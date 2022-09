Abid Raja frykter konsekvensene når søsteren bok slippes

Denne uka utgir J.M. Stenersens Forlag ut boka «Abid Raja: Frihetens øyeblikk», skrevet av VG-journalist Håkon F. Høydal. Abida Raja er storesøsteren til Venstre-politiker, tidligere kulturminister og forfatter Abid Raja, og boka er hennes historie om løsrivelsen fra foreldrene og ektemannen hun ble giftet bort til.

Forlaget har ikke kunne informere om boka tidligere, fordi politiet sin vurdering er at Raja fortsatt lever i en konfliktsituasjon. Etter politiets risikovurdering frarådet de forlaget og forfatteren å gjøre deler av familien hennes kjent med boka før publisering, slik man ofte gjør i biografiske bøker som involverer flere personer. Rajas eksmann, far og storebror ble orientert om utgivelsen i går, og mottok også boka da.

Høydal møtte Abida Raja for første gang i november 2015. Bokprosjektet ble planlagt året etter, og Høydal har gjennomført nærmere 50 lengre intervjuer med Raja.

Abid Rajas søster, Abida Raja, kommer med bok om oppveksten i den samme familien som Abid skildret i sin bestselgende selvbiografi. (J.M. Stenersens Forlag )

Ikke en motstemme

I boka, som kommer ut i morgen, forteller Abida om oppveksten i den samme familien som Abid filterløst skrev om i boka «Min skyld», som kom ut i fjor sommer. Sistnevnte bare selger og selger, og var Norges mestselgende sakprosabok i både april, mai og juni i år, nesten ett år etter utgivelsen. Overfor VG avkrefter Raja at søsterens bok skal være en motstemme til hans egen.

– Dette er en bok som ble påbegynt for hele syv år siden, og som det har tatt lang tid før Abida Raja selv var klar for å gi ut, sier han til VG.

Har vært taus

Slik lyder bokas baksidetekst:

«På 1980-tallet vokste Abida Raja opp midt i Oslo sentrum. Hun gikk på norsk skole, var norsk statsborger – men levde i en pakistansk familie og kjente ingen.

Som storesøster i en av Norges mest kjente norsk-pakistanske familier, har hun vært taus om livet som barn, ungdom og voksen. Nå våger hun endelig å fortelle.

Dette er historien om løsrivelsen fra foreldrene og ektemannen hun ble giftet bort til. Det er fortellingen om en mor som flykter med de fire barna sine – uten utdanning, et sted å bo eller egen bank-konto – og forsøker å skape sitt eget liv.

«Abida Raja. Frihetens øyeblikk» gir et sterkt innblikk i oppveksten og livet til en representant for dagens voksne norsk-pakistanske kvinner, de som ble født i Norge, men ikke ble en del av det norske samfunnet – og kampen for å bestemme over seg selv, hvem hun skal ha lov til å elske og et liv i frihet».

Frykter konsekvensene

Abid Raja sier til VG at søsteren Abida Raja har hans fulle støtte.

– Det er utrolig modig av henne å gi ut denne boken. Det krever et stort mot som pakistansk kvinne å fortelle om det hun har opplevd, sier Abid Raja.

For han frykter konsekvensene.

– Hun må være forberedt på å bli utstøtt av storfamilien og bli lagt for hat i deler av det pakistanske miljøet.

Bokhandlerprisen til Abid Raja Oslo 20211123. Abid Raja vant årets Bokhandlerpris med boka «Min skyld» under et arrangement på Litteraturhuset i Oslo tirsdag. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB (Ole Berg-Rusten/NTB)

Storsuksess

Abid Rajas «Min skyld» kom ut i august 2021. Den var årets mestselgende bok i Norge i fjor, og Raja ble tildelt Bokhandlerprisen for 2021. Året før var det Raja selv som delte ut Bokhandlerprisen, da han var kultur- og likestillingsminister. Ved utgangen av 2021 var boka trykket i 70.000 eksemplarer. I mai rundet «Min skyld» et opplag på 100.000. Gjennom 2022 har «Min skyld» fortsatt å selge. «Min skyld» er nå kommet i hele 12 opplag. Tidligere i høst ble det også klart at selvbiografien skal bli dramaserie, og at Odd Magnus Williamson skal skrive manuset.

– Jeg er dypt takknemlig for alle de positive tilbakemeldingene på boken. Jeg æ'kke vant til å få skryt! forteller Abid Raja i SMS til Dagsavisen i en sak fra tidligere i år.

Han tror det er to grunner til at boka har solgt så bra: at det er en åpen og ærlig bok om skyld og skam, som gjør at folk kan kjenne seg igjen i boken, at den inneholder en kjærlighetshistorie mellom ham og kona Nadia, og så tror han at folkemunne har mye å si; at folk deler sin mening om boka.

