Hun sender norsk jul fra Himmelfjell til Amerika

– Jula er som et forstørrelsesglass. Er man ensom fra før, kjenner man seg ekstra ensom i jula. Blir man stressa av familien, blir man ekstra stressa i jula. Men også det fine og lyse blir ekstra fint da. Vi trenger lys og varme i mørket, sier Kjersti Herland Johnsen til Dagsavisen.

Hun er forfatteren av «Jul på Himmelfjell hotell». Det er en ekte feelgood-roman, der leseren følger hotellstyrer Ingrid Berg på Himmelfjell hotell gjennom desember, fram mot julaften.

Himmelfjell høyfjellshotell

Ingrid har nettopp tatt over driften av det tradisjonsrike høyfjellshotellet. Det er ingen enkel jobb.

Ikke bare må hun stri med et dyrt etterslep på vedlikehold, eller plutselige avbestillinger. Flere av gjestene krever også en del ekstra. Ikke minst da noen av dem begynner å røre rundt i hotellets historie, og ubehagelige hendelser fra fortida bobler opp og fram.

– Jeg hadde lyst å skrive fra fjellet. På et høyfjellshotell kan mye skje. Det blir nesten som et lukka rom. Jula er også med på å gi en fast ramme. Man får litt kniven på strupen. Innen julaften må mye være ordna opp i. Både det praktiske og det andre. Men egentlig handler all feelgood om store temaer. Tilhørighet. Familie. Ensomhet og ambisjoner. «Jul på Himmelfjell også», sier forfatteren.

Traumatisk ulykke

De amerikanske hotellgjestene på jakt etter sine norske røtter, krever sitt av hotellstyrer Ingrid. Det gjør også den høyprofilerte og godt vante influenseren, som bærer på en stor hemmelighet hun ikke har røpet på Instagram.

I tillegg har Ingrid sitt å slite med også privat. Hun har alltid drevet med klatring, og var inntil nylig en profilert ekspedisjonsleder på de høyeste tindene i inn- og særlig utland. Men etter en traumatisk skredulykke, tør ikke Ingrid å klatre lenger.

– Idet vi treffer henne, er hun langt fra ferdig å bearbeide det som skjedde med henne selv i ulykken, eller kjærlighetsforholdet som slutta samtidig. Hun er nødt til å finne seg selv igjen. Bare sånn kan hun komme seg videre, og kanskje etter hvert finne kjærlighet igjen, sier Herland Johnsen, uten å røpe om Ingrid klarer akkurat det.

Julekalenderbok

Boka er delt inn i 24 kapitler, slik at den kan brukes som julekalenderbok. Hvis man klarer å holde igjen dag for dag, vel å merke.

– Jeg har snakka med lesere som kjøpte boka på høsten, men som sa de ville spare den til desember, for å ha noe å glede seg til. Og lesere som sier at de hadde tenkt å lese ett kapittel hver dag, men som ikke klarte å holde seg. De måtte lese videre for å se hva som skjer. Det tar jeg som komplimenter, begge deler, smiler forfatteren.

Himmelfjell til USA

Et annet punkt, høyt på lista over komplimenter: I helga ble det kjent at rettighetene til å gi ut «Jul på Himmelfjell hotell», er solgt til det amerikanske forlaget Harper Collins, som er ett av de fem største og viktigste i USA.

– En drøm! Ikke bare kan boka da komme ut i USA, og i det store, engelskspråklige markedet generelt. Det betyr også at forleggere i andre land, som selvsagt ikke leser norsk, kan lese og vurdere den engelske oversettelsen for utgivelse på sitt språk. Dessuten økt oppmerksomhet her hjemme. Anerkjennelse, aller mest. Følelsen av å ha lykkes, sier Kjersti Herland Johnsen.

Ny juletradisjon

Hun har flere tiårs erfaring fra forlag, nå sist som lydbokredaktør, og vet mye om hvordan den bransjen fungerer. Også juleboksegmentet.

– Jeg visste hele tida at jeg ville skrive feelgood. Nordmenn er både bokslukere og juleelskere. Kombinasjonen er perfekt! I England og dels USA har de holdt på med julebøker kjempelenge. Her hjemme kom det først en del oversatte, og de siste par årene stadig flere norske.

Norge er et veldig julete land. — Kjersti Herland Johnsen, forfatter

– Vi har minst like gode forutsetninger for å skrive gode julebøker her nord, som britene. Norge er et veldig julete land. Jeg har inntrykk av at nesten alle var strengere før. At man ventet til lille julaften med å pynte treet, for eksempel, mens man i dag henter inn pynten mye tidligere. Det er så mørkt i november, vi trenger litt lys da.

Jul også neste år

Ulempen med å skrive en julebok, er åpenbar: Den har kortere liv enn «vanlige» romaner. Eller?

– Jo, men for meg er det mest positivt. Jeg får masse oppmerksomhet nå rundt jul, sannsynligvis mer enn jeg ville gjort om det ikke var en julebok. Bøker har lengre levetid nå enn de hadde før. Neste jul kan den komme i pocket, og som lydbok kan den leve i år etter år hos lydbokstrømmetjenestene. Vi lytter mer og mer til lydbok her i landet. I strømmeappene er det plass også til titler som ikke er nye av året, lenge etter at bokhandlerne har ryddet bort papirbøkene for å gi plass til noe nytt, sier Kjersti Herland Johnsen.

