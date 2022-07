Han solgte mest – igjen

Det er bransjebladet bok365.no som har regnet ut hvilke bøker som har solgt best i Norge siste kvartal, basert på Bokhandlerforeningens tall over salg i bokhandel. I april, mai og juni var Abid Rajas selvbiografi «Min skyld» igjen Norges mestselgende sakprosabok, snart ett år etter utgivelsen. Øystein «Pølsa» Pettersen hadde en tur på salgstoppen i første kvartal med sin «Helt konge!», men på oversikten for andre kvartal er Venstre-nestleder Raja langt foran. «Populariteten vil ingen ende ta» skriver bok365.no.

– Jeg er dypt takknemlig for alle de positive tilbakemeldingene på boken. Jeg æ'kke vant til å få skryt! forteller Abid Raja i SMS til Dagsavisen.

Rundet 100.000

«Min skyld» kom ut i august 2021. Den var årets mestselgende bok i Norge i fjor, og Raja ble tildelt Bokhandlerprisen for 2021. Året før var det Raja selv som delte ut Bokhandlerprisen, da han var kultur- og likestillingsminister.

Bokhandlerprisen til Abid Raja Oslo 20211123. Abid Raja mottok Bokhandlerprisen av kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap) under et arrangement på Litteraturhuset i Oslo. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB (Ole Berg-Rusten/NTB)

Ved utgangen av 2021 var boka trykket i 70.000 eksemplarer. I mai rundet «Min skyld» et opplag på 100.000. Gjennom 2022 har «Min skyld» fortsatt å selge.

«Det er svært sjelden en bok i dette årtusen har nådd maken til salgstall» uttalte salgs- og markedsdirektør Knut Gørvell i forlaget Cappelen Damm da. «Min skyld» er nå kommet i hele 12 opplag.

– Jeg tror det er tre grunner til at boken fortsetter å gjøre det så godt, forteller Raja i SMS til Dagsavisen.

– Det er en åpen og ærlig bok om skyld og skam, som gir håp om at det umulige kan være mulig. Jeg tror folk kjenner seg igjen i boken. Selv om vi har ulik bakgrunn, hudfargemessig og opphavsmessig, så er jo følelsene inni oss de samme, mener Raja, som er på ferie i Italia med ektefellen Nadia og deres tre barn.

– Jeg tror folk også setter stor pris på kjærlighetshistorien til Nadia og meg. En kamp vi holdt på å gi opp på grunn av foreldrenes krav, men vi sto i det, og vant frem.

– Og så tror jeg folkemunne har mye å si. Folk som leser eller hører boka forteller om sin sterke opplevelse, og folk vil gjerne lese eller høre det de fått anbefalt av sine bekjente. Sommer er også høytid for bok og lydbok, kommenterer den tidligere kulturministeren.

3000 anmeldelser på lydbok

«Min skyld» er også utgitt som lydbok, der Abid Raja selv leser.

«Også lydboka ligger høyt på Storytel-lista. Jeg tok sjansen på å lese inn lydboka selv, og derfor er jeg ekstra rørt over nesten 3000 anmeldelser fra lyttere, med gjennomsnitt på 4,7 i karakter av 5 mulige. Da er det umulig å ikke bli berørt» skriver Raja og føyer til to hjerter i SMS-en – 🧡💛.

Boksignering Abid Raja signerer boka Min skyld på Norli, Røa torg. (Mimsy Møller)

«Jeg ser også at mange lyttere på lydboken sier at de har fått to ulike gode opplevelser; først av å lese, så av å lytte. Det er litt nytt for meg, jeg trodde folk gjorde kun det ene», skriver Raja.

«Det gjør sterkt inntrykk å lese folks svært positive tilbakemeldinger. Det er så overveldende positivt; så mye positivt at det er vanskelig å ta det inn! Jeg æ'kke vant fra barndommen å få skryt, så jeg jobber faktisk med å ta inn en brøkdel av alt det positive» forteller Raja til Dagsavisen.

