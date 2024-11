Dagny vant årets P3-pris: – Wow!

MUNCHMUSEET/OSLO (Dagsavisen): – Wow, shit, oi, sier en gråtkvalt Dagny, som lørdag kveld fikk den ærestunge «P3-prisen» på prisutdelingen i regi av NRK P3, «P3 Gull».

Popdronninga fikk sitt gjennombrudd med debutsingelen «Backbeat» i 2016, og har siden vært blant de mest spilte artistene på norsk radio.

Dagny var nominert til «Årets nykommer» på P3 Gull i 2016. I 2020 vant hun «Årets låt» for «Somebody», som i dag har hundre millioner avspillinger på Spotify. Samme år var hun nominert til «Årets artist».

Ros fra P3 Gull-juryen

Hun har også vært nominert til Spellemannprisen seks ganger.

Dette sier juryen om prisvinneren:

«Vinneren av «P3Prisen» 2024 fikk sitt store gjennombrudd for nesten ti år siden, og siden har hun ikke sett seg tilbake. Personen har preget norsk musikk det siste tiåret ved å være aktuell med pop i verdensklasse hvert eneste år.

Sangeren og låtskriveren har skapt sitt eget uttrykk innen sjangeren, med gedigne, supercatchy refrenger, og en tydelig sårbarhet i både tekst og stemmebruk.

Tromsøværingen er like stødig live som i studio, og trollbinder publikum på konsertscener og festivaler verden over. Hun er utvilsomt et forbilde for både fansen og andre norske artister, men fanger også oppmerksomheten til globale superstjerner som Elton John og Katy Perry.

Vinneren har en meloditeft uten sidestykke, og transformerer kjærlighetens opp- og nedturer til låter vi både gråter og danser til – gjerne samtidig. Deriblant superhiten «Somebody», som ble Norges mest spilte sang på radio to år på rad, og stemt fram som «Årets låt» på «P3 Gull» i 2020.

Kjærligheten for god og genuin popmusikk tar Dagny til stadig nye høyder, og Musikk-Norge hadde ikke vært det samme uten henne. Vi gleder oss til å se hva de neste ti årene vil bringe!»

Flerspråklig hitlåt

Prisen for «Årets låt» går til «Piya, Piya, Calling» av Karpe, Delara, The Quick Style, og Kaifi Khalil. Det er Karpes åttende P3 Gull-pris, og Delaras første.

Låten er et samarbeid mellom Karpe, Delara, dansegruppen The Quick Style, og den pakistanske artisten Kaifi Khalil.

Den synges på norsk, gujarati, arabisk, engelsk, urdu, persisk og balutsji, og kom høyt på hitlistene i både Norge og Pakistan.

Prisen ble delt ut av influenser St. Sunniva og mediepersonlighet Leo Ajkic.

De andre nominerte var «24/7» – Rakkere, «Er dette til å overleve?» – Beathoven + Randi Oline, «Let’s Go» – Arif & Stig Brenner, «Situasjon» – Ari Bajgora, «Volare» – Delara og «Whatever» – Kygo & Ava Max.

Delara var nominert til Årets artist og Årets låt med "Volare" og kollaborasjonen "Piya Piya Calling". (Noa Sæther)

Sårbarhet fenger

Prisen for «Årets artist» går til popartist og låtskriver Ramón (26). Han har kapret mange unge hjerter de siste årene, med sine følelsesladde hitlåter.

Ramón slo gjennom i 2022 med låten «ok jeg lover», og lå på førsteplass på VG-lista topp 40 i to uker med debutalbumet «Så klart det gjør vondt».

26-åringen utga sitt andre album, «Torres tivoli», denne høsten. I oktober fylte han Oslo Spektrum, og mens prisen ble delt ut på Munchmuseet spilte han konsert i Ålesund. Derfor ble han i stedet overrasket av bandmedlemmene sine under konserten.

Artisten fra Ski var nominert til to priser på P3 Gull i 2022 for «Årets artist» og «Årets låt» med «ok jeg lover». Han vant også Spellemannprisen 2022 for «Årets musikkvideo».

Prisen ble delt ut av friidrettsutøver Markus Rooth og skuespiller Thea Sofie Lock Næss. De andre nominerte var Beathoven, Delara, Gabrielle, Girl in red og Tyr.

Minnemarkering for terrorangrepet i Rosenkrantzgate 25. juni Ramón spilte på minnemarkeringen for terrorangrepet 25. juni 2022. (Geir Olsen/NTB)

Rap-gjennombruddet

Den jurybestemte prisen for «Årets gjennombrudd» går til rapper og låtskriver Ari Bajgora (20), som Dagsavisen snakket med i forkant av prisutdelingen.

– Jeg skal drikke meg stupings, svarer Bajgora på hva han skal gjøre for å feire seieren, før han legger til at det blir en tur til Paris og Brasil.

Han startet lørdagens show med en liveopptreden av sine låter «Situasjon» og «Big Steppa». «Situasjon», som har 7,9 millioner avspillinger på Spotify, var også nominert til «Årets låt» på årets P3 Gull.

20-åringen er oppvokst på Grünerløkka i Oslo, og har rappet siden barneskolen. Han fikk sitt store gjennombrudd da han gikk ut av videregående, og satset for fullt på rapkarrieren.

Prisen ble delt ut av ungdomspolitikerne Simen Velle (FpU) og Amrit Kaur (Rød Ungdom). De andre nominerte var Anna Lille, Rakkere, Randi Oline og Swank Mami.

Ari Bajgora var nominert til Årets gjennombrudd og Årets låt med "Situasjon". (Noa Sæther)

Arif vant fjorårets ærespris

Tidligere vinnere av æresprisen er blant andre AURORA, Stig Brenner, Gabrielle, Kygo og Karpe.

Fjorårets utdeling fant sted på Økernsenteret i Oslo. Da vant Aden Foyer prisen for «Årets gjennombrudd», Emma Steinbakken vant «Årets artist» og rapgruppa Undergrunn vant «Årets låt» med «Michelin Stjerner».

Rapperen Arif ble til slutt overrasket med «P3-prisen» av flere venner i musikkbransjen, blant andre Rambow, Blackie, Makosir, William Gamborg og Bargee, som han opptrådte med tidligere i sendingen.

NRK P3 Gull 2023 Arif ble tildelt P3-prisen på fjorårets P3 Gull. (Annika Byrde/NTB)

---

Dette var de nominerte til P3 Gull:

Årets låt

· 24/7 - Rakkere

· Er dette til å overleve? - Beathoven & Randi Oline

· Let’s go - Arif & Stig Brenner

· Piya Piya Calling - Karpe, Kaifi Khalil & The Quick Style - VINNER

· Situasjon - Ari Bajgora

· Volare - Delara

· Whatever - Kygo & Ava Max

Årets artist

· Beathoven

· Delara

· Gabrielle

· Girl in Red

· Ramón - VINNER

· Tyr

Årets gjennombrudd

· Anna Lille

· Ari Bajgora - VINNER

· Rakkere

· Randi Oline

· Swank Mami

---