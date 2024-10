Helgens nye låter: Kaizers hyller familien og Emily Hammer går imellom

Kaizers Orchestra tar en ekstrarunde. (Mode Steinkjer)

---

4

LÅT

Kaizers Orchestra

«This Is The Kaizer Family!»

---

Kaizers Orchestra kommer med ny låt og annonserer stadion- og festivalturné neste sommer. Livedelen starter på Tons of Rock 27. juni 2025, før de spiller på ulike «stadioner» i Stavanger, Oslo, Bergen, Trondheim og København. Bandet har nå tilbakelagt et drøyt år med en av de mest omfattende turneene noe band har lagt ut på. Først med den massive konsertserien med 56 kvelder fordelt over fire norske byer, før Europa-turné og nå nylig USA-turné, bandets aller første på det kontinentet.

Kaizers Orchestra: «This Is The Kaizer Family!»

Nå utgir de en ny låt som mest av alt er en lek over sin egen legendestatus og samtidig en hyllest til fansen, det som virkelig er «The Kaizer Family». Her ramser de opp henvisninger til egne låter og Kaizers-universets mange figurer og prosesser, og de ser seg selv i speilet mens de tipper på hatten til alle som lytter. Låten er verken mer eller mindre en morsom og medrivende rockefeiring av seg selv og sitt, med småfine detaljer.

Er det en theremin vi hører baki der, før de nærmest introduserer seg selv på nytt sånn midtveis i sangen. Tekstmessig en oppsummerende statusrapport med gjenvisitter til egne signaturlåter, mens siste halvdelen er en røskende og leken hyllest til rockens utblåsninger. Den er kanskje en bagatell fra djevelens orkester, men lover fest neste sommer!

Anmeldelse nye låter: Myra trenger en hånd og ULD vil ikke vente





North blir til NAARTH

Duoen NAARTH, tidligere North, debuterer med låten «Hold Me». (NAARTH)

---

5

LÅT

NAARTH

«Hold Me»

---

Sangen «Hold Me» er rent ut nydelig, intenst og personlig, fra en RnB-duo som nå singeldebuterer med en låt som balanserer perfekt mellom den drømmende souljazzen og inderlig RnB. Duoen Anna Sahara Hjortland og Theresa Elise Nøsen Opoku fra henholdsvis Bergen og Trondheim har gjort en god del hver for seg, men under bransjefestivalen Bylarm nylig kalte de seg North og framsto som en stilsikker duo med soul og gospel i bunnen. Det var en konsert som imponerte ikke bare i stemmer og harmonisering, med fullt kor på en av Oslos minste klubber, men også gjennom den visuelle leken med impulser fra kulturene musikken de lager har oppstått i, og hvordan samhold og egenart framheves.

Duoen NAARTH, tidligere North, debuterer med låten «Hold Me».

North som bandnavn var ikke helt gangbart siden ganske mange andre har kalt seg det samme, og før singeldebuten har duoen skiftet til NAARTH. Altså samme navn bare med en smartere stavemåte. Det framstår som et godt trekk, akkurat som valget de tok å danne en duo sammen. De har gode stemmer og visjoner hver for seg, men med «Hold Me» viser de at fellesskapet trumfer det meste. Her er det bare å glede seg til fortsettelsen!

Les også: Nick Cave skapte intimkonsert i Oslo Spektrum (+)

Fixation med ny EP

Fixation er ute med metalcore-EP-en «Speak In Tongues». (Olafur Kiljan)

---

5

EP

Fixation

«Speak In Tongues»

---

Fixation fortsetter å overbevise oss om at de er Norges ukronede metalcore-konger, nå med en EP – eller er det et album? – med fire «fullverdige» låter som bindes konseptuelt sammen av tilsvarende mange lydmalende og semi-instrumentale mellomstikk. I sistnevnte er vokalen sparsommelig, hviskende og en del av lydkverna som skaper stemning like mye som det utgjør eksperimentelle bruer mellom de fire låtene. Den kjappe, småbrutale «Blue Skies» er naturlig nok den låten som stikker seg ut som en hit, men mest imponerende er hvordan de nå løfter seg fra det litt sjangerkopierende til å definere lydbildet ut fra egenart og personlighet. Ikke minst er den lange og monumentale «Fever Dreaming» et godt eksempel på det.

Fixation: «Speak In Tongues»

Femmannsbandet sier selv at «Speak In Tongues» er inspirert av filmer som «Dune» og «Don’t Worry Darling», samt artister som Aurora(!), og ja, det høres ikke helt feil ut, særlig ikke i denne feberdrømmene og langstrakte, filmatiske låten. Vokalist og energisk frontfigur Jonas Hansen tar et kvantesprang opp i de øvre vokalene på denne utgivelsen, og både låter, produksjon og utførelse er bunnsolid. Det beste herfra, samt hele den konseptuelle overbygningen, bokstavelig talt tildekket, men med budskapet «Would you sacrifice the world for me?/Would you love me despite who I aim to be?», peker rett mot skyene.

Les også: Tre kvelder med de neste store - se bildene fra Bylarm 2024





Countryvinner Tobias Sten

Tobias Sten utgir «Tjue år». (Sara Abraham )

---

5

LÅT

Tobias Sten

«Tjue år»

---

Tobias Sten sto igjen etter at plateselskapet Universal og bookingbyrået Union Stage kåret vinneren i konkurransen «Norges neste countrystjerne». På sin nye singel gjør han opp status, vender framtidsutsiktene hjembygda byr på ryggen og vender blikket mot drømmen og den lange veien musikere ofte har å gå. Men vi tror nok 20-åringen kan slippe å vente 20 nye år på suksess: «Så ha meg unnskyldt om eg spør/Eg vil bare ikkje bu her til eg dør/Eg blir nok ikkje han som tar notater på eit seminar/Eg blir heller han som får applaus på ein skitten bar».

Tobias Sten: «Tjue år».

Vi har allerede vært med å gi han applaus på en bar, som riktignok ikke var skitten, da han viste seg fram på selve bardisken med kun gitar og munnspill under Bylarm. Der spilte han blant annet «Tjue år» uten noen som helst staffasje, og det låt uhøvla og sterkt. I en produksjon av Stens nære musikere, samarbeidspartnere og medlåtskrivere Zaccaria Rodrigo Massagrande og Olav Revelsby, og med fullt band, er dette country som går poprockveien, fengende, befriende og med en låtskriverhåndverket intakt i miksen. Han setter Stord ettertrykkelig på kartet, og selv om øyfolket sikkert har delte meninger om det han synger vil han garantert bli helt også på heimplassen.

Tobias Sten, spiller showcase-konsert på Territoriet. (Mode Steinkjer)

Anmeldelse nye låter: Romantikk med Bo Milli og remixxx fra Pen Gutt





Emily Hammer

Emily Hammer overbeviser igjen som en artist med mye på hjertet. (HAAKON G PAULSEN)

---

5

LÅT

Emily Hammer

«Mellom oss»

---

I serien sterke nye stemmer med ordet i sin makt og en inngang til popmusikken som går på tvers av kommersielle vindkapper, finner vi Emily Hammer. Nå følger hun opp fine låter som «Fantomsmerter» og «Hjem» med en ny drivende og poppa gitarharvende poplåt, «Mellom oss», som kanskje best kan beskrives som en helkvedet vise om et halvkvedet forhold. Det er smart, litt sårt, litt frekt og med noen drømmende sekvenser innimellom.

Emily Hammer: «Mellom oss»

Emily Hammer kan sies å være litt beslektet med andre nye artister som Synne Sørgjerd og Anna Lille, men at hun i tillegg til gitaren har forfatterskole i bakspeilet, merkes når hun skriver låter som henter ord og meninger også mellom linjene. Som i denne passasjen «Bare si alt du vil si/Så kan vi løses som et kryssord i et gammelt magasin/Men du er tom for bokstaver/Og ord som forklarer». Det blir kanskje ingen framtid i sånt noe, for mye mellom, eller som hun vrir og vender det: «Det er altfor mye mellom oss/Skal det bli mellom oss?». Emily Hammer framstår som stadig sikrere, med en mer selvsikker vokal og sans for å finne en klar og medrivende kjerne i låtene hun skriver. Denne er skrevet sammen med Svenning Veiseth, som også har produsert.

Spiller for øvrig på Salt i Oslo 17. oktober.

Les også: Med albumet «Torres tivoli» kan Ramón love både tårer og latter





Aksel Krystad og Robin Howard er 2AM-DM

Aksel Krystad og Robin Howard er duoen 2AM-DM. (Sony Music)

---

4

LÅT

2AM-DM

«We Both Smoke Again»

---

Aksel Krystad og Robin Howard har drevet med mye musikk på hver sin kant, innen alt fra klassisk til pop, men har nå kommet sammen som duoen 2AM-DM. Det kan hende det vil komme en og annen nattlig melding også etter det valget, som i første omgang avler singelen «We Both Smoke Again» etter at de har røsket til seg noen tusen TikTok-fans. En poprock-låt med brede vinger og monumentalt trøkk, og som minner om alle de beste bandene som regjerte på begynnelsen av 2000-tallet.

2AM-DM: «We Both Smoke Again»

Selv sier de at de lager musikk fra og til hjertet, og kaller sjangeren «Heartcore». Mange vil nok føle denne i hjertet, tross en litt oppskriftsmessig melodisk miks av godt brukte elementer som tunge laber på tangentene, distinkte gitarer, bly på trommene og vindkanoner bak vokalen som skraper pent oppunder takbjelkene og med eksplosive brudd. Skrevet og produsert av Krystad og Howard, og en garantert suksess både før og etter 2AM på natta.

Les også: Hjemmeseier for Girl In Red i Oslo Spektrum

Anna-Lisa Kumoji fra Bodyguard til solo

---

5

LÅT

Anna-Lisa Kumoji

«If You Only Knew»

---

Anna-Lisa Kumoji er langt fra et ubeskrevet blad, selv om det er først nå i 2024 hun begynner å gi ut musikk som vitner om at hun har funnet ut hvordan hun vil bruke stemmen helt på egen hånd. «If You Only Knew» skulle etter planen blitt utgitt i forbindelse med deltakelsen i «Stjernekamp» i 2021, men nå har den etter artistens eget sigende fått en større mening. Det tror vi på. Hun framstår også som en litt annen type artist, en RnB- og soulsanger som her viser hvilken kraft hun har både vokalmessig og når det gjelder uttrykk. En rocka soul-låt som vi bare kan tenke oss konturene av live, med en blåserrekke som henter alt det beste fra sjangerarven fra 1960- og 70-tallet.

Anna-Lisa Kumoji: «If You Only Knew»

Denne høsten er for øvrig Anna-Lisa Kumoji, som ikke minst har vært med i en rekke musikals og innen filmprosjekter som vokalist, aktuell som Nicky i musikal-oppsetningen av «The Bodyguard» med Mimmi Tamba i hovedrollen på Chateau Neuf i Oslo. Hennes egen «If You Only Knew» føyer seg fint inn i denne tradisjonen, med litt «edge» og mye attityde i måten hun pisker den opp på, uten å miste en litt alvorlig grunntone av syne. Det kommer mer, og det er vi glad for.