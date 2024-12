Delara på P3 Gull: – Det er fint å bli sett

MUNCHMUSEET/OSLO (Dagsavisen): Lørdag kveld var en rekke artister og norske profiler samlet på Munchmuseet i Oslo i anledning prisutdelingen i regi av NRK P3, «P3 Gull».

Totalt fire priser ble delt ut til musikkårets høydepunkter.

Publikum har selv stemt fram vinnerne av «Årets artist» og «Årets låt», mens juryen bestemmer vinneren av «Årets gjennombrudd» og «P3-prisen». Se hvem som vant prisene her.

– Det er helt vilt, først og fremst. Det er veldig fint å bli sett, kunne Delara fortelle da hun var på vei inn på Munchmuseet på den gule løperen før prisene ble avslørt.

Piya Piya calling

På kveldens P3 Gull var Amanda Delara nominert til både «Årets artist», og «Årets låt» med to sanger: Volare og Piya Piya calling med Karpe, Kaifi Khalil og The Quick Style. Sistnevnte låt har ikke bare toppet listene i Norge, men også i Pakistan.

– Jeg opplevde først at denne låta her var så stor i sommer da jeg var på en øy i Hellas. Det kom en pakistansk familie bort til meg og sa at de elsker sangen og hører på den hele tiden. Det er helt sykt at en sang på så mange forskjellige språk kan resonnere til noen i Pakistan. Det er veldig brubyggende, sa Delara.

P3 Gull med gul løper Årets låt «Piya, Piya, Calling» av Karpe, Delara, The Quick Style, og Kaifi Khalil under årets P3 Gull i Munchmuseet. (Lise Åserud/NTB)

Selv om Delara var godt representert på årets P3 Gull, vil hun ikke si at dette har vært hennes musikkår.

– Jeg føler ikke at dette var året. Men det er jo en reise, så jeg håper aldri at det er noe som blir året, men at det utvikler seg som en kurve som går i bølger oppover. Jeg tror det er sånn du får en stabil og langsiktig karriere.

– Det var på tide

Artist og rapper Tyr var både nominert til «Årets artist», og opptrådde under prisutdelingen.

– Det er deilig, veldig deilig. Det var på tide, sier han om å være nominert.

– Hvem ville du nominert til P3-prisen?

– Arif har fått den, Stig har fått den og. Av de som ikke har vunnet så vil jeg si Ole Paus, jeg håper Ole Paus. Eller Sondre Lerche.

Tyr er nominert til "Årets artist" på årets P3 Gull. (Noa Sæther)

– Godt år for norsk musikk

– Musikkåret har vært jævlig interessant. Det har vært mye god musikk, og jeg har spesielt lyst til å trekke fram x antall unge rapgrupper som planter beina i bakken og leverer. Det synes jeg er imponerende. Det har vært et godt år for norsk musikk.

Det sier ungdomspolitiker Simen Velle (FpU), som sammen med ungdomspolitiker Amrit Kaur (Rød Ungdom) delte ut prisen for «Årets gjennombrudd».

– Hvem kommer på din Spotify Wrapped?

– Utenom Dagsnytt 18, som jeg selvfølgelig hører på hver eneste dag, så vil jeg si «Tøyen Holding». Det er tre album jeg kan helt utenat.

FpU-politiker Simen Velle er fornøyd med at ungdomspolitikere trekkes fram. (Noa Sæther)

– Føler meg så stolt

Også musiker Fay Wildhagen er imponert over musikkåret 2024.

– Norsk musikk har så høyt nivå at man hører jo knapt på annet. Det synes jeg er utrolig inspirerende, og jeg føler meg så heldig som får være en del av det. Det er jo et internasjonalt høyt nivå, så jeg føler meg stolt. Det er vanskelig å velge en favoritt, sier hun.

Selv om hun ikke kan velge en favorittartist, har hun hatt jentetrioen ULD sin nyeste låt, «Jeg skal finne deg», på repeat i dag.

– Jeg hørte på den kanskje hundre ganger etter hverandre, mens jeg kjørte bil og gråt. Det er dagens forelskelse i hvert fall, og blir sikkert hele vinterens store forelskelse.

Wildhagen tror at dette året har båret preg av at hun har vært i sin egen verden.

– Jeg har kanskje ikke klart å ta inn resten av Musikk-Norge, fordi jeg har ikke hatt overskudd. Men det er så mange bautaer som har sluppet album i år: Gabrielle, Astrid S. Man har listevis med utgivelser som er så sinnssykt bra.

Fay Wildhagen vant Spellemannsprisen 2023 for "Årets produsent". (Noa Sæther)

