet

Vippa

---

Vippa ligger ved sjøkanten, men fisken som er utgangspunktet for den ene retten som Fra dypet serverer inkludert en barnevariant, er nok hentet opp litt lenger unna. Uansett er dette Fish & Chips som alene gjør turen verdt til denne mathallen. Prisen på 215 kroner gjør retten til en av Vippas dyreste, men her får man mye for pengene. En barneporsjon – «Kids Fishan» – koster 129 kroner.

Hish & Chips Fra dypet på Vippa. (Byløvene)

Vippa har «alltid» hatt en Fish & Chips-bod, og Fra dypet opprettholder den høye standarden med nydelig fisk som flaker seg standsmessig innenfor den gyllenfriterte og sprø skorpen. Tartarsausen er rik og fyldig på smak, og ertestuingen gir fin tyggemotstand, men det er altfor lite av den i forhold til porsjonen for øvrig. Det eneste virkelige minuset er hjemmelagde «fries» som er litt i overkant slappe og smakløse denne dagen.

Polske Polka Pierogi hadde ikke helt dagen på Vippa. (Byløvene)

Piroger fra Polen

---

2

Polka Pierogi

Vippa

---

Polske dumplings, eller pierogi, kan være utsøkt kjappmat. Boden på Vippa har en rikholdig meny av både sandwich, kroketter, stuinger og pølser, og altså ulike varianter av den tradisjonelle polske bondekosten de har tatt navn etter. Pierogi består i hovedsak består av enkle melboller fylt med grønnsaker eller kjøtt og ost som blir brettet og «stukket» ut slik at de ligner små lubne skjell. Vi tester to varianter på Vippa, blant dem kjente, vegetariske Pierogi Ruskie med poteter som hovedingrediens sammen med cottage cheese. Den andre er med blåmuggost og spinat. Begge koster 164 kroner.

Vippa (Byløvene)

Det er ikke fritt for at kokkene i boden gjør seg flid med både koking, smør og avkjøling, for her blir det ventetid. Dessverre innfrir ikke resultatet når det kommer til smaker. Her kleber det lille knippet med pieroger seg altfor standhaftig til hverandre. Det i utgangspunktet gode fyllet drukner i altfor tykke lag av ujevn meldeig, og konsistensen er dels limede, seig og nærmest oljede. Blåmuggosten er knapt gjenkjennelig, og det ender med at dette er det eneste kjøpet vi denne gangen lar liggende knapt halvspist igjen.

Vippa (Byløvene)

Cocktailbaren Toy Poodle

---

5

Toy Poodle

Vippa

---

Ingen ordentlig mathall uten en ordentlig cocktailbar. Toy Poodle er nettopp det, en cocktailbar drevet av åpenbar kjærlighet til faget og til fargerike og signaturbestemte cocktailvarianter i god kombinasjon med klassikere som Negroni og Vodka Mule.

Don Johnson observert på Vippa. (Byløvene)

Vi går for et par av husets egne, som den miamiblå curacaovarianten Don Johnson og den tequilastenkte sjasmin- og kokossmakfulle, fiolette Elizabeth Taylor. Dette er celebre men ujålete cocktails, perfekt til stedets sydende stemning når kvelden kommer smygende. Ren luksus på Vippa. Prisene på 165 kroner per stykk for disse signaturdrinkene er også blant de mer luksuriøse. Longdrinks som Gin and Tonic og Paloma er alternativer til 145 kroner.

Vippa (Byløvene)

I tillegg huser Vippa følgende matboder:

Aleppo Bahebek

«Kjærligheten til Aleppo» er selve essensen av Vippa, en syrisk matbod som har vært med helt fra hallen åpnet i 2017, og som ble startet opp og drevet av og for syriske flyktninger. Eierstruktur og annet har endret seg siden starten, men Aleppo Bahebek er fortsatt et valfartssted hvis man blir fysen på shawarma eller falafel, kort og godt en Byløve-favoritt som dessuten hegner om grunnideen til Vippa ved at råvarene hentes fra gårdsbruk i nærområdet til Oslo.

Kinakål

Ingen mathall uten innslag fra det kinesiske kjøkkenet, som er like rikt og mangfoldig som det store landet i seg selv. Kinakål baserer hovedvekten av menyen på nudler som lages for hånd i boden hver eneste dag. Menyen forteller om nudler woket med salte andeegg og grønnsaker, «nudler som Chen Qians bestemor lager», BiangBiang nudler og fermentert kålrabi og posjert egg, blant mye annet og vegetarisk.

Crepe House

Crepe House er en bod som kombinerer greske matkultur med den franske tradisjonscrepen, heter det på Vippas nettsider. Det gir «pannekakefolket» en meny som blant annet byr på «Gresk Crepe», «Smaken av Norge og selvsagt «Crepe de Paris».

Marrakech

Marokkansk bod med både kjøttretter og vegetarvalg, med en tradisjonell meny bestående av Tagine, Couscous og ulike typer marokkansk tapas og kebab.