Årets julebøker 2022

Leste du om Kjersti Herland Johnsen, og hennes julefortelling fra Himmelfjel høyfjellshotell? Her er et knippe andre feelgood-romaner som også handler om jul:

[ Her er fortellingen fra Himmelfjell: Den nye hotelldirektøren sliter ikke bare med mus og hussopp. Også brautende amerikanere og jålete influencere er del av utfordringene hennes (+) ]

Tove Braathen (Vigmostad&Bjørke)

Tove Braathen, «Jul for nybegynnere»

Tove Braathen har allerede skrevet fire andre romaner, før hun nå debuterer som juleforfatter.

I «Jul for nybegynnere» møter vi Lillian. Hun er nyskilt og relativt nyutflyttet fra villaen hun en gang bodde i med ektemannen. Lillian har to gode venninner. Eller, hun har tre, men den tredje bor heldigvis i Spania. Hun kan nemlig bli litt i overkant mye noen ganger.

Da spaniavenninna melder sin ankomst før jul, faller det imidlertid på Lillian å være vertskap i sin nye toroms. Noe som er greit nok. Men da venninna også viser interesse for Lillians eks, blir det hele rimelig komplisert.

[ Anne B. Ragde er tilbake, med et knippe elleville fortellinger fra sin egen oppvekst. Den mora glemmer du aldri! (+) ]

Gudrun Skretting (Aschehoug)

Gudrun Skretting, «Din Vilma»

Vilma er tilbake! Gudrun Skrettings debutroman for voksne, «Tre menn til Vilma», ble forrige førjuls lydbokfavoritt, med flest lyttinger av alle bøkene på Storytel i desember. Det var egentlig ingen uttalt julebok, og det er egentlig ikke «Din Vilma» heller, men siden handlingen starter på julaften, akkurat der «Tre menn...» sluttet, får den bli med likevel.

Også nå handler det om kjærlighet. Det er ikke noe enkelt tema. Ikke for Vilma, i hvert fall, for hun har ikke så mye øvelse. Da det dessuten viser seg at Vilmas strenge gamle grandtante hadde mystiske hemmeligheter, blir livet enda mer komplisert for henne. Og Vilma som helst vil la fortida ligge, og slippe mas og drama...

[ Les mer om Gudrun Skretting og Vilma: «Egentlig er hun pianist. En klønete ektemann endret på det» (+) ]

Helene Holmström (Bonnier)

Heléne Holmström, «Flammer, snø og stjerner», oversatt av Kristin Valla

Eks-advokat Heléne Holmström er allerede en profilert underholdningsforfatter hjemme i Sverige. Nå kommer hun til Norge, med en dramatisk førjulsfortelling ispedd et par dråper romantikk.

Nora eier et konditori, som sliter økonomisk. Da kjendisbaker Henrik tilbyr å spille inn sitt populære juleprogram hos henne, føler hun at hun må takke ja. Men Henrik og Nora er uenige om juletradisjoner, og blant småkaker, lussekatter og gløgg, slår det fort gnister mellom de to bakerne. Spørsmålet er imidlertid om Nora egentlig har forstått hva Henrik egentlig vil, og omvendt.

[ Fikk du med deg intervjuet med Zeshan Shakar, han med «Tante Ulrikkes vei», der han viser vei i barndommens gater? (+) ]

Lucy Diamond (Aschehoug)

Lucy Diamond, «Julekort fra strandkafeen», oversatt av Hanne Elisabeth Munkelien

Etter bøker som «En italiensk affære» og «En perfekt ferie. Nesten», er britiske Lucy Diamond allerede et kjent navn for feelgood-entusiaster, verden over. Strandkafeen er kjent fra før, den også, fra romanen med samme navn.

Nå er det vinter på kafeen som Evie arvet etter sin tante. Evie drømmer om å feire jul i ro og fred med kjæresten, Ed. Men så enkelt blir det ikke. Eds ekskjæreste tar kontakt, og plutselig dukker det opp et familiemedlem Evie ikke kjente til. Da Evies nyskilte søster invaderer sammen med sine tre barn, er det lite igjen av Evies planer. Men kan jula bli bra likevel?

Lizzie Byron (Aschehoug)

Lizzie Byron, «En dag ved juletider», oversatt av Eva Ulven

Britiske Lizzie Byrons første bok på norsk, har handling lagt til et erværdig gammelt varehus i London. Her er det tjukt av tradisjoner, og julestemning i søkk og kav. Men omsetningen svikter, tross Shell Smiths ivrige innsats som salgshjelper i kosmetikkavdelingen.

Da barnebarnet av varehusets grunnlegger blir satt til å modernisere driften, oppdager Shell at hun faktisk har sansen for fyren. Men da Shells ekskjæreste også dukker opp, og vekker til live gamle følelser, oppstår det både misforståelser og problemer. Shell må ta et valg. Og varehuset må reddes.

Tracy Rees (CappelenDamm)

Tracy Rees, «Juleønsket», oversatt av Linda Marie Vikaune

Forfatteren av «Den lille bokens hemmeligheter», har lagt handlingen i «Juleønsket» til den samme lille landsbyen i England.

Snøen daler og bygda pyntes, men Holly er helt uten julestemning. Hun er tretti år, singel og barnløs, og fant nettopp ut at eksen venter barn med den nye dama. Det går mot ensom alenejul for Holly.

Helt til Edward og hans åtteårige datter Eliza flytter til landsbyen. Holly er lærer, og får Eliza i klassen. Hun virker lei seg. Holly vil gjerne hjelpe. Det innebærer også å bli bedre kjent med Edward.

Joanna Bolouri (Vigmostad&Bjørke)

Joanna Bolouri, «Den største julegaven» og «En kjæreste til jul», begge oversatt av Helene Limås

Kjærlighetsforviklinger i førjulstida er britiske Joanna Bolouris spesialitet. Nå er to av julebøkene hennes oversatt til norsk.

I «Den største julegaven», er hovedpersonen Nick. Han har nettopp mista jobben som advokat, og tatt jobb som julenisse på et lokalt kjøpesenter. En dag få han fireårige Alfie på fanget. Alfies eneste ønske er at mamma skal få en kjæreste. Nick vil gjerne hjelpe. Kanskje klarer han det også. Men hvem skal hjelpe Nick?

I «En kjæreste til jul», møter vi Emily. Rett før jul blir det brått slutt med kjæresten, som hun skulle presentere for familien i jula. Men Emily er ikke rådvill. Hun hyrer inn naboen som kjærestevikar, for å slippe familiens nedlatende kommentarer om at hun er singel. Mye komikk oppstår idet Emily, hennes bråkete familie, og hennes erstatnings-«kjæreste» finner sammen i jula.

Joanna Bolouri (Vigmostad&Bjørke)





[ Årets beste? Disse bøkene gledet Dagsavisens anmeldere mest i 2022 ]

[ Flere litteraturnyheter, forfatterintervjuer og bokanmeldelser i Dagsavisens bokseksjon ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen