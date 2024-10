Sørger og hyller Liam Payne

Politi og medisinsk hjelpepersonell bekreftet torsdag at 31 år gamle Liam Payne døde som følge av et fall fra hotellbalkongen. Politiet ble tilkalt etter at betjeningen hadde varslet om bråk og en person som skal ha virket ustabil. Da de kom til stedet, ble Payne funnet i et indre gårdsrom i hotellet. Skadene var ifølge britiske medier så alvorlige, at livet ikke sto til å redde, Det er ikke kjent om han falt eller hoppet med vilje.

Nyheten om dødsfallet har gått veden rundt. Det amerikanske kjendisnettstedet TMZ er blitt kritisert for å ha publisert bilder av den døde Payne. Utover torsdagen har det blitt spredt utallige rykter og bilder fra hotellet i Buenos Aires-bydelen Palermo.

Dødsfallet til den tidligere boybandstjernen har rystet både fans og kolleger i bransjen, som har hyllet han på sosiale medier etter at dødsfallet ble kjent sent onsdag kveld norsk tid. One Direction var blant verdens største popstjerner da de holdt sammen, og også hver for seg har de millioner av fans som følger dem.

APTOPIX Argentina Liam Payne Fans tenner lys utenfor hotellet i Argentina der Liam Payne ble funnet. (Natacha Pisarenko/AP)

Payne død på hotell: – Hjertene våre er knust

– Snakket med deg for bare to dager siden, kamerat. Kommer til å savne deg, heter det fra rapperen Ty Dollar Sign, ifølge NTB, som også forteller at moren til Harry Styles, den mest profilerte av de fem One Direction-medlemmene, delte et knust hjerte på sosiale medier og skrev «Bare guttungen».

– Hjertene våre er knust, skriver familie i en uttalelsen gjengitt av blant andre The Sun, skriver NTB.

– Liam vil leve for alltid i hjertene våre, og vi vil huske ham for hans snille, morsomme og tapre sjel.

One Direction et av verdens største boyband

Familien til popstjernen ber nå om fred og rom for å sørge. Liam Payne etterlater seg foreldre og to eldre søstre. Han har en sønn født i 2017 med ekskjæresten Cheryl Cole.

One Direction var et av de alle største boybandene verden har sett. De ble satt sammen med god hjelp fra show som X-Faktor på britisk TV og ringrever i bransjen. Gjennombruddet kom i 2010. Det ble etterfulgt av fem album, fire gigantiske verdensturneer, filmen «This Is Us», vanvittig store hits, og enda større uttalelser om at de var større enn The Beatles. Da de inntok Ullevaal stadion for en norsk konsert fem år etter starten, til mange foreldres store skrekk, var fem blitt til fire og enden var nær.

Obit Liam Payne One Directions Liam Payne (foran) og Harry Styles på ABC-showet Good Morning America i 2015, samme år som de spilte konsert i Norge. (Charles Sykes/AP)

One Direction på pause

I 2015 hadde Zayn Malik allerede forlatt bandet, mens Harry Styles, Niall Horan, Louis Tomlinson og Liam Payne gikk hver til sitt året etter for å slå seg opp som soloartister. One Direction tok «pause» på ubestemt tid, som det het. For Harry Styles gikk soloframstøtet ikke overraskende over all forventning, mens Niall Horan nylig fylte Oslo Spektrum på egen hånd.

Det var en konsert med sistnevnte Liam Payne var i Buenos Aires for å være til stede på nå i starten av oktober, og hvor han oppholdt seg fram til han døde. Payne ble betegnet som en «lillebror» i bandet, men dro det kanskje tyngste lasset som låtskriver og mot slutten også som produsent. Han skrev mesteparten av materialet til albumet «Four», som regnes som gruppas beste.

Han bidro til at One Direction i første rekke slo an blant de unge tenåringene de hadde som mål å nå, snarere enn mødrene deres som en britisk kritiker en gang påpekte, med klar adresse til andre boyband som Westlife.

Niall Horan, Zayn Malik, Liam Payne, Harry Styles, Louis Tomlinson One Direction i 2012, da de var verdens største band. Fa venstre Niall Horan, Zayn Malik, Liam Payne, Harry Styles, Louis Tomlinson (NTB Scanpix /Dagsavisen polopoly)

Payne i X-Factor som 14-åring

Liam Payne var bare 16 år da han ble med i One Direction, eller 1D som de ble kalt. Allerede som 14-åring var han på audition på det britiske programmet som har skapt mange artister, men X-Factor-profil Simon Cowell ba han vente to år og så komme tilbake. Som sagt, så gjort. Gruppa ble da nummer tre I konkurransen i 2010, og resten er pophistorie. Debutsingelen «What Makes You Beautiful» forseglet pakten mellom bandet og en etter hvert enorm fanskare.

Liam Payne var fra Wolverhampton, og så opp til artister som Justin Timberlake og Usher, og ønsker å synge slik at han kunne gjøre foreldrene stolte, fortalte han til The Guardian da han i 2019 fulgte opp sin første solosingel «Strip That Down» med et helt album, mye mer i retning hip hop enn One Direction var i sin tid.

Det var i forbindelse med albumutgivelsen at han var åpen om problemene sine. At han både som One Direction-medlem og i tiden etter hadde slitt med alkohol og rus, og det å finne sin rolle som far. I One Direction var han den yngste, og han fortalte om galskapen på turneer, på konsertene og med 15.000 hylende jenter som slo leir utenfor hoteller i Sør-Amerika, og hvordan beroligende preparater og det motsatte ble en del av hverdagen for å håndtere et umenneskelig press og stress.